Állami kamatokon híznak a magyar bankok, új javaslattal állt elő az MNB

A tavaszi Pénzügyi Stabilitási Jelentés fő üzeneteit Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója (címlapképünkön balra) ismertette a jegybank keddi sajtótájékoztatóján:

a magyar bankrendszer likviditása továbbra is bőséges, tőkehelyzete erős, a nemteljesítő hitelek aránya tovább csökkent, és historikusan alacsony,

a bankok profitabilitása 2025 egészében magas volt, a szektor sajáttőke-arányos megtérülése (RoE) 18,9 százalék volt, a legfontosabb jövedelemforrást továbbra is a nettó kamatbevétel jelenti,

Kihívásokkal teli a pénz- és tőkepiaci környezet: a közel-keleti háborús fejlemények mintegy három éve nem tapasztalt megugrást okoztak a hazai pénzügyi piacok stresszszintjében. Az emelkedés hátterében elsősorban a devizapiacon és a részvénypiacon jelentkező stressz állt, valamint kisebb mértékben az állampapírpiaci hozamok alakulása. A most látható stressz figyelemre méltó, de historikusan nem számít extrémnek Banai Ádám szerint.

Magas a bankrendszer jövedelmezősége és tőkeakkumulációs képessége: tavaly 18,9% volt a tőkearányos megtérülés (ROE), az egyedi és volatilis tételektől (osztalékbevételek, extraprofitadó) szűrt eredmény pedig 16,1%-ra rúgott. A hagyományos kereskedelmi bankok (fióktelepek, állami bankok nélküli) jövedelmezősége ráadásul meghaladja a teljes szektorátlagot.

A kamatjövedelem több mint fele az államtól jön: 2025-ben a bankok teljes kamatjövedelme 2137 milliárd forint volt, amelyből 682 milliárd forint nettó kamatbevétel a kormányzattal szemben keletkezett (elsősorban a jegybanki állományon és állampapírokon). Emellett a jegybank becslése szerint a háztartási és vállalati hitelek kamattámogatásához kapcsolódóan további mintegy 440 milliárd forint kamatbevétel keletkezett, így összességében a kamatbevételek több mint fele az állami szektorból ered.

A kamattámogatás rejtett többletjövedelmet is tartalmaz, mivel a lakossági támogatott hitelek jellemzően magasabban árazottak, mint a piaci alapon elérhető konstrukciók.

Gyenge a háztartási betéti kamattranszmisszió: az MNB vizsgálata szerint a nettó kamatbevételek 14%, mintegy 304 milliárd forint a gyenge betéti kamatbegyűrűzésnek volt köszönhető tavaly a bankszektorban. Ha a háztartások kissé racionálisabban allokálnák a saját megtakarításaikat az elérhető eszközök között, akkor érdemben nagyobb kamatjövedelmet érnének el.

Növekszik az átértékelődő banki eszközök aránya: 2023 óta érdemben nőtt a valós értéken értékelt hitel- és értékpapírkitettségek aránya a banki mérlegek eszközoldalán, jelentős részben a támogatott lakossági hitelek speciális számviteli kezelése miatt. A támogatott lakossági hitelek jelentette kamatkockázati kitettséget a bankok 50-60 százalékban fedezik kamatswapok révén. Ez addicionális keresletet generál az IRS piacon, melynek kielégítése feszült piaci helyzetben kihívást jelenthet. A banki eredményre gyakorolt kiszámíthatatlansága miatt is

az MNB javasolja a támogatott lakossági hitelek árazási képletének újragondolását, az abban szereplő „ÁKK-szorzó” kivételét.

Három kiemelt hitelezési kockázat: továbbra is kiemelkedően teljesítenek a banki hitelportfóliók, de van három kockázat, amelyre felhívta a figyelmet az MNB:

a babaváró hiteleknél a gyermekvállalás nem teljesítése a hitelszerződések mintegy egyötödét érinti, az energiaárak emelkedése ronthatja a vállalati ügyfelek profitabilitását, a sérülékeny vállalati hitelportfólió aránya mintegy egynegyed, ami szorosabb monitoringot indokol, a kamatstop végdátumának az eltörlése veszteséget jelent a bankok számára, át kell értékelniük a bankoknak ezt a portfóliójukat. („Az IFRS szabályai szerint a jogszabály által érintett hitelek pénzáramlásainak jelenérték-változását azonnali veszteségként kell elszámolnia a bankoknak, melynek hatása 125 milliárd forint lehet szektorszinten. Ezt a hatást mérsékelheti azonban, ha az új kormány módosítja a szabályozást” – írja a jelentés).

A szokásos likviditási és tőkeoldali stressztesztjét is elvégezte az MNB,

a bankrendszer továbbra is megfelelő likviditási pufferrel rendelkezik, olyannyira, hogy egy sokkhatás esetén is megfelelne a szektor a minimális likviditási (LCR) elvárásnak, ugyanis 2025 végén 7,6 ezer milliárd forintos likviditási többlet állt rendelkezésre az LCR- követelmény felett szektorszinten. A stressz-szcenáriót és az alkalmazkodást követően ez a likviditási puffer több mint 2,3 ezer milliárd forint maradt, ezzel szemben a likviditási szükséglettel szembesülő bankok hiánya mindössze 14 milliárd forintot tett ki,

Ami a lakossági hitelpiacot illeti, 2025-ben a háztartási hitelállomány 15%-kal, az új szerződések értéke 39%-kal emelkedett, jelentős részben a szeptember 1-jével bevezetett Otthon Startnak köszönhetően. A program hatására

az átlagos hitelfedezeti mutató 59%-ról 68%-ra emelkedett , és nagy mértékben emelkedett a magas, 80% feletti hitelfedezeti mutató fölé eső hitelek aránya is. Ez addicionális kockázatot hordoz, ugyanakkor a 68%-os szám azonban messze van számos a nyugat-európai ország jellemző értékétől, és mérsékli a kockázatokat, hogy egy végig fix kamatozású hitelről van szó, amely mellett fokozatosan csökken az adósok jövedelemarányos törlesztőrészlete,

Ugyanakkor több indikátor és intézkedés is az új lakáskínálat érdemi bővülését vetíti előre. A bankok 309 milliárd forintnyi hitelszerződést kötöttek lakásprojektekre tavaly, ami több mint 2,5-szerese az elmúlt négy év átlagának.

A vállalati hitelpiac bővülése sokáig nulla közelében volt, 2025 utolsó és 2026 első negyedévében viszont már gyorsulás látható az állományban. Ebben nagy szerepe volt a támogatott hitelprogramoknak, amelyek azonban nem növelik érdemben a hitelpenetrációt, ugyanis

(az új hitelfelvevők 70%-a már amúgy is rendelkezett Széchenyi Kártya hitellel 2025-ben). Az átlagosan 3,5%-os kamatozású, három éven belül lejáró támogatott forinthitelek 8–25 százaléka esetében jelenthet nehézséget a refinanszírozás középtávon, összességében azonban a vállalatok jelentős saját likviditással, magas betétállománnyal rendelkeznek.

Címlapkép forrása: Magyar Nemzeti Bank Youtube-csatorna

