Felújítók, figyelem: lezárul a vidéki otthonfelújítási program, az OTP már döntött

A vidéki otthonfelújítási támogatás szabályai értelmében rövidesen be kell fejezni a munkálatokat és ki kell fizetni a számlákat azokra a beruházási tevékenységekre vonatkozóan, amelyekre a vidéki otthonfelújítási támogatást igénybe vennénk. A Magyar Államkincstárnál ugyanis csak ezt követően lehet igényelni a vissza nem térítendő támogatást, ennek pedig

2026. június 30-a a határideje, vagyis jelen állás szerint ekkor lezárul a vidéki otthonfelújítási program igénylése.

A maximum 3 milliós állami támogatás megelőlegezésére legfeljebb 6 millió forint összegben eddig kamattámogatott otthonfelújítási kölcsön volt elérhető három banknál: az OTP-nél, az Ersténél és a K&H-nál. A Bankmonitor cikke szerint az OTP Bank június 10-én zárja le ennek igénylését, a szerződéskötésre pedig legkésőbb 2026. június 23-án kerülhet sor. Aki tehát érintett, annak érdemes sietnie.

Február elejéig több mint 105 ezer háztartást érintettek az előző kormány lakóingatlan-felújítási programjai. Az MFB Pontokon elérhető energetikai otthonfelújítási program 9 ezer igénylőnél (60 milliárd forint) járt, a vidéki otthonfelújítási program 46 ezer igénylőt (88 milliárd forint) számlált, az EKR rendszerben pedig mintegy 50 ezer ingyenes födémszigetelés valósult meg addig.

