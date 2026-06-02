Felújítók, figyelem: lezárul a vidéki otthonfelújítási program, az OTP már döntött

A vidéki otthonfelújítási támogatás szabályai értelmében rövidesen be kell fejezni a munkálatokat és ki kell fizetni a számlákat azokra a beruházási tevékenységekre vonatkozóan, amelyekre a vidéki otthonfelújítási támogatást igénybe vennénk. A Magyar Államkincstárnál ugyanis csak ezt követően lehet igényelni a vissza nem térítendő támogatást, ennek pedig
2026. június 30-a a határideje, vagyis jelen állás szerint ekkor lezárul a vidéki otthonfelújítási program igénylése.
A maximum 3 milliós állami támogatás megelőlegezésére legfeljebb 6 millió forint összegben eddig kamattámogatott otthonfelújítási kölcsön volt elérhető három banknál: az OTP-nél, az Ersténél és a K&H-nál. A Bankmonitor cikke szerint az OTP Bank június 10-én zárja le ennek igénylését, a szerződéskötésre pedig legkésőbb 2026. június 23-án kerülhet sor. Aki tehát érintett, annak érdemes sietnie.
Február elejéig több mint 105 ezer háztartást érintettek az előző kormány lakóingatlan-felújítási programjai. Az MFB Pontokon elérhető energetikai otthonfelújítási program 9 ezer igénylőnél (60 milliárd forint) járt, a vidéki otthonfelújítási program 46 ezer igénylőt (88 milliárd forint) számlált, az EKR rendszerben pedig mintegy 50 ezer ingyenes födémszigetelés valósult meg addig.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Brüsszel sebészi pontossággal vágná le Európát az amerikai szoftverekről
Túl nagy a kontinens technológiai függősége.
Sulyok Tamás szerint Magyar Péter az, aki nem érti, hogy mi a feladata egy köztársasági elnöknek
Interjút adott egy német politikatudományi lapnak.
Éves szinten több százezer forintos veszteséget is okozhatnak a vállalkozásoknak a fiókban felejtett SIM kártyák
A Yettel új, hibrid üzleti tarifacsomagja a láthatatlan költségek elkerülését támogatja.
Nagy bejelentést tett a jövőjéről Stephen Curry: "életre szóló partnerséget" kötött a sztárkosarazó
"Ez nagyobb, mint egy cipőszerződés".
Nyugati pénzzel játsszák ki a szankciókat az oroszok, bármikor bekövetkezhet a katasztrófa
Egyre többen figyelmeztetnek, hogy most kell odacsapni Moszkvának.
Elindult a versenyfutás az idővel: magas halálozású járvány szedi az áldozatait, rohamtempóban készül az új oltóanyag
Pár hónapon belül elkészülhet az új vakcina.
Gigantikus tőkebevonás jön az Alphabetnél, Buffették is beszállnak az AI-versenybe
80 milliárd dolláros részvénykibocsátást jelentettek be.
Megtalálták a megoldást a halálzónára: ember nélkül küldik a frontra a harctéri monstrumokat Ukrajnában
Különleges hadiipari ökoszisztéma épül.
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?