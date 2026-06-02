Itt a magyar bankok és biztosítók friss rangsora: sokan sírtak, még többen nevettek

Bankok: vegyes a profitkép, csökken az osztalék
2024-ben még csak relatív értelemben, 2025-ben már az abszolút számokban is romlott a magyar bankszektor jövedelmezősége:
- konszolidáltan, vagyis például az OTP Bank külföldi leánybankjait és a nem banki érdekeltségeket is figyelembe véve 1%-kal 1967 milliárd forintra csökkent,
- nem konszolidáltan, vagyis a belföldi bankokat számba véve 8%-kal 1502 milliárd forintra esett
tavaly a bankszektor tárgyévi adózott nyeresége az egy évvel korábbihoz képest az MNB márciusban közzétett adatai szerint. Ennek oka elsősorban az volt, hogy miközben a nettó kamatbevételek a fokozatosan csökkenő kamatkörnyezet miatt stagnáltak, a költségek meredeken emelkedtek, többek között az extraprofitadó emelkedése miatt.
A hét nagybank jobban teljesített a bankszektor átlagánál: konszolidált eredményük a Portfolio összesítése szerint 1805 milliárd forintról 1848 milliárd forintra, vagyis 2%-kal emelkedett. A tavalyelőtti hat után tavaly öt nagybanknak emelkedett a nyeresége, a legnagyobb mértékben az Erste (+14%), a K&H (+8%) és az OTP Banknak (+7%). Profitcsökkenést a Raiffeisen (-22%) és az MBH Banknak (-17%) kellett elkönyvelnie. Az éves jelentését utolsóként közzétevő UniCredit nyeresége 1%-kal nőtt, a másik olasz tulajdonú banké, a CIB-é 6%-kal. Az idei év nehezebbnek ígérkezik: a kamatkörnyezet csökkenése mellett az extraprofitadó megtöbbszöröződése is sújtja a bankokat, ennek egész évre történő elszámolása az OTP magyarországi tevékenységét, az Erstét és az MBH-t is veszteségbe tolta az első negyedévben.
