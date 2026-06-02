Lezárt egy sötét korszakot a legnagyobb német bank, de lesz-e belőle európai bajnok?

A frankfurti székhelyű pénzintézet 2020-ban volt a mélyponton, ekkor piaci értéke mindössze 10 milliárd euróra zsugorodott. A gondok az 1990-es évekre nyúlnak vissza. A Merrill Lynchtől átcsábított üzletkötők irányításával a Deutsche a Wall Street-i befektetési bankokkal próbált versenyre kelni, többek között a Bankers Trust 10 milliárd dolláros felvásárlásával. A 2008-as válság után azonban mintegy 30 milliárd eurós tőkeemelésre kényszerült.
A 2012 óta kifizetett bírságok és peren kívüli egyezségek összege eközben meghaladta a 18 milliárd eurót,
ami az adott időszak bruttó nyereségének csaknem kétötödét emésztette fel.
Christian Sewing 2018-as kinevezése óta a bank gyökeresen új irányt vett. A részvénykereskedési üzletágból kivonultak, és közel 20 ezer munkahelyet szüntettek meg. Emellett több mint 50 milliárd eurónyi kockázatos pozíciót egy úgynevezett "bad bankba" csoportosítottak át. A "mindenáron nyerni" mentalitást szigorúbb compliance kultúra és hangsúlyosabb kockázatkezelés váltotta fel. A tavaly novemberben bemutatott, megújított stratégia középpontjában az európai vállalati finanszírozás áll. A pénzintézet arra számít, hogy
a német védelmi és infrastrukturális költekezési hullám önmagában mintegy 2 milliárd eurós bevételnövekedést hozhat
a 2028-ig tervezett 5 milliárd eurós banki célkitűzésből. Az ambícióik azonban így is jóval szerényebbek, mint a válság előtti korszakban.
Eközben az olasz UniCredit a Commerzbank felvásárlásával próbálkozik, a spanyol Santander pedig az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban terjeszkedik akvizíciókkal. A Santander piaci kapitalizációja mintegy 155 milliárd euró, ami a Deutsche hasonló értékének a háromszorosa. Christian Sewing kifejezetten elutasítja a fúziós és felvásárlási törekvéseket. "
Legyünk őszinték magunkhoz: az akvizíció nem mindig bizonyult a legjobb útnak
– nyilatkozta a Financial Timesnak, utalva a Postbank 2000-es évek eleji problémás integrációjára.
A kritikusok szerint a Deutsche továbbra is strukturális hátrányokkal küzd. A tőkearányos megtérülés (ROE) tavaly mindössze 10 százalék volt, ami jócskán elmarad a 14 százalékos ágazati átlagtól, és a bank csak 2028-ra céloz meg 13 százalék feletti értéket. A költség-bevétel arány szintén meghaladja a versenytársakét. A létszám az átszervezések ellenére alig csökkent, mivel a befektetési banki üzletág leépítéseit a compliance, az informatikai és az operatív területeken végrehajtott felvételek ellensúlyozták. A vállalati banki bevételek 2023 és 2025 között ráadásul 4 százalékkal estek vissza, az elemzői konszenzus pedig az idei évre is mindössze 2 százalék alatti növekedést vár.
A Deutsche legnagyobb bevételtermelője változatlanul a kötvény-, deviza- és kamatláb-kereskedés,
amely a csoportszintű bevételek közel egyharmadát adja. Ez éppen az a terület, amelyre a válság előtti agresszív terjeszkedés is épült. Az Axiom Alternative Investments szakembere szerint ez a bevételi szerkezet soha nem fog magas részvénypiaci értékeltséget eredményezni, mivel túlságosan volatilis és kiszámíthatatlan. A bank múltjának árnyai sem tűntek el teljesen. Az Epstein-üggyel kapcsolatos vizsgálatok és több régi keletű per is folyamatban van, köztük egy 850 millió eurós kártérítési kereset öt volt alkalmazott részéről.
Christian Sewing – akinek szerződését a felügyelőbizottság 2029 áprilisáig meghosszabbította – a bank stabilizációját sikeresen végrehajtotta. A Deutsche Bank többé már nem riasztja el a befektetőket, de egyelőre arról sem sikerült meggyőznie őket, hogy Európa vezető pénzintézetévé válhat.
A társaság rekordnyereséget hozó első negyedéves gyorsjelentéséről itt számoltunk be:
Címlapkép forrása: Florian Wiegand/picture alliance via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Sikerrel jártak az ukrán csapások: brutális üzemanyaghiánytól szenved a megszállt Krím
Hatalmas sorok a benzinkutaknál, jegyre osztják az üzemanyagot.
Orbán Anita: mindenki tudja, hogy ez a pénz jár a magyaroknak
A Portfolio-nak nyilatkozott Magyarország külügyminisztere.
Mindent el kell felejteni, amit az európai rangsorokról eddig gondoltunk? Alapjaiban írja át hazánk helyzetét a forint szárnyalása
A vállalatok, a befektetők és a lakosság helyzete is drasztikusan megváltozhat.
Eldőlt, amire sokan vártak: Oroszi Beatrix lesz Magyarország új tisztifőorvosa
A miniszter jelentette be.
Összedőlt egy négyemeletes épület Székesfehérváron – Súlyos állapotban lévő sérültet mentettek ki a romok alól (2.)
A rendőrség eljárást indított.
Itt van a McDonald's mesterterve
Jön a "McDonald's > NEXT".
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.