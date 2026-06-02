Lezárt egy sötét korszakot a legnagyobb német bank, de lesz-e belőle európai bajnok?

A frankfurti székhelyű pénzintézet 2020-ban volt a mélyponton, ekkor piaci értéke mindössze 10 milliárd euróra zsugorodott. A gondok az 1990-es évekre nyúlnak vissza. A Merrill Lynchtől átcsábított üzletkötők irányításával a Deutsche a Wall Street-i befektetési bankokkal próbált versenyre kelni, többek között a Bankers Trust 10 milliárd dolláros felvásárlásával. A 2008-as válság után azonban mintegy 30 milliárd eurós tőkeemelésre kényszerült.

A 2012 óta kifizetett bírságok és peren kívüli egyezségek összege eközben meghaladta a 18 milliárd eurót,

ami az adott időszak bruttó nyereségének csaknem kétötödét emésztette fel.

Christian Sewing 2018-as kinevezése óta a bank gyökeresen új irányt vett. A részvénykereskedési üzletágból kivonultak, és közel 20 ezer munkahelyet szüntettek meg. Emellett több mint 50 milliárd eurónyi kockázatos pozíciót egy úgynevezett "bad bankba" csoportosítottak át. A "mindenáron nyerni" mentalitást szigorúbb compliance kultúra és hangsúlyosabb kockázatkezelés váltotta fel. A tavaly novemberben bemutatott, megújított stratégia középpontjában az európai vállalati finanszírozás áll. A pénzintézet arra számít, hogy

a német védelmi és infrastrukturális költekezési hullám önmagában mintegy 2 milliárd eurós bevételnövekedést hozhat

a 2028-ig tervezett 5 milliárd eurós banki célkitűzésből. Az ambícióik azonban így is jóval szerényebbek, mint a válság előtti korszakban.

Eközben az olasz UniCredit a Commerzbank felvásárlásával próbálkozik, a spanyol Santander pedig az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban terjeszkedik akvizíciókkal. A Santander piaci kapitalizációja mintegy 155 milliárd euró, ami a Deutsche hasonló értékének a háromszorosa. Christian Sewing kifejezetten elutasítja a fúziós és felvásárlási törekvéseket. "

Legyünk őszinték magunkhoz: az akvizíció nem mindig bizonyult a legjobb útnak

– nyilatkozta a Financial Timesnak, utalva a Postbank 2000-es évek eleji problémás integrációjára.

A kritikusok szerint a Deutsche továbbra is strukturális hátrányokkal küzd. A tőkearányos megtérülés (ROE) tavaly mindössze 10 százalék volt, ami jócskán elmarad a 14 százalékos ágazati átlagtól, és a bank csak 2028-ra céloz meg 13 százalék feletti értéket. A költség-bevétel arány szintén meghaladja a versenytársakét. A létszám az átszervezések ellenére alig csökkent, mivel a befektetési banki üzletág leépítéseit a compliance, az informatikai és az operatív területeken végrehajtott felvételek ellensúlyozták. A vállalati banki bevételek 2023 és 2025 között ráadásul 4 százalékkal estek vissza, az elemzői konszenzus pedig az idei évre is mindössze 2 százalék alatti növekedést vár.

A Deutsche legnagyobb bevételtermelője változatlanul a kötvény-, deviza- és kamatláb-kereskedés,

amely a csoportszintű bevételek közel egyharmadát adja. Ez éppen az a terület, amelyre a válság előtti agresszív terjeszkedés is épült. Az Axiom Alternative Investments szakembere szerint ez a bevételi szerkezet soha nem fog magas részvénypiaci értékeltséget eredményezni, mivel túlságosan volatilis és kiszámíthatatlan. A bank múltjának árnyai sem tűntek el teljesen. Az Epstein-üggyel kapcsolatos vizsgálatok és több régi keletű per is folyamatban van, köztük egy 850 millió eurós kártérítési kereset öt volt alkalmazott részéről.

Christian Sewing – akinek szerződését a felügyelőbizottság 2029 áprilisáig meghosszabbította – a bank stabilizációját sikeresen végrehajtotta. A Deutsche Bank többé már nem riasztja el a befektetőket, de egyelőre arról sem sikerült meggyőznie őket, hogy Európa vezető pénzintézetévé válhat.

Címlapkép forrása: Florian Wiegand/picture alliance via Getty Images

