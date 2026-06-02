Már 34 százalék felett jár az UniCredit a Commerzbankban

A német felvásárlási szabályok alapján hetente közzétett adatok szerint a befektetők keddig a Commerzbank alaptőkéjének
7,6 százalékát kitevő részvénycsomagot ajánlottak fel az UniCreditnek.
Az olasz bank május 5-én indította el ajánlatát, amelyben hangsúlyozta, hogy nem törekszik az irányítás megszerzésére, csupán a korábbi 27 százalékos részesedését kívánta 30 százalék fölé emelni.
Az azóta eltelt hetekben azonban a felajánlott részvényekkel együtt a tulajdonrésze már jelentősen meghaladta ezt a küszöbértéket.
A Commerzbank árfolyama jelenleg 2,0%-os emelkedést mutat a frankfurti tőzsdén.
