Már 34 százalék felett jár az UniCredit a Commerzbankban

Az olasz UniCredit már a német Commerzbank részvényeinek a 34,35 százalékát tulajdonolja közvetlenül, miután mintegy egy hónapja nyilvános vételi ajánlatot tett német versenytársára – derül ki a bank hatósági bejelentéséből a Reuters szerint.

A német felvásárlási szabályok alapján hetente közzétett adatok szerint a befektetők keddig a Commerzbank alaptőkéjének

7,6 százalékát kitevő részvénycsomagot ajánlottak fel az UniCreditnek.

Az olasz bank május 5-én indította el ajánlatát, amelyben hangsúlyozta, hogy nem törekszik az irányítás megszerzésére, csupán a korábbi 27 százalékos részesedését kívánta 30 százalék fölé emelni.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 06. Hivatalosan is bejelentkeztek a Commerzbankért, furcsa az ajánlat a vezérigazgató szerint

Az azóta eltelt hetekben azonban a felajánlott részvényekkel együtt a tulajdonrésze már jelentősen meghaladta ezt a küszöbértéket.

A Commerzbank árfolyama jelenleg 2,0%-os emelkedést mutat a frankfurti tőzsdén.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ