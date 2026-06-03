A Commerzbank szerint az UniCredit félrevezeti a befektetőket

A Commerzbank a német pénzügyi felügyelethez, a BaFinhoz fordult az olasz UniCredit nyilvános ajánlattételével kapcsolatos nyilatkozatai miatt, ezeket ugyanis a német pénzintézet félrevezetőnek tartja - írja a Reuters.

A hírügynökség által megtekintett belső közlemény szerint a Commerzbank arról tájékoztatta a munkatársait, hogy az UniCredit kommunikációja félrevezető lehet. A német bank álláspontja szerint ugyanis gazdaságilag nem racionális, hogy a befektetők összesen 7,58 százaléknyi részvényt ajánlottak fel az UniCredit vételi felhívására, mivel az olasz hitelintézet által kínált ár elmarad a piaci árfolyamtól. Arról, hogy 34% fölé került az olasz bank részesedése a németben, előbbi kedden számolt be.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 02. Már 34 százalék felett jár az UniCredit a Commerzbankban

A Commerzbank a belső levélben arra is kitért, hogy az UniCredit által bejelentett, felajánlott részvények jelentős része olyan piaci szereplőktől származhat, akik egyúttal az olasz bankkal kötött származékos ügyletekben is partnerek. Emiatt a folyamatot szorosan elemezik és figyelemmel kísérik, valamint az ügyben egyeztetnek a BaFinnel is – áll az üzenetben.

Az UniCredit válaszában közölte, hogy

nem kíván ténybeli alapot nélkülöző célzásokat kommentálni,

és fenntartotta, hogy a Commerzbankban szerzett részesedésével kapcsolatos adatok megfelelnek a valóságnak.

Az olasz bank a múlt hónapban indított nyilvános vételi ajánlatot, amelyet a Commerzbank formálisan elutasított, és ellenséges felvásárlási kísérletnek minősített. Az UniCredit keddi közlése szerint

elérték a céljukat,

hiszen az ajánlat nem a közvetlen irányítás megszerzésére irányult, hanem arra, hogy a részesedésüket 27 százalékról 30 százalék fölé emeljék. A kötelező ajánlattételi küszöb átlépésével az UniCredit jövőre már szabadon vásárolhat további Commerzbank-részvényeket a piacon.

Szerdán a Commmerzbank részvényárfolyama több mint 2%-ot esett a frankfurti tőzsdén.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: picture alliance

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