A Commerzbank szerint az UniCredit félrevezeti a befektetőket

A hírügynökség által megtekintett belső közlemény szerint a Commerzbank arról tájékoztatta a munkatársait, hogy az UniCredit kommunikációja félrevezető lehet. A német bank álláspontja szerint ugyanis gazdaságilag nem racionális, hogy a befektetők összesen 7,58 százaléknyi részvényt ajánlottak fel az UniCredit vételi felhívására, mivel az olasz hitelintézet által kínált ár elmarad a piaci árfolyamtól. Arról, hogy 34% fölé került az olasz bank részesedése a németben, előbbi kedden számolt be.
A Commerzbank a belső levélben arra is kitért, hogy az UniCredit által bejelentett, felajánlott részvények jelentős része olyan piaci szereplőktől származhat, akik egyúttal az olasz bankkal kötött származékos ügyletekben is partnerek. Emiatt a folyamatot szorosan elemezik és figyelemmel kísérik, valamint az ügyben egyeztetnek a BaFinnel is – áll az üzenetben.
Az UniCredit válaszában közölte, hogy
nem kíván ténybeli alapot nélkülöző célzásokat kommentálni,
és fenntartotta, hogy a Commerzbankban szerzett részesedésével kapcsolatos adatok megfelelnek a valóságnak.
Az olasz bank a múlt hónapban indított nyilvános vételi ajánlatot, amelyet a Commerzbank formálisan elutasított, és ellenséges felvásárlási kísérletnek minősített. Az UniCredit keddi közlése szerint
elérték a céljukat,
hiszen az ajánlat nem a közvetlen irányítás megszerzésére irányult, hanem arra, hogy a részesedésüket 27 százalékról 30 százalék fölé emeljék. A kötelező ajánlattételi küszöb átlépésével az UniCredit jövőre már szabadon vásárolhat további Commerzbank-részvényeket a piacon.
Szerdán a Commmerzbank részvényárfolyama több mint 2%-ot esett a frankfurti tőzsdén.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: picture alliance
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