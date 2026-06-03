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Friss tiszás módosító javaslat: folytatódhatnak a devizahiteles perek, ha az adós ezt kéri
Bank

Friss tiszás módosító javaslat: folytatódhatnak a devizahiteles perek, ha az adós ezt kéri

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Bár egy májusi tiszás tövényjavaslat az összes, még ma is folyamatban lévő devizahiteles végrehajtást és pert felfüggesztette volna "a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig", egy friss módosítással lehetővé válik, hogy ha ez az adós érdekében áll (mert például túlfizetést követel vissza a banktól, követeléskezelőtől), akkor mégis folytatódjon a per. A törvényjavaslat már akár a jövő héten hatályba léphet, amit a kiemelt társadalmi érdekkel indokolnak.

Május 20-án törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza két országgyűlési képviselője, Hantosi István és Melléthei-Barna Márton a devizahiteles ügyekben még folyamatban lévő perek és végrehajtások kezeléséről.  A javaslat lényege, hogy a devizahiteles törvények felülvizsgálatáig hivatalból fel kellene függeszteni az érintett polgári pereket, a kapcsolódó végrehajtási eljárásokban pedig főszabály szerint nem lehetne további eljárási cselekményt vagy intézkedést tenni.

A javaslathoz csütörtökön részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújtott be Hantosi István, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke. Ez már figyelembe veszi azt, hogy az adósoknak nem mindig érdekük a perek felfüggesztése, hiszen sok esetben a túlfizetésük miatt nekik jár vissza több millió forint a banktól, követeléskezelő cégtől.

A bíróság soron kívül elrendeli a felfüggesztett peres eljárás folytatását, amennyiben a fogyasztó az eljárás folytatását kéri

- mondja ki a módosítás, amely tehát az adósok érdekében lehetővé teszi a perek folytatását.

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"A felfüggesztést elrendelő, illetve a felfüggesztést megszüntető végzés ellen fellebbezésnek van helye, azzal, hogy a fellebbezésnek az eljárás felfüggesztésére, illetve az eljárás folytatására nincs halasztó hatálya" – teszi hozzá a módosítás.

A tiszás Melléthei-Barna Márton kezdeményezte azt is, hogy a Törvényalkotási Bizottság az eljárását előrehozva, a részletesvita-szakasz lezárulta hetében folytassa le, így értelmezésünk szerint

akár már a jövő héten hatályba léphet

a perek, végrehajtások felfüggesztése. Az indoklás szerint „az úgynevezett devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálata érdekében indokolt a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig mihamarabb intézkedni a még folyamatban lévő perek bíróság általi hivatalóli felfüggesztéséről és elrendelni, hogy az érintett végrehajtási eljárásokban végrehajtási cselekményt, intézkedést ne lehessen foganatosítani. A hivatkozott intézkedések lehető legkorábbi bevezetéséhez fűződő kiemelt társadalmi érdekre tekintettel indokolt a Törvényalkotási Bizottság előrehozott eljárásának lefolytatása.”

Számos más kritikára viszont nem ad választ a friss törvénymódosító javaslat sem, ezeket ügyvéd-szakjogász vendégszerzőnk gyűjtötte össze közemúltbeli cikkében.

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