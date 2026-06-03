Friss tiszás módosító javaslat: folytatódhatnak a devizahiteles perek, ha az adós ezt kéri

Május 20-án törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza két országgyűlési képviselője, Hantosi István és Melléthei-Barna Márton a devizahiteles ügyekben még folyamatban lévő perek és végrehajtások kezeléséről. A javaslat lényege, hogy a devizahiteles törvények felülvizsgálatáig hivatalból fel kellene függeszteni az érintett polgári pereket, a kapcsolódó végrehajtási eljárásokban pedig főszabály szerint nem lehetne további eljárási cselekményt vagy intézkedést tenni.
A javaslathoz csütörtökön részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújtott be Hantosi István, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke. Ez már figyelembe veszi azt, hogy az adósoknak nem mindig érdekük a perek felfüggesztése, hiszen sok esetben a túlfizetésük miatt nekik jár vissza több millió forint a banktól, követeléskezelő cégtől.
A bíróság soron kívül elrendeli a felfüggesztett peres eljárás folytatását, amennyiben a fogyasztó az eljárás folytatását kéri
- mondja ki a módosítás, amely tehát az adósok érdekében lehetővé teszi a perek folytatását.
"A felfüggesztést elrendelő, illetve a felfüggesztést megszüntető végzés ellen fellebbezésnek van helye, azzal, hogy a fellebbezésnek az eljárás felfüggesztésére, illetve az eljárás folytatására nincs halasztó hatálya" – teszi hozzá a módosítás.
A tiszás Melléthei-Barna Márton kezdeményezte azt is, hogy a Törvényalkotási Bizottság az eljárását előrehozva, a részletesvita-szakasz lezárulta hetében folytassa le, így értelmezésünk szerint
akár már a jövő héten hatályba léphet
a perek, végrehajtások felfüggesztése. Az indoklás szerint „az úgynevezett devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálata érdekében indokolt a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig mihamarabb intézkedni a még folyamatban lévő perek bíróság általi hivatalóli felfüggesztéséről és elrendelni, hogy az érintett végrehajtási eljárásokban végrehajtási cselekményt, intézkedést ne lehessen foganatosítani. A hivatkozott intézkedések lehető legkorábbi bevezetéséhez fűződő kiemelt társadalmi érdekre tekintettel indokolt a Törvényalkotási Bizottság előrehozott eljárásának lefolytatása.”
Számos más kritikára viszont nem ad választ a friss törvénymódosító javaslat sem, ezeket ügyvéd-szakjogász vendégszerzőnk gyűjtötte össze közemúltbeli cikkében.
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