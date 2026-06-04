  • Megjelenítés
Bejelentette Brüsszel: három évvel elhalasztják a bankokra vonatkozó új tőkekövetelményt
Bank

Bejelentette Brüsszel: három évvel elhalasztják a bankokra vonatkozó új tőkekövetelményt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Bizottság három évvel elhalasztja a bankok új, piaci kockázatra vonatkozó tőkekövetelményeinek bevezetését, hogy figyelemmel kísérhesse, miként alkalmazzák ugyanezeket a nemzetközi szabályokat az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában - írja a Reuters.
Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Az intézkedés a kereskedési könyv átfogó felülvizsgálatához (FRTB) kapcsolódik, amely a globális Bázel III. bankszabályozási csomag része. A keretrendszer célja a bankok kereskedési tevékenységéhez kapcsolódó kockázatértékelésének megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy a tőkekövetelmények pontosan tükrözzék a vállalt kockázatokat.

A halasztással Brüsszel meg akarja előzni, hogy az európai bankok versenyhátrányba kerüljenek amerikai és brit versenytársaikkal szemben, amíg nem tisztázódik, hogyan alkalmazza majd a két joghatóság a szabályokat.

Európa bankjainak azonos feltételek mellett kell versenyezniük nemzetközi társaikkal

– jelentette ki Maria Luís Albuquerque, a pénzügyi szolgáltatásokért felelős uniós biztos. Hozzátette, hogy a célzott és időben korlátozott intézkedések megőrzik az egyenlő versenyfeltételeket a globális pénzpiacokon, miközben

Még több Bank

Csatlakozott a Finex az OTP-hez

Itt az újabb devizahiteles módosítás: csak az ingatlanok végrehajtását állítják le

Most derült ki, mi történt a magyar bankszámlákon a választások hónapjában

az Európai Unió továbbra is elkötelezett a bázeli normák betartása mellett.

Az uniós jogszabályok értelmében az új tőkekövetelmények eredetileg 2027 januárjától léptek volna teljes egészében hatályba. A Bizottság új rendelkezése – amennyiben az Európai Unió Tanácsa vagy az Európai Parlament a következő hat hónapban nem emel kifogást – 2027-től 2029 végéig lesz érvényben.

A hároméves halasztásról szóló döntést az Európai Központi Bankkal és az Európai Bankhatósággal egyeztetve hozták meg.

Kapcsolódó cikkünk

Kettészakadt a pénzügyi világ: újra az amerikai bankok tarolják le a piacokat, Európa lemaradt

Fellélegezhetek a legnagyobb bankok, óriási könnyítéseket terveznek a hatóságok

Banki tőkeszabályok: újabb halasztást szorgalmaz az EU-ban Franciaország

A 2008-as válság óta nem látott változások készülődnek az amerikai bankrendszer szabályozásában

Gőzerővel készülnek a bankok a módosuló uniós tőkeszabályokra

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Property X 2026

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Sulyok Tamás rendkívüli bejelentést tett
Új fizetési mód jön a Lidl-ben
Drámai átalakulás a magyar lakáspiacon: eltűnt 520 milliárd forint a vásárlóknál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility