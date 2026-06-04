Bejelentette Brüsszel: három évvel elhalasztják a bankokra vonatkozó új tőkekövetelményt

Az Európai Bizottság három évvel elhalasztja a bankok új, piaci kockázatra vonatkozó tőkekövetelményeinek bevezetését, hogy figyelemmel kísérhesse, miként alkalmazzák ugyanezeket a nemzetközi szabályokat az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában - írja a Reuters.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az intézkedés a kereskedési könyv átfogó felülvizsgálatához (FRTB) kapcsolódik, amely a globális Bázel III. bankszabályozási csomag része. A keretrendszer célja a bankok kereskedési tevékenységéhez kapcsolódó kockázatértékelésének megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy a tőkekövetelmények pontosan tükrözzék a vállalt kockázatokat.

A halasztással Brüsszel meg akarja előzni, hogy az európai bankok versenyhátrányba kerüljenek amerikai és brit versenytársaikkal szemben, amíg nem tisztázódik, hogyan alkalmazza majd a két joghatóság a szabályokat.

Európa bankjainak azonos feltételek mellett kell versenyezniük nemzetközi társaikkal

– jelentette ki Maria Luís Albuquerque, a pénzügyi szolgáltatásokért felelős uniós biztos. Hozzátette, hogy a célzott és időben korlátozott intézkedések megőrzik az egyenlő versenyfeltételeket a globális pénzpiacokon, miközben

az Európai Unió továbbra is elkötelezett a bázeli normák betartása mellett.

Az uniós jogszabályok értelmében az új tőkekövetelmények eredetileg 2027 januárjától léptek volna teljes egészében hatályba. A Bizottság új rendelkezése – amennyiben az Európai Unió Tanácsa vagy az Európai Parlament a következő hat hónapban nem emel kifogást – 2027-től 2029 végéig lesz érvényben.

A hároméves halasztásról szóló döntést az Európai Központi Bankkal és az Európai Bankhatósággal egyeztetve hozták meg.

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