Csatlakozott a Finex az OTP-hez

A Financial Expert Kft. (Finex) többes pénzügyi partnerként csatlakozik az OTP Csoporthoz, amely így tovább bővíti lakásfinanszírozási szolgáltatásait. A többes pénzügyi szolgáltató szorosabb illeszkedése az OTP Ingatlanpont és az OTP Pénzügyi Pont stratégiájába indokolttá tette mindhárom szervezet egy kézben összpontosuló irányítását – közölték.
Az elmúlt években egyre nagyobb szerepet kapott az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó komplex pénzügyi tanácsadás, mivel az ügyfelek nem csupán ingatlant, hanem megfelelő finanszírozási megoldást is keresnek – tette hozzá az OTP Ingatlanpont közleménye.
Az, hogy a Finex megőrzi önálló, többes ügynöki státuszát, garanciát jelent arra, hogy az ügyfél valóban az élethelyzetének és személyes választásának leginkább megfelelő pénzügyi megoldást kapja meg, legyen szó az OTP Bank vagy más pénzintézet termékéről – mondta Pélyi András, az OTP Ingatlanpont, az OTP Pénzügyi Pont és immár a Financial Expert Kft. egyik ügyvezetője. Eckert László, a Financial Expert Kft. ügyvezetője szerint a lépés a jövőbeni növekedés és siker biztos alapját teremti meg.
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