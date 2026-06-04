Itt az újabb devizahiteles módosítás: csak az ingatlanok végrehajtását állítják le

A módosító indítványt a testület kormánypárti tagjai nyújtották be a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslathoz, amely a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig, valamint a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggesztené a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat.

A törvényalkotási bizottság tagjai által egyhangúlag támogatott módosító javaslat indoklása szerint

a devizahiteles ügyekben csak az ingatlanfedezet végrehajtását állítanák le,

de a kapcsolódó végrehajtási eljárásokban például az ingóvégrehajtás vagy a munkabérletiltás továbbra is folytatódhatna, így lehetséges lesz egyebek mellett a gyermektartásdíj behajtása is.

A testület ülésén a módosító javaslatról a kormány nevében támogatóan nyilatkozott Bódis Péter, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára és Hantosi István (Tisza), a törvényjavaslat előterjesztője is.

Egy másik, szerdai módosítás értelmében a devizahiteles perek is folytatódhatnak, ha ezt az adós kéri, bizonyos esetekben ugyanis a visszajáró túlfizetés miatt ez az érdekében áll.

Címlapkép forrása: Portfolio