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Itt az újabb devizahiteles módosítás: csak az ingatlanok végrehajtását állítják le
Bank

Itt az újabb devizahiteles módosítás: csak az ingatlanok végrehajtását állítják le

MTI
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A devizahiteles ügyekben csak az ingatlanfedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárások, például a gyermektartásdíj behajtása folytatódhatna a jövőben is - az erről szóló módosító javaslatot csütörtökön fogadta el az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága. Egy másik, szerdai módosítás értelmében a devizahiteles perek is folytatódhatnak, ha ezt az adós kéri.

A módosító indítványt a testület kormánypárti tagjai nyújtották be a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslathoz, amely a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig, valamint a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggesztené a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat.

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A törvényalkotási bizottság tagjai által egyhangúlag támogatott módosító javaslat indoklása szerint

a devizahiteles ügyekben csak az ingatlanfedezet végrehajtását állítanák le,

de a kapcsolódó végrehajtási eljárásokban például az ingóvégrehajtás vagy a munkabérletiltás továbbra is folytatódhatna, így lehetséges lesz egyebek mellett a gyermektartásdíj behajtása is.

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A testület ülésén a módosító javaslatról a kormány nevében támogatóan nyilatkozott Bódis Péter, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára és Hantosi István (Tisza), a törvényjavaslat előterjesztője is.

Egy másik, szerdai módosítás értelmében a devizahiteles perek is folytatódhatnak, ha ezt az adós kéri, bizonyos esetekben ugyanis a visszajáró túlfizetés miatt ez az érdekében áll.

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