Magát Jamie Dimont is beveti a JP Morgan minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetéséhez

Szokatlan lépésre szánta el magát a JP Morgan a SpaceX által tervezett, minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésének számító IPO ügyében.

A Reuters és a Bloomberg is írt róla, hogy

Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója a héten személyesen mutatja be a SpaceX részvénykibocsátását a bank kiemelt magánügyfeleinek

– derült ki az ügylethez közel álló forrásból. A New York-i székházból közvetített rendezvényen Dimon mellett Mary Erdoes és Marianne Lake felsővezetők is részt vesznek, míg a SpaceX-et Gwynne Shotwell operatív igazgató és Bret Johnsen pénzügyi igazgató képviseli.

Az eseményre több mint 2500 ügyfelet várnak, 26 szövetségi államban, 90 helyszínen –

köztük egyes JPMorgan-fiókokban – közvetíti élőben a prezentációt.

A pénzintézet történetében ez az első ilyen léptékű ügyfélrendezvény, amelyet egyetlen tőzsdei kibocsátáshoz kapcsolódóan szerveznek.

A 135 dolláros részvényár meghatározása önmagában is figyelemre méltó, hiszen Elon Musk ezzel megkerülte a Wall Streeten megszokott árfeltárási folyamatot, és a saját feltételei szerint szabta meg a kibocsátás paramétereit. A tervezett 1750 milliárd dolláros vállalatértékkel a SpaceX a tőzsdére lépés pillanatában bekerülne az Egyesült Államok tíz legértékesebb nyilvános vállalata közé.

A JPMorgan a SpaceX tőzsdei bevezetésén dolgozó széles banki szindikátus tagja. Az ügyletben részt vevő nemzetközi nagybankok – köztük a japán Mizuho, a Deutsche Bank, a UBS és a Barclays – azt a feladatot kapták, hogy a saját országaikban toborozzanak vagyonos magánbefektetőket.

A tőzsdei bevezetések előtt a bankok jellemzően intézményi befektetőknek tartanak tájékoztatókat, úgynevezett roadshow-kat, amelyek az árazás kialakítását segítik. Ehhez képest

a magánbefektetők bevonására szervezett, ekkora volumenű rendezvény rendkívül szokatlannak számít a piacon,

a befektetők azonban sorban állnak a részvényekért, amelyeket Elon Musk eddigi üzleti sikerei és a SpaceX-ben rejlő piaci potenciál tesz rendkívül vonzóvá.

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