Most derült ki, mi történt a magyar bankszámlákon a választások hónapjában

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Közzétette az MNB a magyar bankszektor április hitel- és betéti piaci statisztikáit. A lakossági hitelezésben a lakáshitelezés lendülete töretlennek látszik: bár az április 262 milliárd forintnyi szerződés nem éri el a márciusi csúcsot, az egy évvel korábbinak így is majdnem a duplája.

A személyi kölcsönök kihelyezése 28%-kal, a babaváró hiteleké 26%-kal, a teljes háztartási hitelkihelyezés 52%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Az alábbi táblázatban az idei kumulált értékek is láthatók, az idei képbe összességében beleillett az április hónap.

Háztartási hitelek új kihelyezésének változása az előző év azonos időszakához képest Lakáshitel Személyi kölcsön Babaváró hitel Egyéb Összesen 2026 eddig 101,6% 24,8% 10,6% -23,4% 53,1% 2026. április 95,7% 28,3% 25,7% -23,3% 51,8% Forrás: MNB, Portfolio

A lakáshitelek új darabszáma újra megközelítette a 10 ezret, az átlagos hitelösszeg pedig 27,7 millió volt – mindkettő 40% körüli növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest, tehát a lakáshitelezés bővülése hasonló mértékben köszönhető a több hitelfelvőnek, illetve a nagyobb átlagos hitelösszegnek.

Abszolút csúcson van idén a lakossági hitelezés:

az elmúlt egy évben 68%-kal több lakáshitelt és 26%-kal több fogyasztási hitelt vettek fel a háztartások, mint a megelőző egy évben, a teljes háztartási hitelezés 4400 milliárd forint feletti éves volumene pedig 45%-os bővülést jelent.

Tarol az Otthon Start hitel, amely áprilisban 189 milliárd forintos szerződés összeget ért el az egy hónappal korábbi 203 milliárd forint után (ez a visszaesés bőven magyarázható a húsvéttal). Az új lakáshitel-kihelyezéseken belül ez változtatlanul 72%-os arányt jelent, miközben a piaci kamatozású lakáshitelek aránya mindössze 20% volt.

Már az 1350 milliárd forintot is meghaladta az Otthon Start szerződéses volumene

Továbbra is a használt lakások piaca jelenti a lakáshitelezés motorját, igaz, fokozatosan emelkedik az új lakások vásárlásának és építésének az aránya is a hitelcélok között: áprilisban ez 18% volt.

A kamatperiódus-eloszlás leköveti az egyes támogatott hitelek kamattámogatásának a működésmódját, az Otthon Start például végig fix ugyan az ügyfelek számára, de a statisztikában az 5 éves kamatperiódusú hitelek közé tartozik.

A piaci kamatozású lakáshiteleket áprilisban 6,41%-os átlagkamattal vették fel a háztartások, ami csak 8 bázisponttal alacsonyabb az egy évvel korábbi értéknél. Ugyanakkor 2022 tavasza óta nem látott szintre csökkentek közben a kötvény- és swappiaci hozamok Magyarországon, így idővel akár kamatcsökkentésekről is dönthetnek a bankok az új ajánlataikban, lejjebb szállítva a várható törlesztőrészleteket. Erről részletesen itt írtunk.

A fogyasztási hiteleknél lényegében megállt a hitelköltségek csökkenése, a személyi kölcsöket átlagosan 14,6%-os THM-mel nyújtották áprilisban a bankok.

A háztartások hitelállománya az új kihelyezések ütemének köszönhetően továbbra is dinamikusan bővül: a teljes hitelállomány 17,8%-kal, a lakáshiteleké 26,3%-kal (!) volt magasabb április végén, mint egy évvel korábban.

Rátérünk cikkünk bevezetőjének a témájára, a betétekre. Sokan számíthattak arra, hogy a több tízmilliárdos NER-es külföldre irányuló vagyonmenekítésről szóló hírek után az MNB statisztikái majd a bankszámla- és lekötött betéti állományok csökkenéséről árulkodnak majd, de ilyesmi nem látszik a statisztikákon. A szezonálisan igazított adatok ugyan kisebb tranzakciós növekedést mutatnak, mint az előző hónapokban, de még így is

pozitív mind a lakossági, mind a vállalati érték.

Felerősödött viszont a devizaspekuláció:

a vállalatok esetében nettó 409 milliárd forint áramlott ki a forintszámlákról, és nettó 474 milliárd forint áramlott a hazai bankok által kezelt devizaszámlákra, ennél nagyobb devizabetéti tőkebeáramlásra utoljára 2022 júliusában volt példa a cégeknél;

a háztartások magatartását mutatja az alábbi ábra: itt a forint- és a devizabetétek nettó tranzakciója is pozitív volt, a devizabetétek netó 173,5 milliárd forintos tőkebeáramlása pedig nominálisan

történelmi rekordot jelent.

Összességében a háztartások betétállománya 82 milliárd forinttal nőtt áprilisban, a vállalatoké viszont 296 milliárd forinttal csökkent, ugyanakkor a pozitív tranzakciós egyenleg arról árulkodik, hogy ez utóbbi is csak az átértékelődéssel (a forint erősödésével) magyarázható, nem valamiféle vagyonmenekítéssel. Alábbi ábránk a betéti forintkamatokat mutatja: látható, hogy továbbra is jobban „megfizetik” a bankok a céges ügyfeleket, mint a lakosságiakat.

A vállalati hitelezés is érdekesen alakul április hónapban: hasonló jelenség tanúi lehetünk, mint a novembertől januárig tartó időszakban, amikor az új hitelszerződések szempontjából a devizahitelek dobták meg a statisztikákat. A forint kamathátránya miatt egyelőre

a devizahitelezés jelenti elsősorban a vállalati hitelezés motorját,

a jól teljesítő devizahitelezésnek köszönhető az is, hogy a forint erősödése (mint negatív átértékelődési tényező) ellenére a vállalati hitelállomány április végén 3,9%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban.

A Magyar Nemzeti Bank a héten tette közzé Pénzügyi stabilitási jelentését, amelyben a hitelpiaci folyamatokkal is kiemelten foglalkozik. A jegybank szakértői három fő hitelpiaci kockázatot azonosítottak a jelentésben:

a babaváró hiteleknél a gyermekvállalás nem teljesítése a hitelszerződések mintegy egyötödét érinti, az energiaárak emelkedése ronthatja a vállalati ügyfelek profitabilitását, a sérülékeny vállalati hitelportfólió aránya mintegy egynegyed, ami szorosabb monitoringot indokol, a kamatstop végdátumának az eltörlése veszteséget jelent a bankok számára, át kell értékelniük a bankoknak ezt a portfóliójukat. („Az IFRS szabályai szerint a jogszabály által érintett hitelek pénzáramlásainak jelenérték-változását azonnali veszteségként kell elszámolnia a bankoknak, melynek hatása 125 milliárd forint lehet szektorszinten. Ezt a hatást mérsékelheti azonban, ha az új kormány módosítja a szabályozást” – írja a jelentés).

További részletek:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 02. Állami kamatokon híznak a magyar bankok, új javaslattal állt elő az MNB

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