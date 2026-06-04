Most derült ki, mi történt a magyar bankszámlákon a választások hónapjában

Közzétette az MNB a magyar bankszektor április hitel- és betéti piaci statisztikáit. A lakossági hitelezésben a lakáshitelezés lendülete töretlennek látszik: bár az április 262 milliárd forintnyi szerződés nem éri el a márciusi csúcsot, az egy évvel korábbinak így is majdnem a duplája.
A személyi kölcsönök kihelyezése 28%-kal, a babaváró hiteleké 26%-kal, a teljes háztartási hitelkihelyezés 52%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Az alábbi táblázatban az idei kumulált értékek is láthatók, az idei képbe összességében beleillett az április hónap.
|Háztartási hitelek új kihelyezésének változása az előző év azonos időszakához képest
|Lakáshitel
|Személyi kölcsön
|Babaváró hitel
|Egyéb
|Összesen
|2026 eddig
|101,6%
|24,8%
|10,6%
|-23,4%
|53,1%
|2026. április
|95,7%
|28,3%
|25,7%
|-23,3%
|51,8%
|Forrás: MNB, Portfolio
A lakáshitelek új darabszáma újra megközelítette a 10 ezret, az átlagos hitelösszeg pedig 27,7 millió volt – mindkettő 40% körüli növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest, tehát a lakáshitelezés bővülése hasonló mértékben köszönhető a több hitelfelvőnek, illetve a nagyobb átlagos hitelösszegnek.
Abszolút csúcson van idén a lakossági hitelezés:
az elmúlt egy évben 68%-kal több lakáshitelt és 26%-kal több fogyasztási hitelt vettek fel a háztartások, mint a megelőző egy évben, a teljes háztartási hitelezés 4400 milliárd forint feletti éves volumene pedig 45%-os bővülést jelent.
Tarol az Otthon Start hitel, amely áprilisban 189 milliárd forintos szerződés összeget ért el az egy hónappal korábbi 203 milliárd forint után (ez a visszaesés bőven magyarázható a húsvéttal). Az új lakáshitel-kihelyezéseken belül ez változtatlanul 72%-os arányt jelent, miközben a piaci kamatozású lakáshitelek aránya mindössze 20% volt.
Már az 1350 milliárd forintot is meghaladta az Otthon Start szerződéses volumene
Továbbra is a használt lakások piaca jelenti a lakáshitelezés motorját, igaz, fokozatosan emelkedik az új lakások vásárlásának és építésének az aránya is a hitelcélok között: áprilisban ez 18% volt.
A kamatperiódus-eloszlás leköveti az egyes támogatott hitelek kamattámogatásának a működésmódját, az Otthon Start például végig fix ugyan az ügyfelek számára, de a statisztikában az 5 éves kamatperiódusú hitelek közé tartozik.
A piaci kamatozású lakáshiteleket áprilisban 6,41%-os átlagkamattal vették fel a háztartások, ami csak 8 bázisponttal alacsonyabb az egy évvel korábbi értéknél. Ugyanakkor 2022 tavasza óta nem látott szintre csökkentek közben a kötvény- és swappiaci hozamok Magyarországon, így idővel akár kamatcsökkentésekről is dönthetnek a bankok az új ajánlataikban, lejjebb szállítva a várható törlesztőrészleteket. Erről részletesen itt írtunk.
A fogyasztási hiteleknél lényegében megállt a hitelköltségek csökkenése, a személyi kölcsöket átlagosan 14,6%-os THM-mel nyújtották áprilisban a bankok.
A háztartások hitelállománya az új kihelyezések ütemének köszönhetően továbbra is dinamikusan bővül: a teljes hitelállomány 17,8%-kal, a lakáshiteleké 26,3%-kal (!) volt magasabb április végén, mint egy évvel korábban.
Rátérünk cikkünk bevezetőjének a témájára, a betétekre. Sokan számíthattak arra, hogy a több tízmilliárdos NER-es külföldre irányuló vagyonmenekítésről szóló hírek után az MNB statisztikái majd a bankszámla- és lekötött betéti állományok csökkenéséről árulkodnak majd, de ilyesmi nem látszik a statisztikákon. A szezonálisan igazított adatok ugyan kisebb tranzakciós növekedést mutatnak, mint az előző hónapokban, de még így is
pozitív mind a lakossági, mind a vállalati érték.
Felerősödött viszont a devizaspekuláció:
- a vállalatok esetében nettó 409 milliárd forint áramlott ki a forintszámlákról, és nettó 474 milliárd forint áramlott a hazai bankok által kezelt devizaszámlákra, ennél nagyobb devizabetéti tőkebeáramlásra utoljára 2022 júliusában volt példa a cégeknél;
- a háztartások magatartását mutatja az alábbi ábra: itt a forint- és a devizabetétek nettó tranzakciója is pozitív volt, a devizabetétek netó 173,5 milliárd forintos tőkebeáramlása pedig nominálisan
történelmi rekordot jelent.
Összességében a háztartások betétállománya 82 milliárd forinttal nőtt áprilisban, a vállalatoké viszont 296 milliárd forinttal csökkent, ugyanakkor a pozitív tranzakciós egyenleg arról árulkodik, hogy ez utóbbi is csak az átértékelődéssel (a forint erősödésével) magyarázható, nem valamiféle vagyonmenekítéssel. Alábbi ábránk a betéti forintkamatokat mutatja: látható, hogy továbbra is jobban „megfizetik” a bankok a céges ügyfeleket, mint a lakosságiakat.
A vállalati hitelezés is érdekesen alakul április hónapban: hasonló jelenség tanúi lehetünk, mint a novembertől januárig tartó időszakban, amikor az új hitelszerződések szempontjából a devizahitelek dobták meg a statisztikákat. A forint kamathátránya miatt egyelőre
a devizahitelezés jelenti elsősorban a vállalati hitelezés motorját,
a jól teljesítő devizahitelezésnek köszönhető az is, hogy a forint erősödése (mint negatív átértékelődési tényező) ellenére a vállalati hitelállomány április végén 3,9%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban.
A Magyar Nemzeti Bank a héten tette közzé Pénzügyi stabilitási jelentését, amelyben a hitelpiaci folyamatokkal is kiemelten foglalkozik. A jegybank szakértői három fő hitelpiaci kockázatot azonosítottak a jelentésben:
- a babaváró hiteleknél a gyermekvállalás nem teljesítése a hitelszerződések mintegy egyötödét érinti,
- az energiaárak emelkedése ronthatja a vállalati ügyfelek profitabilitását, a sérülékeny vállalati hitelportfólió aránya mintegy egynegyed, ami szorosabb monitoringot indokol,
- a kamatstop végdátumának az eltörlése veszteséget jelent a bankok számára, át kell értékelniük a bankoknak ezt a portfóliójukat. („Az IFRS szabályai szerint a jogszabály által érintett hitelek pénzáramlásainak jelenérték-változását azonnali veszteségként kell elszámolnia a bankoknak, melynek hatása 125 milliárd forint lehet szektorszinten. Ezt a hatást mérsékelheti azonban, ha az új kormány módosítja a szabályozást” – írja a jelentés).
További részletek:
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