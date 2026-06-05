Figyelmeztetést kapott Spanyolország a banki szabályai miatt

Az Európai Bizottság csütörtökön hivatalosan is figyelmeztette Spanyolországot, amiért az nem ültette át nemzeti jogába az új uniós tőkekövetelmény-irányelvet, továbbá mert a bankfúziókra vonatkozó spanyol szabályozás ellentétes az uniós joggal. Utóbbi probléma különösen a BBVA bank Sabadellre tett átvételi ajánlatának akadályozása kapcsán merült fel.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A Bizottság a spanyol kormánynak küldött, a Reuters hírügynökség által is megismert levelében rámutatott, hogy Madrid megsérti az egységes felügyeleti mechanizmusra, a tőkekövetelmény-irányelvre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre vonatkozó közösségi szabályokat.

Bár a dokumentum közvetlenül nem említi a BBVA mintegy 16 milliárd eurós felvásárlási kísérletét, rögzíti, hogy a hatályos spanyol szabályozás nem felel meg a vállalati felvásárlásokat és fúziókat szabályozó új, hatodik tőkekövetelmény-irányelv (CRD VI) keretrendszerének.

Az új tőkekövetelmény-irányelvet egyébként 2026 januárjáig kellett átültetni a tagállami jogrendszerekbe. Madrid eddig úgy vélte, hogy a hazai szabályozása teljes mértékben összhangban van a közösségi előírásokkal. A spanyol gazdasági tárca szóvivője csütörtökön ugyanakkor arról számolt be, hogy a kormány már dolgozik a szabályozás átültetésén, beleértve az Európai Központi Bank és a spanyol jegybank bankfúziók feletti kizárólagos felügyeleti jogkörének rögzítését is.

Brüsszel már tavaly júliusban kötelezettségszegési eljárást indított Spanyolország ellen a BBVA vételi ajánlatának akadályozása miatt. A spanyol jogszabályok alapján a kormány ugyan nem tilthatja meg a részvényvásárlást, de a fúzió tényleges végrehajtásáról végső soron maga dönthet. Madrid a munkahelyek és a piaci verseny védelmére hivatkozva avatkozott be, a Bizottság szerint viszont a kormány túl tág mérlegelési jogköre indokolatlanul korlátozza a tőke szabad áramlását.

A bankszektorban végbemenő konszolidáció az uniós gazdaság egészének javára válik, és a bankunió megvalósításához elengedhetetlen

- fogalmazott a Bizottság. Madridnak most két hónapja van a válaszadásra és a hiányosságok orvoslására, ennek elmaradása esetén

a testület az Európai Unió Bíróságához fordulhat.

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