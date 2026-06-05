Korszakalkotó változás jön a vásárlásban: hamarosan a mesterséges intelligencia fizet helyettünk Magyarországon

Magyarországon is lezajlott az első olyan online tranzakció, amelyet emberi beavatkozás nélkül, egy mesterséges intelligencia alapú agent indított el – hangsúlyozta Márkus Gergely, a Mastercard country managere a Portfolio Financial IT konferenciáján.

A mesterséges intelligencia (MI) rendkívül gyors terjedése alapjaiban változtatja meg az online kereskedelmet. A statikus keresőmezők helyét egyre inkább a mesterséges intelligencia ügynökökkel folytatott interaktív párbeszédek veszik át, amelyek személyre szabott ajánlásokkal segítik a vásárlókat. Ezzel a folyamattal párhuzamosan a fizetés is közvetlenül beépül ezekbe a beszélgetésekbe.

Ez a fejlődés technológiai szempontból jelentős változást követel meg a pénzügyi szektor szereplőitől. Magyarországon az OTP Bank, majd ezt követően a Gránit Bank közreműködésével már sikeresen végrehajtották az első olyan tranzakciókat, ahol a fizetést egy mesterséges intelligencia ügynök indította el az adott pénzintézet bankkártyájával.

A hagyományos védelmi rendszereket évtizedeken át arra fejlesztették, hogy automatikusan kiszűrjék és megállítsák a robotok által kezdeményezett tranzakciókat, hiszen azokat alapértelmezetten csalási kísérletnek tekintették.

Most azonban paradigmaváltás történik, ahol azonosított mesterséges intelligencia ügynökök végrehajthatnak hitelesített, legitim fizetéseket, ez mérföldkő a magyarországi digitális fizetési technológia fejlődésében.

Az új technológiát elsőként a Mastercard vezette be a partnerein keresztül Magyarországon és Európában egyaránt. Az AI-alapú tranzakciók hátterét a Mastercard Agent Pay nevű protokoll és szabályrendszer biztosítja.

Címlapkép forrása: Portfolio