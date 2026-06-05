Nemzetközi kihívót kapnak a fintechek, egy magyar bankvezéré a történelmi feladat

Tizenkét év után távozik Simák Pál a CIB Bank éléről, de nemzetközi bankcsoportján belül marad: egy olyan digitális ügyfélszerzési platform létrehozása lesz a feladata az Intesa Sanpaolónál, amely alternatívát kínál azok számára, akik egyébként a fintech szolgáltatókhoz fordulnának. A jövő héten megkezdődő új munkájáról, az elmúlt tizenkét év eredményeiről és a kormányváltás utáni gazdaságpolitikai kilátásokról is kérdeztük Simák Pált.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Portfolio: Március végén bejelentették, hogy 12 év után távozik a CIB Bank elnök-vezérizgatói pozíciójából. Nagy kihívásokkal érkezett annak idején: magas nemteljesítési arányok, hatalmas projekthitel- és átvett ingatlanállomány jellemezte akkor a bankot. Most mennyire érzi úgy, hogy egy letisztult, „kész” bankot ad át utódjának, Luigi Fuziónak?

Simák Pál: A CIB Bank az Intesa Sanpaolo Nemzetközi Banki Divíziójának részeként hatalmas utat tett meg: a korábban magas NPL-szinttel szemben ma a piac egyik legtisztább szereplője, problémás hitelállománya jóval a piaci átlag alatti. Ingatlanportfóliója a teljes állomány kevesebb mint 4%-a, átvett ingatlana pedig – a korábbi jelentős mennyiséggel ellentétben – már egyáltalán nincs. A likviditási és tőkehelyzet kifejezetten erős, ráadásul az MNB felügyeleti értékelése a bank kockázati profilját a hazai szektor egyik legjobb szereplője közé sorolta. Erre a stabil alapra és az anyabankjának teljes támogatására építkezve a CIB tavaly 46 éves történetének legmagasabb nyereségét érte el, miközben az elmúlt négy évben a növekedése jelentősen haladta meg a piaci átlagot, így nyugodt szívvel adom át a stafétát az új vezérigazgatónak, Luigi Fuziónak és a megújult menedzsmentnek. Ugyanilyen fontos az emberi oldal is: a 12 évvel ezelőtti bizonytalanság után mára tudatosan építettünk fel egy olyan munkahelyi kultúrát, hogy a kollégáink úgy érzik, a helyükön vannak. Mutatószámaink alapján az elkötelezettségük az elmúlt 3-4 évben tartósan 90% felett alakult.

Ott tart ma a CIB Bank, ahová 12 évvel ezelőtt képzelte?

A mögöttünk álló 12 év három, jól elkülöníthető stratégiai ciklusból állt. A csoport négyéves időtávokban gondolkodik, és mi is ehhez igazítottuk a CIB stratégiáját. Az első ciklus célja a bank megtisztítása és a növekedési pályára való visszaállítása volt. A második szakaszban a hatékonyság javítására koncentráltunk: olyan költség/bevétel arányt akartunk elérni, amely hosszú távon is biztosítja a nyereséges működést. A harmadik ciklusban pedig már a növekedés, a kiemelkedő profitabilitás és a munkatársi elkötelezettség további erősítése került a fókuszba.

Mindhárom stratégiai ciklus elérte a célját, ezért nincs bennem hiányérzet.

A meglévő belső hozzáállást és összetartást kell megőrizni és továbbfejleszteni, mert nagyon sok mindent lehet rá alapozni a jövőben.

Amikor véget ér a magas kamatkörnyezet, vagyis eljön az „apály”, Warren Buffett szavaival élve kiderül, hogy kik úsztak meztelenül. A méretben hetedik helyen álló nagybank távozó vezetőjeként hogy látja: rendben van-e hosszú távon a CIB Bank mérete és kielégítő-e ebből fakadóan a mérethatékonysága?

Valóban, az egyetlen nagyobb, még előttünk álló ambíció a piaci jelenlét további erősítése, illetve a mérlegfőösszeg és az állományi mutatók szerinti piaci rangsorban való előrelépés. Évről évre haladunk: bár az elmúlt három évben a kamatszint nagyjából 18%-ról 6% környékére csökkent, a bevételeink nem estek vissza, sőt a CIB tavaly fennállása legjobb bevételi eredményét érte el. Ezt a kevésbé kamatfüggő, diverzifikált bevételi szerkezet tette lehetővé:

a kamatcsökkenést az állományok növekedésével, a jutalékbevételek bővülésével és a treasury tevékenységek erősítésével tudtuk ellensúlyozni.

Ez a felépített növekedési pálya a jövőbeli - várhatóan már jóval mérsékeltebb - kamatcsökkenéseket is képes lesz kompenzálni. A következő évek nyereségességének további javulását emellett a működést optimalizáló költséghatékonysági programjaink, valamint a múlt tapasztalataira épülő prudens kockázatkezelésünk is támogatja, amelynek köszönhetően ma nagyon alacsony céltartalék-költségekkel működünk.

Ön személy szerint az Intesa Sanpaolo csoporton belül, régiós szinten folytatja. Pontosan mi az a Next Gen Acquisition Machine, amelynek az élére kerül, és hogyan történt a kiválasztás?

Nagyon megtisztelő, büszke vagyok erre a lehetőségre, amely nemcsak személyes elismerés, hanem a CIB Bank által elért eredmények visszaigazolása is. Kinevezésem szervesen illeszkedik az Intesa Sanpaolo csoport négyéves stratégiájába, amely a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt helyez a nemzetközi növekedésre. Konkrét feladatom egy olyan digitális ügyfélszerzési platform létrehozása lesz Paola Papanicolaou, az Intesa Sanpaolo Nemzetközi Banki Divíziójának vezetőjéhez riportolva, amely

megfelel az új piacok és ügyfélszegmensek igényeinek, és alternatívát kínálhat azok számára, akik egyébként fintech szolgáltatókhoz fordulnának.

Ehhez én Magyarországról elsősorban vezetői tapasztalatot hozok, nem pedig teljes körű technológiai megoldást. Ugyanakkor biztosan építeni fogunk már bevált elemekre - például a digitális ügyfélazonosítási és számlanyitási folyamatokra.

Mekkora szerepe lesz a mesterséges intelligenciának a jövő bankolásában?

A mesterséges intelligencia alkalmazása jelentősen felgyorsítja a fejlesztéseket és a költséghatékonyságot. Az AI emellett kulcsszerepet kap az ügyféladatokon alapuló proaktív támogatásban és az előrelátó, jó döntéseket segítő tanácsadásban is. A gyorsan változó piaci környezetben – beleértve a kripto- és stablecoin-megoldások folyamatos alakulását – az a stratégiai kihívásunk, hogy a már bevált piaci elemeket sikeresen ötvözzük a jövőben meghatározóvá váló funkciókkal.

Változik a menedzsmentstruktúra a CIB Banknál, Szabó Balázs általános vezérigazgató-helyettesi szerepet kap. Mi a megfontolás emögött?

Az új vezérigazgató, Luigi Fuzio úr kiváló, széles nemzetközi tapasztalattal bír, aki a csoporton belülről, de a CIB Bankon kívülről, a szlovén testvérbank vezetéséből érkezik Magyarországra. Balázs személyében pedig - aki több mint tíz év CIB-tapasztalattal, komoly eredményekkel és teljesítménnyel a háta mögött dolgozik - a csoport egyszerre ismeri el a múltat és ad stabilitást a jövőhöz. Általános vezérigazgató-helyettesként a helyismeretét és az elmúlt évtized tapasztalatát használva tudja majd támogatni a vezetői csapatot a következő stratégiai ciklus végrehajtásában.

A CIB Bank vezérváltásával csak időben esik nagyjából egybe a magyar gazdaságpolitika irányvonalának a megváltozása. Mit vár az új kormánytól? Lehet-e radikálisan más a gazdaságpolitika, és benne a bankrendszerrel való kapcsolata, mint az elmúlt 16 évben?

A bankszektorban eltöltött 18 évem – négy év pénzügyi vezetői és két bankban összesen 14 év vezérigazgatói tapasztalat – alatt a magyar gazdaság és bankrendszer több válságot és kilábalást élt meg. Bár az utóbbi időszak szaporodó kormányzati és szabályozói beavatkozásai között voltak kifejezetten sikeresek (forintosítás, adósságfékek, támogatott hitelek), más intézkedések rontották a kiszámíthatóságot és jelentős erőforrásokat kötöttek le. Ennek ellenére a szektor ma jóval stabilabb és egészségesebb a 2008 utáni állapothoz képest.

A gazdasági növekedés hatékony támogatásának kulcsa immár a versenyképesség javítása és a banki verseny szabadabbá tétele.

Ehhez elengedhetetlen a kormányzat, az MNB és a bankszektor nyílt együttműködése - történetileg is akkor születtek a legjobb eredmények, amikor a párbeszéd rendszeres és őszinte volt. A jelentős kihívások - a növekedés helyreállítása, a költségvetés konszolidálása, az EU-források, valamint az euró kérdése - mellett a jelenlegi kommunikáció egy piackonformabb, kiszámíthatóbb működési környezet irányába mutat.

Nem fog fájni a bankszektornak a tervbe vett euróbevezetés? Az FX-szolgáltatások jó részének az eltűnése és az alacsony kamatkörnyezet egyaránt bevételkieséssel járhat.

Az euró és az ERM-2 bevezetése rövid távon valóban jövedelmezőségi kihívást hozna a bankszektornak a mérlegszerkezet átalakulása és az FX-bevételek részleges kiesése miatt. Hosszú távon azonban az alacsonyabb kamatszint miatti magasabb hitelkereslet és állománynövekedési dinamika képes ezt ellensúlyozni. Ezt támasztják alá a horvát tapasztalatok is, ahol több tényező együttállása miatt nem látszott egyértelműen drámai banki bevételcsökkenés. Összességében tehát a rövid távú negatív hatások ellenére a csatlakozás hosszú távon egy olyan pozitív esemény lesz, amelyből a bankszektor is profitálhat.

Hogy látja, 12 év múlva hol tart majd az, amit bankolásnak nevezünk?

A sok évszázados múlttal bíró bankszakma alaptermékei, vagyis a hitelek, a megtakarítások, az utalások 12 év múlva is változatlanok maradhatnak, a csatornák azonban drasztikusan átalakulnak.

A jövőben két domináns modell érvényesül: a forgalom zömét átvevő digitális platformok és a rendkívül személyre szabott emberi kiszolgálás.

Utóbbiban új, fiókon kívüli - saját irodában, találkozópontokon vagy otthoni - tanácsadói formák jelennek meg, míg a megmaradó bankfiókok a komplexebb termékekre fókuszálnak. Az AI révén mindenkinek lehet saját személyes pénzügyi asszisztense, „zsebbankára”, így az ügyfelek jóval felkészültebbek lesznek, a bankoknak pedig meg kell érteniük és alkalmazkodniuk kell ezeknek az okos, mesterséges intelligencia alapú ágenseknek a működéséhez. Mivel azonban a bankolás alapja továbbra is a bizalom, a személyes emberi kapcsolatok a digitális kisokosok korában is megőrzik elengedhetetlen, kiemelt értéküket.

Fotók: Kaiser Ákos / Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.