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A "semmiből" Olaszország második legnagyobb bankja születhet meg

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A Banco BPM vasárnap bejelentette, hogy igazgatótanácsa egyhangúlag jóváhagyta a Banca Monte dei Paschi di Sienával (MPS) való esetleges egyesülésről szóló tárgyalások megkezdésére irányuló szándéknyilatkozatot.

A tervezett tranzakció

egyenrangú felek fúziójaként valósulna meg, amelynek eredményeként Olaszország második legnagyobb bankja jöhetne létre.

Néhány nappal ezelőtt a világ legrégebbinek tekintett bankja, a Monte dei Paschi di Siena (MPS) vezérigazgatója cáfolta, hogy bankja fúziós tárgyalásokat folytatna a Banco BPM-mel. Hangsúlyozta, hogy jelenleg a tavaly felvásárolt Mediobanca integrálására összpontosít.

Az olasz sajtóban csütörtökön jelentek meg olyan értesülések, amelyek szerint felgyorsultak az egyeztetések a régóta emlegetett összeolvadásról a BPM-mel. Az Adnkronos hírügynökség beszámolója alapján Luigi Lovaglio vezérigazgató április 15-i újbóli kinevezését követően már találkozókra is sor került. 

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Forrás: Reuters

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