Durva botrány robbant ki a szomszédban: a bankok megpiszkálták a kamatokat

Kartellezésre hivatkozva minden korábbinál nagyobb összegű, több mint 700 millió eurónyi bírságot szabott ki a román versenytanács (CC) a tíz vezető bankra, amelyek állítólag kamatpolitikájuk összehangolásával befolyásolták a román bankközi kamatlábat (ROBOR) - közölte vasárnap a hatóság.

A CC közleménye szerint a napi kamatjegyzés (fixing) - a különböző futamidejű bankközi hitelkamatok leszögezésének - idején a bankoknak egymástól függetlenül kellett volna megadniuk a kamatlábakat, ám

a megbírságolt tíz bank állítólag bizalmas, stratégiai jellegű információkat cserélt és a versenytársak árfolyamához igazította magatartását, mesterségesen befolyásolva a bankközi kamatok átlagaként kiszámolt ROBOR értékét.

A versenytanács együttesen 3,73 milliárd lej (251 milliárd forint) összegű bírságot szabott ki tíz bankra, amely a román versenyjogot és az Európai Unió működéséről szóló szerződést megsértve manipulálta a ROBOR-t - közölte a CC. A határozat ellen az indoklás közzétételét követően 30 napon belül a bukaresti táblabíróságon lehet fellebbezni.

A ROBOR referenciakamatlábnak számít a román pénzpiacon, amely befolyásolja a jogi személyeknek, állami szervezeteknek és önkormányzatoknak nyújtott hitelek kamatát, valamint a magánszemélyeknek 2019 előtt nyújtott hitelek kamatainak kiszámítását, ugyanis számos változó kamatú lejhitel törlesztőrészletének képletében szerepel.

A versenyjog megtiltja a vállalatok közötti olyan megállapodásokat, amelyek megakadályozzák, korlátozzák vagy torzítják a versenyt a román piacon - emlékeztetett a versenytanács közleménye.

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