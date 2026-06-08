A gazdagok játéka lett az Otthon Start? – 10 ábra a fix 3%-os hitelről, aminek nem mindenki fog örülni

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Kezdjük is a bevezetőben említett ténnyel: az Otthon Starttal jövedelmi szempontból még egyenlőtlenebbé vált a lakáshitel-felvétel, holott a kormány célja a lakáshitel-felvétel elérhetőségének megkönnyítése volt.

Az Otthon Start Program főleg a magasabb jövedelemmel rendelkező fiatalok lakáshoz jutását támogatta – állapította meg a jegybank jelentése, mivel a program első féléves tapasztalatai alapján nemcsak a felső jövedelmi ötödbe tartozók, hanem a 35 év alattiak aránya is 59% volt.

Egy átlagos Otthon Start-lakáshitel futamideje 23 év, ebből a szempontból tehát nem hosszabb egy CSOK Plusz-lakáshitelénél, de jóval hosszabb egy piaci lakáshitelénél.

A program hatására emelkedett a nettó jövedelem arányában vállalt törlesztőrészlet, vagyis a jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (JTM) is a támogatott hitelprogramok esetében. A programban az átlagos JTM 33,5%, ami alacsonyabb a piaci lakáshiteleknél megfigyelhető értéknél, vélhetően elsősorban a magasabb jövedelműek nagyobb aránya miatt.

A program akár 10%-os önerővel is elérhető, az MNB adósságfék-szabályainak tavaly szeptemberi változása alapján életkori megkötés nélkül. Ezzel is magyarázható, hogy a támogatott hitelek átlagos hitelfedezeti mutatója (HFM), vagyis a felvett hitel és a fedezeti ingatlan forgalmi értékének aránya a korábbi 60% alatti szintről 70% fölé emelkedett, miközben a piaci lakáshiteleké 55% környékén maradt.

A támogatott hitelt felvevők csaknem kétharmada most már 70% feletti HFM-mel veszi fel a lakáshitelt, míg a piaci lakáshiteleknél ez az arány csak egyharmad. A 40% feletti JTM-mel rendelkező adósok aránya viszont kisebb a programban, mint a piaci lakáshiteleknél; feltételezhetően ez is elsősorban a magasabb jövedelműek nagyobb arányából következik.

Azok aránya, akik a JTM és a HFM szempontjából is kifeszítettek — előbbi 40%, utóbbi 70% felett van náluk —, az elmúlt két év 8–10%-áról 14%-ra ugrott, jelezve az Otthon Start Program hatására nagyobb kockázatot vállaló hitelfelvevői réteg szélesedését.

Minden ilyen programnál kérdés, mennyire kannibalizálja az autonóm hitelpiacot, és mennyiben tesz hozzá a piaci aktivitáshoz (addicionális hatás). Ilyens szempontból hízelgőbb a kép a programra nézve: Az MNB jelentése szerint az Otthon Start program keretében 2026. március 31-ig kibocsátott 1161 milliárd forintnyi hitel kétharmada lehetett addicionális hitelfolyósítás, a maradék egyharmada kiszorította a piaci lakáshitelezést.

Az alábbi ábra a különböző tranzakciószám-kategóriákat mutatja: a program hatására nem igazán lett több lakásvásárló, hitelfelvevő viszont igen.

Ezt tükrözi, hogy míg korábban a hitellel lakást vásárlók aránya 30-40% körül alakult a magyar lakáspiacon, ez most már 60-70% között mozog. Az MNB jelentése szerint nemcsak a banki finanszírozás gyakorisága, de annak mértéke is jelentősen nőtt: az egy új adósra jutó, lakásvásárlási célú hitelösszeg (figyelembe véve azt is, hogy egyes adósok egy időpontban több lakáshitelt is felvesznek) márciusban elérte a 41,2 millió forintot, ami mintegy 12 millió forintos növekmény a program bejelentését megelőző időszak szintjéhez képest.

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