Akadoznak a nagy átutalások Magyarországon: a váratlan technikai hiba minden bankot érint

A rendszert üzemeltető GIRO Zrt.

megerősítette a technikai hiba tényét, és már dolgozik a normál ügymenet mielőbbi helyreállításán.

Az OTP Bank tájékoztatása szerint a fennakadás az összes hazai pénzintézetet érinti. A probléma miatt a bankok által indított, de nem az azonnali fizetési rendszerben futó tételeket a GIRO jelenleg nem számolja el, így azok egyelőre nem érkeznek meg a kedvezményezettek számlájára.

Miközben a lakosság által leginkább használt azonnali fizetési rendszer (AFR) hibátlanul üzemel, a mostani leállás azokat a tranzakciókat hátráltatja, amelyeket a napközbeni elszámolást végző InterGIRO2 kezel. Jellemzően ezen a platformon futnak a nagyvállalati és intézményi utalások, valamint a későbbi időpontra beállított megbízások is. Hasonló technikai problémára legutóbb május elején volt példa a hazai bankrendszerben.

Mi az az InterGIRO 1 és InterGIRO 2?

Az InterGIRO 1, vagy köznapi nevén éjszakai elszámolási rendszert az előre látható időpontban esedékes tranzakciók elszámolására használják, ma már csak leginkább a kincstári, állami kifizetésekre, nagy csomagban beadott utalásokra használják.

Az InterGIRO 2 rendszer a lakossági tranzakciók nagy volumenét kezelő Azonnali Fizetési Rendszer elődje, amellyel az AFR létrehozása előtt napközben lehetett utalni, először 4, 2, majd 1 óránkénti elszámolási ciklusokkal. Ide kerülnek azok a lakossági átutalások is, amelyek az AFR 20 milliós korlátjánál magasabbak.

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