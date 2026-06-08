Leállt a K&H mobilbankja

Holdblog Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th

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Holdblog Lesz NER kárpótlási jegy? Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl