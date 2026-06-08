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Leállt a K&H mobilbankja
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Leállt a K&H mobilbankja

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Több ügyfél is arról számolt be, hogy a pénzintézet mobilbanki szolgáltatása jelenleg nem elérhető.

Az alkalmazást megnyitva az alábbi tájékoztatás fogadja a felhasználót:

A K&H mobilbank jelenleg nem elérhető. A kellemetlenségért elnézésedet kérjük.

Jelenleg nem tudni, hogy mi okozhatja a leállást, vagy hogy várhatóan mikor áll helyre a szolgáltatás. Az ügyben elküldtük kérdéseinket a K&H-nak.

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