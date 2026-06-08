Megindult a versenyfutás a világ legrégebbi bankjáért, az Intesa Sanpaolo is bejelentkezett

A milánói székhelyű bank hétfői közleménye szerint részvények és készpénz kombinációjával vásárolná meg a pénzintézetet, így

minden egyes Monte Paschi-részvényért 1,6 saját részvényt, valamint 1 eurót kínál.

A Monte Paschi piaci piaci kapitalizációja a pénteki tőzsdei záráskor 27,2 milliárd euró volt, ami az Intesa kapitalizációjának kevesebb mint harmadát teszi ki.

Az ajánlat részeként az Intesa már meg is állapodott abban, hogy a Monte Paschi márkanevét és a fiókhálózatának nagyjából a felét eladja az Unipol Assicurazioni részére, az a társaság a BPER Banca legnagyobb befektetője. A tranzakció révén az Intesa

jelentősen megerősítené hazai piacvezető pozícióját,

a maga több mint 2600 fiókjával és 14 millió ügyfelével.

Néhány részlet

Az Intesa Sanpaolo közleménye szerint a bankcsoport minden 10 darab felajánlott MPS-részvényért 16 darab újonnan kibocsátott törzsrészvényt ajánl fel, vagyis az átváltási arány 1,6. Emellett minden egyes felajánlott MPS-részvény után 1,0 euró készpénzt is fizet. Ez az ajánlat 12,5%-os prémiumot jelent az MPS részvényeinek 2026. június 5-i hivatalos záróárához képest. A prémium a megelőző 3 hónapos forgalommal súlyozott átlagárhoz (VWAP) képest 17,4%, a 6 hónapos VWAP-hoz képest pedig 18,7%. Az ügylet részeként az Intesa Sanpaolo előre kezeli az esetleges versenyjogi / antitröszt aggályokat. Ennek érdekében az Intesa Sanpaolo kötelező érvényű megállapodást írt alá az Unipol Assicurazionival. A megállapodás értelmében az Intesa Sanpaolo eladna az Unipolnak egy olyan banki jogi egységet, amely magában foglalja: az MPS márkanevet, körülbelül 635 MPS bankfiókot, az ezekhez kapcsolódó eszközöket és kötelezettségeket, valamint az MPS központi szervezeti egységeinek és tevékenységeinek túlnyomó részét, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az egység önálló bankként működhessen. Az eladás készpénzes ellenértéke várhatóan körülbelül 3–3,5 milliárd euró lenne. A megállapodás szerint az Intesa Sanpaolo megtartaná az MPS által megvett Mediobancát és annak márkanevét, körülbelül 625 MPS bankfiókot, valamint az MPS központi struktúráinak egy korlátozott részét, a hozzájuk kapcsolódó eszközökkel és kötelezettségekkel együtt. Ezek együttesen az MPS és a Mediobanca 2025-ös nettó eredményének körülbelül 80%-át képviselik.

A Monte Paschi a közelmúltban felvásárolta a Mediobancát, amivel 13 százalékos részesedést szerzett az ország legnagyobb biztosítótársaságában, az Assicurazioni Generaliban. A Generali a biztosítási és vagyonkezelési piacon betöltött meghatározó szerepe miatt régóta vonzza a felvásárlókat, köztük korábban magát az Intesát is.

Az Intesa ajánlata mindössze egy nappal azután érkezett, hogy a Banco BPM is bejelentette saját fúziós terveit a világ legrégebbi bankjával. A Banco BPM ugyanakkor nem hozta nyilvánosságra a két intézmény értékelését, csupán annyit közölt, hogy az egyesült társaság piaci kapitaliációja meghaladhatja majd az 50 milliárd eurót.

Az olasz pénzügyi szektor az elmúlt időszakban intenzív konszolidáción ment keresztül. Tavaly a Monte Paschi megvásárolta a Mediobancát, a Banco BPM pedig megszerezte az Anima Holding vagyonkezelőt, miközben az UniCredit sikertelen felvásárlási ajánlatot tett a Banco BPM-re.

Fabio Panetta, az olasz jegybank elnöke a múlt hónapban úgy fogalmazott, hogy az ország erős pénzügyi szektora készen áll egy újabb tranzakciós hullámra, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a fúziók nem mehetnek a verseny rovására, és óvott a helyi piacok túlzott koncentrációjától.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ