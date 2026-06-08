Megszavazta a devizahiteles törvényjavaslatot a parlament!

Az Országgyűlés egyhangúlag megszavazta a folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló javaslatot. Az eljárások kizárólag a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát, valamint a végrehajtói rendszer küszöbön álló átalakítását követően, egy külön törvény alapján folytatódhatnak.

A Tisza Párt politikusai, Hantosi István és Melléthei-Barna Márton által benyújtott törvény értelmében

a felfüggesztést automatikusan, hivatalból és soron kívül kell elrendelni.

Ha ez a bíróság vagy a végrehajtó mulasztása miatt elmarad, az ebből eredő károkért nekik kell felelősséget vállalniuk. A kormánypárti képviselők a lépést a devizahiteles szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolták.

Az új szabályozás pontosan meghatározza, hogy a felfüggesztés ellenére milyen intézkedésekre van lehetőség. Ingatlanárverés esetén például, ha a vevő még nem fizette ki a vételárat, elegendő lesz azt az eljárás folytatásakor kiegyenlítenie. Amennyiben a vételárat már megfizette, de az ingatlant még nem vette birtokba, visszaigényelheti a pénzét. A jogszabály azt is garantálja, hogy az adósok továbbra is önkéntesen törleszthessenek, miközben a fedezetek biztosítása érdekében rendezi a kapcsolódó végrehajtási cselekményeket.

A hatályos szabályozás felülvizsgálata szorosan illeszkedik a kormányra került Tisza Párt korábbi kampányígéretéhez, amely a végrehajtási rendszer teljes átalakítását tűzte ki célul. Az ehhez szükséges törvénymódosítást az Igazságügyi Minisztérium várhatóan június közepéig készíti elő.

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