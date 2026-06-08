Sorsdöntő választás elé kerültek a bankok: most dől el, kik élik túl a következő éveket

Kivételes esélyt ad a 2025-ös erős teljesítmény
A pénzügyi intézmények 2025-ben 30,2 százalékos teljes részvényesi hozamot, vagyis TSR-t értek el, amivel az összes iparágat felülmúlták. A szektor nemcsak a hagyományosan vezető technológiai ágazatnál teljesített jobban, hanem a globális pénzügyi válság óta egyúttal a legjobb saját eredményét is produkálta. A BCG elemzése szerint ez fontos fordulópont: a pénzügyi szektor sokéves kilábalási időszak után
most először kerülhet olyan pályára, amely tartós értékteremtést is lehetővé tesz.
A kimagasló teljesítmény széles körben jelentkezett, de nem volt egyenletes. Hároméves távon a specializált és a digitális bankok jártak az élen, miközben a kis- és közepes méretű pénzintézetek, valamint a hagyományos kártyaelfogadó szolgáltatók jelentősen lemaradtak. Régiós szinten Európa, Japán és Dél-Korea diktálta a tempót, részben azért, mert ezeken a piacokon jelentős felzárkózási potenciál halmozódott fel korábban.
A részvényesi hozamot elsősorban az árfolyam és a könyv szerinti érték arányát mutató P/B mutatók javulása hajtotta. Ez arra utal, hogy a jövedelmezőség helyreállása valódi, nem pusztán átmeneti piaci reakció. Ugyanakkor az árfolyam/nyereség, vagyis P/E ráták érdemben nem változtak. Más szóval a befektetők még mindig nem kezelik másként a banki eredményeket, mint korábban, és nem árazzák be teljes bizonyossággal a fenntartható növekedést.
A tőkejuttatások, köztük az osztalékok és a részvény-visszavásárlások, tovább növelték az elérhető hozamokat. Évek óta most fordul elő először, hogy a globális banki részvények többsége a könyv szerinti érték felett forog. A kép ugyanakkor továbbra is felemás:
a pénzintézeti részvények több mint felével, köztük sok kisebb szereplőével, még mindig a könyv szerinti érték alatt kereskednek.
Nem csak a kamatkörnyezet segítette a bankokat
A BCG szerint a jövedelmezőség helyreállása nem kizárólag a kamatkörnyezet normalizálódásának és a nettó kamatmarzs tágulásának köszönhető. Legalább ilyen fontos szerepet játszott a fegyelmezett költséggazdálkodás, az óvatos kockázatkezelés és az eszköz-forrás gazdálkodás fejlődése is. A likviditási és kamatkockázatok jobb kezelése mérsékelte a nettó kamatbevétel volatilitását, vagyis a bankok stabilabb működési alapokra tértek át.
A jutalékbevételek ezzel szemben továbbra sem tértek vissza a korábbi magasabb szintekre. Eszközarányosan nézve több régióban is alacsonyak maradtak, és számos piacon egyáltalán nem látható e téren érdemi javulás. Ez azt jelzi, hogy
a bankok számára a kamatbevételeken túlmutató növekedés továbbra is stratégiai kihívás.
A pozitív kilátásokat ugyanakkor több strukturális tényező is támogatja. A nettó kamatmarzs csökkenésének kockázata a vártnál alacsonyabb lehet, mert sok pénzintézet strukturális fedezeti ügyletekkel védi pozícióit. A szabályozói enyhítések szintén jelentős hitelezési kapacitást szabadíthatnak fel: az Egyesült Államokban a tervezett tőkereformok akár 2600 milliárd dollárnyi többletkapacitást is megnyithatnak.
A szabályozási költségek növekedése vélhetően már tetőzött, eközben a mesterséges intelligenciára épülő megoldások javíthatják a megfelelési folyamatok hatékonyságát. A geopolitikai bizonytalanság szintén kettős hatást gyakorol: miközben kockázatot jelent, a vállalati és befektetési banki üzletágak számára a deviza- és kereskedési ingadozások a nem kamatjellegű jövedelmek növekedését is okozhatják. Emellett az infrastrukturális és védelmi célú állami beruházások – például a 650 milliárd eurós NextGenerationEU program – tartós hitelkeresletet generálhatnak.
A kockázatok azonban nem tűntek el. A bankrészvények árfolyama 2026 elején csökkenést mutatott, és aggodalomra ad okot a szoftver- és technológiai szektornak való növekvő kitettség, különösen a magánhitelpiac eszközein keresztül. A geopolitikai konfliktusok felerősíthetik a kamatok, az infláció és a gazdasági növekedés ingadozását is. A BCG szerint ugyanakkor a bankok eddig jól bizonyították ellenálló képességüket, és a szélesebb piacnál jobb teljesítményt nyújtottak.
A bankszektor piaci kapitalizációja 2022 vége óta mintegy 5500 milliárd dollárral nőtt. A P/E-ráta tekintetében azonban az ágazat továbbra is sereghajtónak számít, mivel körülbelül 40 százalékos diszkonttal forog a szélesebb piaci átlaghoz képest. Ez azt mutatja, hogy a befektetők még nem teljesen győződtek meg arról, hogy a pénzügyi intézmények képesek tartós növekedésre.
A mesterséges intelligencia nem eszköz, hanem működési modell
A BCG elemzésének egyik központi állítása, hogy a pénzügyi szektor a mesterséges intelligencia révén nem egyszerűen egy fokozatos fejlődés előtt áll. A változás mélyreható szerkezeti átalakulást hozhat, mert az AI-alapú működési modellek alapjaiban írhatják át a banki folyamatokat, a termelékenységet és a költségszerkezetet.
A banki működés ma még nagyrészt emberi munkára épül az adategyeztetésben, az összefoglalók készítésében, az ügyintézésben és számos háttérfolyamatban. A BCG szerint ez a modell egyre kevésbé fenntartható. Bár a pénzügyi szektor az elmúlt években jelentős technológiai beruházásokat hajtott végre, az eszközarányos működési költségek alig csökkentek, a szektor globális létszáma éves átlagban két százalékkal még nőtt is. A „hagyományos” digitalizáció tehát önmagában nem hozta meg a várt áttörést. A tanácsadó cég felmérése szerint
a pénzintézetek 2026-ban bevételük két százalékát tervezik mesterséges intelligenciára fordítani, ami már megközelíti a technológiai szektor szintjét.
A döntő kérdés azonban nem az, hogy mennyi pénzt költenek AI-ra, hanem az, hogy ezt valóban átalakító erejű projektekre fordítják-e.
A BCG négy meghatározó rendet azonosít:
- a szintetikus hang rövid időn belül az empátia és a következetesség terén is versenyképes lehet az emberi interakcióval,
- az AI-ügynökök hosszú távú memóriájuk és kontextusértésük révén önállóan is képesek lesznek összetett munkafolyamatok végrehajtására,
- elterjednek a személyes AI-asszisztensek, amelyek radikális átláthatóságot hozhatnak az ügyfelek pénzügyi döntéseiben, nyomás alá helyezve a banki marzsokat,
- robbanásszerűen terjednek az AI-jal támogatott csalások és kiberbűncselekmények, ami szintén AI-alapú védekezést tesz szükségessé.
A digitális bankok és brókercégek már most a hagyományos szereplők költségeinek töredékéből működnek, mert ügyfélkiszolgálási és követeléskezelési folyamataik nagy részét automatizálták. A humán munkatársak így a valóban kényes helyzetekre koncentrálhatnak, például a nehéz pénzügyi helyzetbe került ügyfelek támogatására vagy az összetett vitás ügyek rendezésére. Ez a hibrid modell nemcsak hatékonyabb, hanem egyes üzletágak árazását is átalakítja.
A vezető hagyományos bankok szintén túlléptek mára a kísérleti fázison. Egy nagy amerikai pénzintézet évi egymilliárd dolláros értékteremtést céloz meg AI-alapú bevételnövelés és költségcsökkentés révén, egy másik pedig nyolc vállalati szintű AI-projektet indított el, összesen egymilliárd dolláros célértékkel.
A BCG több megvalósult konkrét példát is bemutat:
- egy ázsiai bank ügynökalapú AI-architektúrával a vagyonkezelési tanácsadók kapacitásának több mint 30 százalékát szabadította fel, ami 30 százalékos díjbevétel-növekedést és háromszoros ügyfélaktivitást eredményezett;
- egy európai pénzintézet AI-ügynök alakította át a hitelbírálatot: az ügyintézők termelékenysége 50 százalékkal nőtt, a döntési idő 24 órára rövidült, a csalások felderítése pedig több mint 30 százalékkal javult;
- egy amerikai nagybank mesterségesintelligencia-alapú szoftverfejlesztő asszisztensekkel átlagosan 30 százalékkal növelte a fejlesztői hatékonyságot, a legjobban teljesítő csapatoknál pedig mintegy 60 százalékos javulást ért el.
A növekedéshez már nem elég a tőkevisszajuttatás
A BCG szerint a pénzügyi intézmények többségénél a jövedelmezőség már meghaladja a tőkeköltséget. Ez komoly stratégiai döntés elé állítja a szektort:
folytatják-e a részvény-visszavásárlásokat és az osztalékfizetést, vagy inkább technológiavezérelt növekedésre fordítják a szabad tőkét.
A hagyományos banki szegmensek alapforgatókönyve 2030-ig vegyes képet mutat. A lakossági és kisvállalati banki üzletág évi 4 százalékos növekedésre számíthat, ám az AI által felerősített átláthatóság az árazás területén ezt akár 2 százalékra is mérsékelheti. A vállalati és befektetési banki szolgáltatások 5 százalékos, a kereskedelmi bankolás pedig 6 százalékos éves növekedést érhet el. Utóbbit főként a középvállalati hitelezés és a fizetési szolgáltatások bővülése hajthatja.
Ezek az értékek kedvezőek, de önmagukban nem biztos, hogy elegendők a P/E-ráta érdemi javulásához, különösen a digitális kihívók növekedési tempójával összevetve. A Revolut például 15 hónap alatt több mint 40 százalékkal bővítette ügyfélbázisát, amely 2026-ra már meghaladta a 70 milliót, miközben a társaság teljes körű banki szolgáltatóvá nőtte ki magát.
A könyv szerinti értékük felett forgó intézmények számára a fenntartható részvényesi hozam két pillérre épülhet:
- az egyik a mesterséges intelligenciára épülő innovációval történő piaci részesedésszerzés,
- a másik a fegyelmezett akvizíciókon alapuló portfólió-átalakítás.
Önmagában a technológia bevezetése még nem jelent versenyelőnyt, mert az iparág egésze adaptálni fogja azt. A különbséget az teremtheti meg, ha a bankok az AI-t a működési modell strukturális átalakítására használják.
A lakossági banki szegmensben több növekedési lehetőség is látszik. A személyre szabott árazás rövid távon 2–3 százalékos bevételnövekedést hozhat. Középtávon az AI-vezérelt költségcsökkentés új piacokat nyithat meg: a vagyonkezelés elérhetővé válhat a felső középosztály számára, a kis összegű hitelezés pedig nyereséges tevékenységgé válhat a feltörekvő piacokon is. A digitális eszközök letétkezelése és kereskedelme szintén jelentős bevételi forrás lehet, ám ehhez szükség van a szabályozási környezet letisztulására is.
A kereskedelmi banki területen az AI a középvállalati befektetési banki szolgáltatásokat, a kereskedelemfinanszírozás egyszerűsítését, valamint a treasury- és likviditáskezelési megoldások szélesebb körű elérését is támogathatja. A vállalati és befektetési banki szegmensben a technológia elsősorban nem új bevételeket teremt, hanem kapacitást szabadít fel:
a bankárok munkaidejének 25–40 százalékát, a háttértámogatói műveletek 20–35 százalékát teheti hatékonyabban felhasználhatóvá öt éven belül.
Három megatrend találkozása formálhatja át a szektort
A BCG szerint a pénzügyi rendszer jövőjét három nagy trend alakítja: a mesterséges intelligencia, a nem banki pénzügyi szereplők térnyerése és a digitális eszközök elterjedése. Ezek önmagukban is jelentősek, de igazán átütő hatásuk a metszéspontjaikban várható.
A nem banki pénzügyi közvetítők mára strukturálisan ágyazódtak be a rendszerbe. Részesedésük a vállalati és befektetési banki bevételekből a 2019-es 9 százalékról 2024-re 16 százalékra nőtt, az alapszcenárió szerint pedig 2030-ra elérheti a 22 százalékot. A kereskedésben a nem banki likviditásszolgáltatók már a globális kereskedési bevételek mintegy 26 százalékát adják.
A magánhitelezésben a növekedési pálya bizonytalanabb, mint néhány éve tűnt. A nem banki hitelezés részaránya jelenleg 11 százalék körül mozog, miközben a forrásbevonás szűkülése és a piaci feszültségek miatt a várakozások mérséklődtek. A BCG szerint strukturális kockázat, hogy ez az eszközosztály úgy nőtt nagyra, hogy érdemi gazdasági visszaesés közben nem következett be, így a hitelminőség, a hitelkikötések és a megtérülési feltételezések még nem estek át teljes cikluson.
A digitális eszközök területén közben formálódnak az új szabályozási keretek. Az Európai Unióban a MiCA, az Egyesült Államokban a GENIUS Act jelöli ki az irányt. A stabilcoin-forgalom és a tokenizált eszközök piaca gyorsan skálázódik. Az alapszcenárió szerint a digitális eszközök öt éven belül a pénzügyi rendszer szerves részévé válnak, bár kezdetben inkább olyan niche piaci területeken, mint a tokenizált alapelszámolás, a határokon átnyúló vállalatközi fizetések vagy az értékpapír-elszámolás.
A legnagyobb változást az hozhatja, ha a programozható pénzügyi infrastruktúra – például a stabilcoinok, a betéti tokenek és a tokenizált valós eszközök – összekapcsolódik az autonóm AI-ügynökökkel. Ebben a modellben az ügynökök önállóan kezdeményezhetnek, teljesíthetnek és kezelhetnek fizetéseket, hiteleket és eszközátutalásokat. Ez a hitelezésben adatgazdagabb, gyorsabb és alacsonyabb költségű működési környezetet teremthet, miközben a nem banki szereplők a digitális eszközök infrastruktúrájára építve szélesebb lakossági hozzáférést biztosíthatnak a magánpiacokhoz.
A BCG három lehetséges jövőképet is vázol:
- a „specializáció kora” forgatókönyvben az AI-vezérelt átláthatóság szűkíti a marzsokat, így az univerzális méret helyett a kategóriaspecifikus tudás és méret válik versenyelőnnyé,
- a „hipergranularitás” szcenárióban a különböző digitális pénzformák – stabilcoinok, tokenizált betétek és jegybanki digitális fizetőeszközök – egymás mellett működnek nagy léptékben,
- a „fogyasztói megtakarítások felforgatása” forgatókönyvben pedig a nem banki szereplők közvetlenül hívják ki a bankok betéti dominanciáját, például tokenizált magánhitel-alapokon és AI-alapú beágyazott hitelezésen keresztül.
A sikeres AI-transzformáció vezetői feladat
A BCG több mint száz AI-transzformációs projekt tapasztalatai alapján azt állítja: azok a pénzügyi intézmények jutottak el a kísérleti fázisból a vállalati szintű hatásig, amelyek erőforrásaikat néhány gondosan kiválasztott, nagy horderejű kezdeményezésre összpontosították.
A projektek kiválasztásánál négy szempont döntő:
- az értékteremtő hatás, vagyis az érdemi bevételnövekedés vagy költségcsökkentés,
- a versenyelőny, vagyis az, hogy a projekt képes-e megkülönböztető pozíciót teremteni,
- az újrafelhasználhatóság: az infrastruktúra és a modellek más projektekben is felhasználhatók-e,
- a megvalósíthatósági időtáv.
A jellemzően 30–50 kezdeményezésből ezek a szűrők végül hat-nyolc valódi prioritást eredményeznek.
A BCG szerint öt terület határozza meg, hogy egy intézmény készen áll-e az ügynökalapú mesterséges intelligencia bevezetésére. Technológiai oldalon közös platformrétegre van szükség ügynökorchesztrációval és beépített biztonsági korlátokkal. Az adatoknál nem a mennyiség, hanem a minőség, a gépi olvashatóság és a szemantikai struktúra a kulcs, a kockázatkezelési és megfelelőségi keretrendszert kifejezetten az AI-ra kell tervezni. A működési modellben önálló AI-megvalósítási irodára van szükség, a tehetséggazdálkodásban pedig nem elsősorban a technológián, hanem az embereken és a folyamatokon múlik a siker.
A sikertelen projekteknek is van közös mintázatuk. Ahol az AI-t éves költségvetési keretben, elkülönült kezdeményezésként kezelték, és a projektet az IT-szervezet, nem pedig az üzleti terület birtokolta, ott a fejlesztések gyakran alulteljesítettek. A BCG szerint a vezérigazgatónak személyesen kell felelnie az AI-portfólióért, a beruházásokat központilag és folyamatosan kell finanszírozni, az értékteremtési mutatókat pedig össze kell kötni a vezetői javadalmazással.
A leggyakoribb hiba az, hogy a szervezetek a meglévő folyamatokat automatizálják, ahelyett, hogy azokat az alapoktól újraterveznék az AI-korszakra. Ez azért kulcsfontosságú, mert az igazi termelékenységi ugrás nem abból fakad, hogy egy régi folyamat gyorsabb lesz, hanem abból, hogy a folyamat szerkezete változik meg.
Most dőlhet el, kik lesznek a következő évek nyertesei
A BCG elemzése szerint a pénzügyi intézmények vezetőinek most kell lépniük. A 2025-ös erőteljes pénzügyi teljesítmény olyan lendületet adott a szektornak, amely lehetővé teszi a működési modellek újragondolását és a mesterséges intelligencia stratégiai integrációját.
A legnagyobb versenyképességi különbségek várhatóan az AI alkalmazása mentén rajzolódnak ki.
Azok az intézmények, amelyek proaktívan alakítják át munkafolyamataikat, és a mesterséges intelligenciára nem pusztán technológiai eszközként, hanem a termelékenység és a növekedés hajtóerejeként tekintenek, értékeltségi előnyre tehetnek szert a reaktív versenytársakkal szemben.
A fő kérdés tehát már nem az, hogy a bankok alkalmazzák-e a mesterséges intelligenciát. Az igazi kérdés az, hogy képesek-e AI-központú szemléletre váltani: olyan működésre, amelyben a folyamatokat, a döntéshozatalt, a kockázatkezelést és az ügyfélkapcsolatokat eleve az intelligens rendszerek köré szervezik.
A tanácsadócég szerint a következő években azok a pénzügyi intézmények kerülhetnek előnybe, amelyek egyszerre tudják javítani termelékenységüket, bővíteni növekedési tereiket, fegyelmezetten kezelni tőkéjüket, és felkészülni a digitális eszközök, a nem banki szereplők és az autonóm AI-ügynökök által formált új versenykörnyezetre. A lehetőség adott, de a lemaradás ára gyorsan emelkedik.
Címlapkép forrása: Bing Guan/Bloomberg via Getty Images
Elindult a Vonatinfo, hamarosan érkeznek a valós idejű MÁV-adatok is
Vitézy Dávid jelentette be.
Katonai drón lépett be egy NATO-tagállam légterébe, azonnal riasztották a vadászgépeket
A lakosságot arra kérték, húzódjanak zárt helyekre.
Lépett az MNB: több változás jön a panaszok intézésében
Megújították a rendeletet.
Bejelentették, amitől sokan rettegtek: blokádot hirdetett a fegyveres csoport a fontos tengeri útvonalon
Korábban már komoly zavarokat okoztak.
Súlyos történelmi hibát ismert be az IMF vezetője, most újabb veszélyre figyelmeztet
A testület vezetője Oroszország helyzetéről is nyilatkozott.
Megszólalt az MNB alelnöke: vannak kedvező jelek, de indokolt az óvatosság
A Reutersnek nyilatkozott Kurali Zoltán.
Nemzetközi támogatást nyert a magyar főváros, környezetvédő fiatalok kezdeményezéseit finanszírozzák
A nyertes kezdeményezések egyenként 310 ezer és 1,5 millió forint közötti forrásból gazdálkodhatnak Budapesten.
Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Belső ellenőrzés külső kézben - kontrollvesztés helyett hatékonyság
Díjmentes online webináriumunkon bemutatjuk, milyen szerepet tölthet be a kiszervezett vagy részben kiszervezett belső ellenőrzés a vállalati kontrollkörnyezet fejlesztésében, hogyan támogathat
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
A belga hatóság bekeményít: büntetőeljárások adatvédelmi jogsértés esetén
A belga Adatvédelmi Hatóság ("GBA") 2026 májusában hivatalosan bejelentette, hogy a jövőben aktívan élni kíván a büntetőeljárás kezdeményezésének lehetőségével az adatvédelmi szabá
Lakásfelújítás, hitelkiváltás, autócsere előtt állsz? Ennyit személyi kölcsönt vesznek fel most a magyarok
Továbbra sincs megállás a személyi kölcsönök piacán: nemcsak a kereslet maradt erős, a hitelek összege is szépen hízott. A friss Bankmonitor-adatok alapján a személyi kölcsönök átlagos hi
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
Lesz NER kárpótlási jegy?
Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl
Az EU technológiai szuverenitási csomagja: mit hozhat a gyakorlatban?
Június 3-án az Európai Bizottság bemutatta az Európai technológiai szuverenitási csomagot (European Technological Sovereignty Package), amely az EU eddigi legátfogóbb válasza a digitális függő
Láthatatlan védelem a sünöknek: új eszköz csökkentheti a gázolásokat
Van, ami ellen a tüskék sem védenek: kutatások szerint az európai sünök legnagyobb ellenségei sok helyen nem a ragadozó állatok, hanem az autóforgalom. Egy új felfe
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?
Ezen bukhatnak el akár sikeres cégek.
Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?
A pénteki Checklistben a vállalati oldalról nézzük meg a túl erős forintot.
Újra a forint felé fordulhatnak a befektetők – de mikor?
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.