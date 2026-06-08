Sorsdöntő választás elé kerültek a bankok: most dől el, kik élik túl a következő éveket

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A pénzügyi szektor 2025-ben minden más iparágnál magasabb részvényesi hozamot ért el, és a Boston Consulting Group (BCG) szerint hosszú kilábalási időszak után ismét esélye nyílt a tartós értékteremtésre. A tanácsadócég "The Future of Finance – Time to Shift Gears?" című elemzése ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a befektetők még nem árazták be teljesen a fenntartható növekedést, mert azt nagy bizonytalanság övezi. A BCG szerint a következő évek kulcskérdése az lesz, hogy a pénzügyi intézmények a részvény-visszavásárlások és osztalékfizetések helyett, illetve mellett mennyire bátran fordítják szabad tőkéjüket technológiavezérelt növekedésre, mesterséges intelligenciára épülő működési modellekre és fegyelmezett akvizíciókra. Az AI ugyanis nem pusztán fokozatos hatékonyságjavulást ígér, hanem a banki folyamatok, a termelékenység és a költségszerkezet mélyreható átalakítását is elhozza.

Kivételes esélyt ad a 2025-ös erős teljesítmény

A pénzügyi intézmények 2025-ben 30,2 százalékos teljes részvényesi hozamot, vagyis TSR-t értek el, amivel az összes iparágat felülmúlták. A szektor nemcsak a hagyományosan vezető technológiai ágazatnál teljesített jobban, hanem a globális pénzügyi válság óta egyúttal a legjobb saját eredményét is produkálta. A BCG elemzése szerint ez fontos fordulópont: a pénzügyi szektor sokéves kilábalási időszak után

most először kerülhet olyan pályára, amely tartós értékteremtést is lehetővé tesz.

A kimagasló teljesítmény széles körben jelentkezett, de nem volt egyenletes. Hároméves távon a specializált és a digitális bankok jártak az élen, miközben a kis- és közepes méretű pénzintézetek, valamint a hagyományos kártyaelfogadó szolgáltatók jelentősen lemaradtak. Régiós szinten Európa, Japán és Dél-Korea diktálta a tempót, részben azért, mert ezeken a piacokon jelentős felzárkózási potenciál halmozódott fel korábban.

A részvényesi hozamot elsősorban az árfolyam és a könyv szerinti érték arányát mutató P/B mutatók javulása hajtotta. Ez arra utal, hogy a jövedelmezőség helyreállása valódi, nem pusztán átmeneti piaci reakció. Ugyanakkor az árfolyam/nyereség, vagyis P/E ráták érdemben nem változtak. Más szóval a befektetők még mindig nem kezelik másként a banki eredményeket, mint korábban, és nem árazzák be teljes bizonyossággal a fenntartható növekedést.

A tőkejuttatások, köztük az osztalékok és a részvény-visszavásárlások, tovább növelték az elérhető hozamokat. Évek óta most fordul elő először, hogy a globális banki részvények többsége a könyv szerinti érték felett forog. A kép ugyanakkor továbbra is felemás:

a pénzintézeti részvények több mint felével, köztük sok kisebb szereplőével, még mindig a könyv szerinti érték alatt kereskednek.

Nem csak a kamatkörnyezet segítette a bankokat

A BCG szerint a jövedelmezőség helyreállása nem kizárólag a kamatkörnyezet normalizálódásának és a nettó kamatmarzs tágulásának köszönhető. Legalább ilyen fontos szerepet játszott a fegyelmezett költséggazdálkodás, az óvatos kockázatkezelés és az eszköz-forrás gazdálkodás fejlődése is. A likviditási és kamatkockázatok jobb kezelése mérsékelte a nettó kamatbevétel volatilitását, vagyis a bankok stabilabb működési alapokra tértek át.

A jutalékbevételek ezzel szemben továbbra sem tértek vissza a korábbi magasabb szintekre. Eszközarányosan nézve több régióban is alacsonyak maradtak, és számos piacon egyáltalán nem látható e téren érdemi javulás. Ez azt jelzi, hogy

a bankok számára a kamatbevételeken túlmutató növekedés továbbra is stratégiai kihívás.

A pozitív kilátásokat ugyanakkor több strukturális tényező is támogatja. A nettó kamatmarzs csökkenésének kockázata a vártnál alacsonyabb lehet, mert sok pénzintézet strukturális fedezeti ügyletekkel védi pozícióit. A szabályozói enyhítések szintén jelentős hitelezési kapacitást szabadíthatnak fel: az Egyesült Államokban a tervezett tőkereformok akár 2600 milliárd dollárnyi többletkapacitást is megnyithatnak.

A szabályozási költségek növekedése vélhetően már tetőzött, eközben a mesterséges intelligenciára épülő megoldások javíthatják a megfelelési folyamatok hatékonyságát. A geopolitikai bizonytalanság szintén kettős hatást gyakorol: miközben kockázatot jelent, a vállalati és befektetési banki üzletágak számára a deviza- és kereskedési ingadozások a nem kamatjellegű jövedelmek növekedését is okozhatják. Emellett az infrastrukturális és védelmi célú állami beruházások – például a 650 milliárd eurós NextGenerationEU program – tartós hitelkeresletet generálhatnak.

A kockázatok azonban nem tűntek el. A bankrészvények árfolyama 2026 elején csökkenést mutatott, és aggodalomra ad okot a szoftver- és technológiai szektornak való növekvő kitettség, különösen a magánhitelpiac eszközein keresztül. A geopolitikai konfliktusok felerősíthetik a kamatok, az infláció és a gazdasági növekedés ingadozását is. A BCG szerint ugyanakkor a bankok eddig jól bizonyították ellenálló képességüket, és a szélesebb piacnál jobb teljesítményt nyújtottak.

A bankszektor piaci kapitalizációja 2022 vége óta mintegy 5500 milliárd dollárral nőtt. A P/E-ráta tekintetében azonban az ágazat továbbra is sereghajtónak számít, mivel körülbelül 40 százalékos diszkonttal forog a szélesebb piaci átlaghoz képest. Ez azt mutatja, hogy a befektetők még nem teljesen győződtek meg arról, hogy a pénzügyi intézmények képesek tartós növekedésre.

A mesterséges intelligencia nem eszköz, hanem működési modell

A BCG elemzésének egyik központi állítása, hogy a pénzügyi szektor a mesterséges intelligencia révén nem egyszerűen egy fokozatos fejlődés előtt áll. A változás mélyreható szerkezeti átalakulást hozhat, mert az AI-alapú működési modellek alapjaiban írhatják át a banki folyamatokat, a termelékenységet és a költségszerkezetet.

A banki működés ma még nagyrészt emberi munkára épül az adategyeztetésben, az összefoglalók készítésében, az ügyintézésben és számos háttérfolyamatban. A BCG szerint ez a modell egyre kevésbé fenntartható. Bár a pénzügyi szektor az elmúlt években jelentős technológiai beruházásokat hajtott végre, az eszközarányos működési költségek alig csökkentek, a szektor globális létszáma éves átlagban két százalékkal még nőtt is. A „hagyományos” digitalizáció tehát önmagában nem hozta meg a várt áttörést. A tanácsadó cég felmérése szerint

a pénzintézetek 2026-ban bevételük két százalékát tervezik mesterséges intelligenciára fordítani, ami már megközelíti a technológiai szektor szintjét.

A döntő kérdés azonban nem az, hogy mennyi pénzt költenek AI-ra, hanem az, hogy ezt valóban átalakító erejű projektekre fordítják-e.

A BCG négy meghatározó rendet azonosít:

a szintetikus hang rövid időn belül az empátia és a következetesség terén is versenyképes lehet az emberi interakcióval, az AI-ügynökök hosszú távú memóriájuk és kontextusértésük révén önállóan is képesek lesznek összetett munkafolyamatok végrehajtására, elterjednek a személyes AI-asszisztensek, amelyek radikális átláthatóságot hozhatnak az ügyfelek pénzügyi döntéseiben, nyomás alá helyezve a banki marzsokat, robbanásszerűen terjednek az AI-jal támogatott csalások és kiberbűncselekmények, ami szintén AI-alapú védekezést tesz szükségessé.

A digitális bankok és brókercégek már most a hagyományos szereplők költségeinek töredékéből működnek, mert ügyfélkiszolgálási és követeléskezelési folyamataik nagy részét automatizálták. A humán munkatársak így a valóban kényes helyzetekre koncentrálhatnak, például a nehéz pénzügyi helyzetbe került ügyfelek támogatására vagy az összetett vitás ügyek rendezésére. Ez a hibrid modell nemcsak hatékonyabb, hanem egyes üzletágak árazását is átalakítja.

A vezető hagyományos bankok szintén túlléptek mára a kísérleti fázison. Egy nagy amerikai pénzintézet évi egymilliárd dolláros értékteremtést céloz meg AI-alapú bevételnövelés és költségcsökkentés révén, egy másik pedig nyolc vállalati szintű AI-projektet indított el, összesen egymilliárd dolláros célértékkel.

A BCG több megvalósult konkrét példát is bemutat:

egy ázsiai bank ügynökalapú AI-architektúrával a vagyonkezelési tanácsadók kapacitásának több mint 30 százalékát szabadította fel, ami 30 százalékos díjbevétel-növekedést és háromszoros ügyfélaktivitást eredményezett;

egy európai pénzintézet AI-ügynök alakította át a hitelbírálatot: az ügyintézők termelékenysége 50 százalékkal nőtt, a döntési idő 24 órára rövidült, a csalások felderítése pedig több mint 30 százalékkal javult;

egy amerikai nagybank mesterségesintelligencia-alapú szoftverfejlesztő asszisztensekkel átlagosan 30 százalékkal növelte a fejlesztői hatékonyságot, a legjobban teljesítő csapatoknál pedig mintegy 60 százalékos javulást ért el.

A növekedéshez már nem elég a tőkevisszajuttatás

A BCG szerint a pénzügyi intézmények többségénél a jövedelmezőség már meghaladja a tőkeköltséget. Ez komoly stratégiai döntés elé állítja a szektort:

folytatják-e a részvény-visszavásárlásokat és az osztalékfizetést, vagy inkább technológiavezérelt növekedésre fordítják a szabad tőkét.

A hagyományos banki szegmensek alapforgatókönyve 2030-ig vegyes képet mutat. A lakossági és kisvállalati banki üzletág évi 4 százalékos növekedésre számíthat, ám az AI által felerősített átláthatóság az árazás területén ezt akár 2 százalékra is mérsékelheti. A vállalati és befektetési banki szolgáltatások 5 százalékos, a kereskedelmi bankolás pedig 6 százalékos éves növekedést érhet el. Utóbbit főként a középvállalati hitelezés és a fizetési szolgáltatások bővülése hajthatja.

Ezek az értékek kedvezőek, de önmagukban nem biztos, hogy elegendők a P/E-ráta érdemi javulásához, különösen a digitális kihívók növekedési tempójával összevetve. A Revolut például 15 hónap alatt több mint 40 százalékkal bővítette ügyfélbázisát, amely 2026-ra már meghaladta a 70 milliót, miközben a társaság teljes körű banki szolgáltatóvá nőtte ki magát.

A könyv szerinti értékük felett forgó intézmények számára a fenntartható részvényesi hozam két pillérre épülhet:

az egyik a mesterséges intelligenciára épülő innovációval történő piaci részesedésszerzés,

a másik a fegyelmezett akvizíciókon alapuló portfólió-átalakítás.

Önmagában a technológia bevezetése még nem jelent versenyelőnyt, mert az iparág egésze adaptálni fogja azt. A különbséget az teremtheti meg, ha a bankok az AI-t a működési modell strukturális átalakítására használják.

A lakossági banki szegmensben több növekedési lehetőség is látszik. A személyre szabott árazás rövid távon 2–3 százalékos bevételnövekedést hozhat. Középtávon az AI-vezérelt költségcsökkentés új piacokat nyithat meg: a vagyonkezelés elérhetővé válhat a felső középosztály számára, a kis összegű hitelezés pedig nyereséges tevékenységgé válhat a feltörekvő piacokon is. A digitális eszközök letétkezelése és kereskedelme szintén jelentős bevételi forrás lehet, ám ehhez szükség van a szabályozási környezet letisztulására is.

A kereskedelmi banki területen az AI a középvállalati befektetési banki szolgáltatásokat, a kereskedelemfinanszírozás egyszerűsítését, valamint a treasury- és likviditáskezelési megoldások szélesebb körű elérését is támogathatja. A vállalati és befektetési banki szegmensben a technológia elsősorban nem új bevételeket teremt, hanem kapacitást szabadít fel:

a bankárok munkaidejének 25–40 százalékát, a háttértámogatói műveletek 20–35 százalékát teheti hatékonyabban felhasználhatóvá öt éven belül.

Három megatrend találkozása formálhatja át a szektort

A BCG szerint a pénzügyi rendszer jövőjét három nagy trend alakítja: a mesterséges intelligencia, a nem banki pénzügyi szereplők térnyerése és a digitális eszközök elterjedése. Ezek önmagukban is jelentősek, de igazán átütő hatásuk a metszéspontjaikban várható.

A nem banki pénzügyi közvetítők mára strukturálisan ágyazódtak be a rendszerbe. Részesedésük a vállalati és befektetési banki bevételekből a 2019-es 9 százalékról 2024-re 16 százalékra nőtt, az alapszcenárió szerint pedig 2030-ra elérheti a 22 százalékot. A kereskedésben a nem banki likviditásszolgáltatók már a globális kereskedési bevételek mintegy 26 százalékát adják.

A magánhitelezésben a növekedési pálya bizonytalanabb, mint néhány éve tűnt. A nem banki hitelezés részaránya jelenleg 11 százalék körül mozog, miközben a forrásbevonás szűkülése és a piaci feszültségek miatt a várakozások mérséklődtek. A BCG szerint strukturális kockázat, hogy ez az eszközosztály úgy nőtt nagyra, hogy érdemi gazdasági visszaesés közben nem következett be, így a hitelminőség, a hitelkikötések és a megtérülési feltételezések még nem estek át teljes cikluson.

A digitális eszközök területén közben formálódnak az új szabályozási keretek. Az Európai Unióban a MiCA, az Egyesült Államokban a GENIUS Act jelöli ki az irányt. A stabilcoin-forgalom és a tokenizált eszközök piaca gyorsan skálázódik. Az alapszcenárió szerint a digitális eszközök öt éven belül a pénzügyi rendszer szerves részévé válnak, bár kezdetben inkább olyan niche piaci területeken, mint a tokenizált alapelszámolás, a határokon átnyúló vállalatközi fizetések vagy az értékpapír-elszámolás.

A legnagyobb változást az hozhatja, ha a programozható pénzügyi infrastruktúra – például a stabilcoinok, a betéti tokenek és a tokenizált valós eszközök – összekapcsolódik az autonóm AI-ügynökökkel. Ebben a modellben az ügynökök önállóan kezdeményezhetnek, teljesíthetnek és kezelhetnek fizetéseket, hiteleket és eszközátutalásokat. Ez a hitelezésben adatgazdagabb, gyorsabb és alacsonyabb költségű működési környezetet teremthet, miközben a nem banki szereplők a digitális eszközök infrastruktúrájára építve szélesebb lakossági hozzáférést biztosíthatnak a magánpiacokhoz.

A BCG három lehetséges jövőképet is vázol:

a „specializáció kora ” forgatókönyvben az AI-vezérelt átláthatóság szűkíti a marzsokat, így az univerzális méret helyett a kategóriaspecifikus tudás és méret válik versenyelőnnyé,

” forgatókönyvben az AI-vezérelt átláthatóság szűkíti a marzsokat, így az univerzális méret helyett a kategóriaspecifikus tudás és méret válik versenyelőnnyé, a „ hipergranularitás ” szcenárióban a különböző digitális pénzformák – stabilcoinok, tokenizált betétek és jegybanki digitális fizetőeszközök – egymás mellett működnek nagy léptékben,

” szcenárióban a különböző digitális pénzformák – stabilcoinok, tokenizált betétek és jegybanki digitális fizetőeszközök – egymás mellett működnek nagy léptékben, a „fogyasztói megtakarítások felforgatása” forgatókönyvben pedig a nem banki szereplők közvetlenül hívják ki a bankok betéti dominanciáját, például tokenizált magánhitel-alapokon és AI-alapú beágyazott hitelezésen keresztül.

A sikeres AI-transzformáció vezetői feladat

A BCG több mint száz AI-transzformációs projekt tapasztalatai alapján azt állítja: azok a pénzügyi intézmények jutottak el a kísérleti fázisból a vállalati szintű hatásig, amelyek erőforrásaikat néhány gondosan kiválasztott, nagy horderejű kezdeményezésre összpontosították.

A projektek kiválasztásánál négy szempont döntő:

az értékteremtő hatás , vagyis az érdemi bevételnövekedés vagy költségcsökkentés,

, vagyis az érdemi bevételnövekedés vagy költségcsökkentés, a versenyelőny , vagyis az, hogy a projekt képes-e megkülönböztető pozíciót teremteni,

, vagyis az, hogy a projekt képes-e megkülönböztető pozíciót teremteni, az újrafelhasználhatóság : az infrastruktúra és a modellek más projektekben is felhasználhatók-e,

: az infrastruktúra és a modellek más projektekben is felhasználhatók-e, a megvalósíthatósági időtáv.

A jellemzően 30–50 kezdeményezésből ezek a szűrők végül hat-nyolc valódi prioritást eredményeznek.

A BCG szerint öt terület határozza meg, hogy egy intézmény készen áll-e az ügynökalapú mesterséges intelligencia bevezetésére. Technológiai oldalon közös platformrétegre van szükség ügynökorchesztrációval és beépített biztonsági korlátokkal. Az adatoknál nem a mennyiség, hanem a minőség, a gépi olvashatóság és a szemantikai struktúra a kulcs, a kockázatkezelési és megfelelőségi keretrendszert kifejezetten az AI-ra kell tervezni. A működési modellben önálló AI-megvalósítási irodára van szükség, a tehetséggazdálkodásban pedig nem elsősorban a technológián, hanem az embereken és a folyamatokon múlik a siker.

A sikertelen projekteknek is van közös mintázatuk. Ahol az AI-t éves költségvetési keretben, elkülönült kezdeményezésként kezelték, és a projektet az IT-szervezet, nem pedig az üzleti terület birtokolta, ott a fejlesztések gyakran alulteljesítettek. A BCG szerint a vezérigazgatónak személyesen kell felelnie az AI-portfólióért, a beruházásokat központilag és folyamatosan kell finanszírozni, az értékteremtési mutatókat pedig össze kell kötni a vezetői javadalmazással.

A leggyakoribb hiba az, hogy a szervezetek a meglévő folyamatokat automatizálják, ahelyett, hogy azokat az alapoktól újraterveznék az AI-korszakra. Ez azért kulcsfontosságú, mert az igazi termelékenységi ugrás nem abból fakad, hogy egy régi folyamat gyorsabb lesz, hanem abból, hogy a folyamat szerkezete változik meg.

Most dőlhet el, kik lesznek a következő évek nyertesei

A BCG elemzése szerint a pénzügyi intézmények vezetőinek most kell lépniük. A 2025-ös erőteljes pénzügyi teljesítmény olyan lendületet adott a szektornak, amely lehetővé teszi a működési modellek újragondolását és a mesterséges intelligencia stratégiai integrációját.

A legnagyobb versenyképességi különbségek várhatóan az AI alkalmazása mentén rajzolódnak ki.

Azok az intézmények, amelyek proaktívan alakítják át munkafolyamataikat, és a mesterséges intelligenciára nem pusztán technológiai eszközként, hanem a termelékenység és a növekedés hajtóerejeként tekintenek, értékeltségi előnyre tehetnek szert a reaktív versenytársakkal szemben.

A fő kérdés tehát már nem az, hogy a bankok alkalmazzák-e a mesterséges intelligenciát. Az igazi kérdés az, hogy képesek-e AI-központú szemléletre váltani: olyan működésre, amelyben a folyamatokat, a döntéshozatalt, a kockázatkezelést és az ügyfélkapcsolatokat eleve az intelligens rendszerek köré szervezik.

A tanácsadócég szerint a következő években azok a pénzügyi intézmények kerülhetnek előnybe, amelyek egyszerre tudják javítani termelékenységüket, bővíteni növekedési tereiket, fegyelmezetten kezelni tőkéjüket, és felkészülni a digitális eszközök, a nem banki szereplők és az autonóm AI-ügynökök által formált új versenykörnyezetre. A lehetőség adott, de a lemaradás ára gyorsan emelkedik.

Címlapkép forrása: Bing Guan/Bloomberg via Getty Images