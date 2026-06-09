Coface: három vállalkozásból kettő késve fizet a beszállítóinak

A kereskedelmi hitelbiztosítás Nyugat-Európában régóta a vállalati működés természetes része, Magyarországon azonban a kisebb vállalkozások körében továbbra is alacsony az elterjedtsége. Pedig a megoldás nem csupán védelmet nyújt a nemfizetések ellen: segíthet abban is, hogy a cégek
nagyobb biztonsággal vállaljanak új ügyfeleket, új piacokat vagy nagyobb megrendeléseket.
A nemfizetési kockázatok továbbra is jelentős terhet jelentenek a vállalkozások számára. A Coface fizetésképtelenségi elemzése szerint Magyarországon 2025-ben több mint 14 ezer fizetésképtelenségi eljárás indult, ami továbbra is kiemelkedően magas szintet jelent a régióban. Bár bizonyos szektorokban mérséklődés látható, a fizetési fegyelem továbbra is sérülékeny több ágazatban, különösen az építőiparban, a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban.
A magyar kkv-k jelentős része továbbra is halasztott fizetéssel dolgozik, miközben sok esetben korlátozott információ áll rendelkezésükre partnereik pénzügyi stabilitásáról.
A kisvállalatok eszközeinek átlagosan közel 40 százalékát vevőkövetelések teszik ki,
így egy-egy késedelmes vagy nem teljesített kifizetés közvetlenül veszélyeztetheti a működés finanszírozását. Ráadásul a Coface felmérése szerint három vállalatból kettő késve fizet beszállítóinak vagy alvállalkozóinak, ami tovább növeli a lánctartozások kialakulásának kockázatát.
„A mai üzleti környezetben nem az a kérdés, hogyan kerüljük el teljesen a kockázatokat, hanem az, hogyan kezeljük őket úgy, hogy közben ne mondjunk le a növekedési lehetőségekről.
Azok a vállalkozások lesznek versenyelőnyben, amelyek megfelelő információk birtokában magabiztosabban tudnak dönteni új partnerekről, új üzletekről és új piacokról
– hangsúlyozza a Póka Valentin, a Coface országigazgatója.
A modern hitelbiztosítás ma már nem pusztán kárenyhítési eszköz,
a vállalatok a biztosítás mellett partnerkockázati információkhoz, hitellimit-javaslatokhoz és folyamatos monitoringhoz is hozzáférhetnek. Ez különösen fontos lehet egy olyan időszakban, amikor a piaci környezet gyorsan változik, és a vállalkozásoknak rövid idő alatt kell üzleti döntéseket hozniuk. “A kisebb vállalkozások számára fejlesztett EasyLiner megoldás célja éppen az, hogy egyszerűbbé és gyorsabbá tegye a kockázatkezelést. A digitális rendszer lehetővé teszi, hogy a kkv-k külön kockázatkezelési csapat nélkül is tudatosabban kezeljék vevőkapcsolataikat, nagyobb biztonsággal vállaljanak új üzleteket, csökkentsék a nemfizetésből eredő veszteségeket, valamint kiszámíthatóbb cash flow mellett működjenek” – teszi hozzá Póka Valentin.
A Coface szerint a bizonytalan gazdasági környezetben nem a kockázatok eltűnésére kell várni, hanem olyan eszközöket kell használni, amelyek segítenek magabiztosabban üzleti döntéseket hozni. A sikeres vállalkozások nem bezárkóznak a bizonytalanság miatt, hanem felkészülten keresik az új lehetőségeket.
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