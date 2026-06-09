Hatalmas lyuk tátong az öreg kontinens pénzügyeiben: ezermilliárdos hiány fenyeget

A friss adatok szerint már évi 1400 milliárd eurós finanszírozási hiány fenyegeti Európa gazdasági céljait a bankok oldaláról. A deficit főként az energetikai átmenet, a védelmi kiadások, a digitalizáció és az ipari kapacitásbővítés területén jelentkezik. A szövetség egyszerűbb szabályozást sürget, mivel a jelenlegi keretrendszer korlátozza a banki hitelezést, miközben a kontinensen a reálgazdaság finanszírozásának mintegy 65 százalékát a bankok biztosítják.

Az Európai Bankszövetség (EBF) friss becslése szerint már évi 1400 milliárd eurós finanszírozási hiány veszélyezteti a kontinens gazdasági céljainak megvalósítását, különösen az energetikai átmenet, a védelmi kiadások és a digitalizáció területén – számolt be a Reuters.

Az Oliver Wyman tanácsadó cég elemzésére támaszkodó számítás jelentős emelkedést mutat a korábbi becslésekhez képest, amelyek 2024-ben még 800 milliárd, 2025-ben pedig 1200 milliárd euróra tették a hiányt. A szövetség szerint a növekvő rés az energetika, a védelem, a digitalizáció és az ipari kapacitásbővítés területén egyaránt jelentkező forrásigényt tükrözi.

Ez A deficit azért aggaszót, mert Európában a bankok a reálgazdaság finanszírozásának mintegy 65 százalékát biztosítják, ami jóval meghaladja az Egyesült Államokban jellemző arányt.

Az EBF szerint a jelenlegi szabályozási keretrendszer korlátozza a hitelezést, ezért a szervezet egyszerűbb, kevésbé megterhelő előírásokat sürget. Az Európai Bizottság júliusban várhatóan közzéteszi a bankszektorra vonatkozó versenyképességi értékelését, amelyet 2027-ben jogalkotási javaslatok követhetnek. Franciaország és Németország már korábban felszólította a Bizottságot a pénzügyi szolgáltatások szabályozását egyszerűsítő átfogó csomag mielőbbi előterjesztésére.

A szabályozói oldalon már történtek lépések, így az Európai Bankhatóság (EBA) áprilisban intézkedéseket vázolt fel a felügyeleti adatszolgáltatás egyszerűsítésére. Míg az Európai Központi Bank (EKB) még decemberben tett javaslatot a szabályok ésszerűsítésére. Utóbbi lépés azonban nem érintette a teljes tőkekövetelményeket, ami a bankok részéről bírálatot váltott ki.

A bankszövetség célzott egyszerűsítést javasol a pénzügyi válság után bevezetett biztonsági garanciák megőrzése mellett.

Számításaik szerint 150 milliárd euró többletforrással a bankok az európai pótlólagos finanszírozási igény mintegy 20 százalékát tudnák lefedni. A CET1 tőkekövetelmény 1 százalékpontos csökkentése önmagában 95 milliárd eurót szabadítana fel. Emellett az EBF a tőkepiaci unió megerősítését és a bankunió kiteljesítését – ezen belül a közös betétbiztosítási rendszer mielőbbi bevezetését – szorgalmazza.

Forrás: Reuters

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