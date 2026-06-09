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Kihirdették a devizahitelesek sorsát meghatározó törvényt
Bank

Kihirdették a devizahitelesek sorsát meghatározó törvényt

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Kedden délután megjelent a Magyar Közlönyben a devizahiteles ügyekben zajló perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló törvény, ami már szerdán hatályba lép.

A jogszabály a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződésekből eredő folyamatban lévő polgári pereket és bírósági végrehajtásokat érinti.

A bíróságoknak hivatalból, soron kívül fel kell függeszteniük az ilyen pereket a későbbi külön törvényben meghatározott intézkedésig. A fogyasztó ugyanakkor kérheti az eljárás folytatását.

A végrehajtási ügyekben főszabály szerint nem lehet eljárási cselekményt vagy intézkedést foganatosítani, vagyis a törvény leállítja az érintett végrehajtásokat, árveréseket és kilakoltatásokhoz vezető eljárási lépéseket. A végrehajtási határidők megszakadnak, majd az eljárás folytatásakor újrakezdődnek, a végrehajtási jog elévülése pedig ez idő alatt nyugszik.

A törvény részletesen rendezi azokat az eseteket is, amikor az ingatlanárverés már megindult:

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  • ha az árverési vevő még nem fizette meg a teljes vételárat, erre csak az eljárás folytatása után, a végrehajtó felhívására lesz köteles.
  • Ha már fizetett, de az árverés még nem emelkedett jogerőre, a vételár előlegen felüli részét visszakérheti.

A felfüggesztés nem akadályozza, hogy az adós önként fizessen, vagy hogy a követelés megszűnését, illetve csökkenését bejelentsék. A végrehajtás elrendelése technikailag továbbra is megtörténhet, de az érdemi végrehajtási cselekményeket az érintett ügyekben nem lehet lefolytatni.

Mint arról írtunk, a Tisza Párt a választás után azt ígérte, hogy külön rendezést dolgoz ki a devizahitelek miatt bajba jutott családok ügyére. A most kihirdetett törvény nem végleges megoldást ad, hanem átmeneti stopot vezet be addig, amíg a parlament elfogadja a devizahiteles szerződések jogkövetkezményeit felülvizsgáló új szabályokat.

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