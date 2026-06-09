Komoly szigorításra készül a Tisza-kormány a pénzmosás miatt

Módosítaná a Magyar Péter vezette kormány a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvényt. A Pénzügyminisztérium által kiadott tervezet megerősítené a nemzeti kockázatértékelést, valamint újdonság lenne az uniós tagállamok közötti, 10 ezer eurót elérő készpénzmozgások kötelező bejelentése is, amelynek elmulasztása esetén az összeget zár alá vehetnék.

Társadalmi egyeztetésre bocsátották a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvény módosítását a Kármán András vezette Pénzügyminisztérium. A tervezet célja az lenne, hogy Magyarország felkészüljön a Moneyval 2025-ben megkezdett, folyamatban lévő hatodik körös országvizsgálatára, amely azt értékeli, mennyire hatékony a magyar pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszer.

A javaslat egyik fő változása az lenne, hogy a nemzeti kockázatértékelésnek már nemcsak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázataira kellene kitérnie, hanem a proliferáció finanszírozására is.

Ez a tömegpusztító fegyverek jogellenes elterjedéséhez kapcsolódó finanszírozási kockázatokat jelenti, különösen azt, ha valaki megkerülné, megsértené vagy elmulasztaná végrehajtani az erre vonatkozó pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket.

A módosítás a szolgáltatók belső működését is érintené, mivel a pénzmosás elleni szabályok hatálya alá tartozó szereplőknek – például pénzügyi szolgáltatóknak és más kötelezett intézményeknek – új termék, új üzleti gyakorlat, eszköz vagy technológia bevezetése előtt külön kockázatértékelést kellene készíteniük. Ennek eredményét a saját belső kockázatértékelésükben is rögzíteniük kellene, vagyis előzetesen fel kellene mérniük, hogy az új megoldások milyen visszaélési lehetőségeket nyithatnak meg.

A tervezet új szabályokat hozna az Európai Unión belüli határátlépéssel járó készpénzmozgások ellenőrzésére is:

aki Magyarország és egy másik uniós tagállam közötti határon 10 ezer euró vagy azt meghaladó összegű készpénzt vinne át, annak ezt be kellene jelentenie a kijelölt hatóságnál.

A bejelentésben meg kellene adni a készpénzt szállító személy adatait, az okmány típusát és számát, a készpénz pénznemét és értékét, a szállítás célját, valamint a pénz eredetét.

Ha a készpénzt szállító személy nem tenne eleget a hatósági felszólításnak, a készpénzt zár alá vehetnék. A részletszabályokat később kormányrendelet határozná meg, beleértve azt is, melyik hatóság végezné az ellenőrzést.

A módosítás a tervezet szerint július 1-jén lépne hatályba, a társadalmi egyeztetésen június 16-ig várják az észrevételeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images