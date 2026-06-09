Összejöhet a nagy felvásárlás a CIB anyabankjának

Az Intesa hétfőn gyorsan reagált arra, hogy a negyedik legnagyobb olasz pénzintézet, a Banco BPM fúziós ajánlatot tett az MPS-nek.
A versenyjogi kifogások megelőzése érdekében az Intesa ezzel egyidejűleg bejelentette, hogy 635 MPS-bankfiókot és magát a márkanevet is értékesítené az Unipol biztosítónak. Ez a hálózat később a BPER bankkal egyesülne – amelyben az Unipol a fő részvényes –, így létrehozva egy új, egy MPS márkanév alatt működő hitelintézetet. Carlo Cimbri, az Unipol elnöke kijelentette, hogy amikor egy olyan erős, patinás bank lép színre, mint az Intesa Sanpaolo, az
nem barátságos mérkőzést játszani jön, hanem győzni akar.
Bár az ajánlat mindössze 12,5 százalékos prémiumot tartalmaz a piaci árfolyamhozu képest, Carlo Messina, az Intesa vezérigazgatója rendkívül bizakodó. A folyamatban kulcsszerepet játszik az MPS két legnagyobb magánrészvényese,
- a 17,5 százalékos tulajdonrésszel rendelkező Delfin holding, valamint
- a 10 százalékot tulajdonló milliárdos, Francesco Gaetano Caltagirone.
Messina azt nyilatkozta, hogy kifejezetten jó kapcsolatot ápolnak a Delfinnel és Caltagironéval, ezért arra számít, hogy kedvezően fogadják majd a kezdeményezést. A Caltagirone tulajdonában lévő Il Messaggero napilap hétfői cikke szintén az Intesa ajánlatát nevezte az ország pénzügyi stabilitása szempontjából kedvezőbbnek.
A Delfin tulajdonosi háttere ugyanakkor meglehetősen összetett. Az EssilorLuxottica alapítója, Leonardo Del Vecchio 2022-ben bekövetkezett halála után a holdingot egyenlő arányban osztotta el nyolc örököse között, miközben széles körű jogosultságokat hagyott a Francesco Milleri, az EssilorLuxottica vezérigazgatója által irányított igazgatóságra. Az örökösök között azóta is tart a vita, a patthelyzet feloldására pedig Leonardo Maria Del Vecchio nemrégiben 10 milliárd eurós ajánlatot tett két testvére részesedésének felvásárlására, amivel saját tulajdonrészét 37,5 százalékra növelné.
Az Intesa számára létfontosságú, hogy elkerülje legnagyobb hazai versenytársa, az UniCredit sorsát, amely tavaly a kormány ellenállása miatt kényszerült visszavonni a BPM-re tett 15 milliárd eurós ajánlatát. Bár a római kabinet rendelkezik az úgynevezett aranyhatalmi vétójoggal, amellyel megakadályozhatja a bankfúziókat, belső információk szerint
Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya ezúttal nem tervezi alkalmazni ezt az eszközt az Intesa ügyletével szemben.
A kormányzat semlegessége jelentősen javíthatja az Intesa esélyeit, különösen annak tükrében, hogy a koalíciós partner Liga párt korábban nyíltan az MPS és a BPM fúzióját szorgalmazta.
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