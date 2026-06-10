Beütött Nagy Márton utolsó extraprofitadó-intézkedése: veszteséges lett a bankok kétharmada

A biztosítók után a bankok első negyedéves eredményadatait is közzétette az MNB, ezek szerint
- konszolidáltan (vagyis például az OTP külföldi leánybankjait is figyelembe véve) 97 milliárd forint lett a nyereség, ami 66%-kal marad el az egy évvel korábbitól,
- nem konszolidáltan 146 milliárd forint volt a profit, ami pedig 27%-os visszaesést jelent.
Az, hogy a nem konszolidált nyereség ezúttal magasabb volt a konszolidáltnál, a tavalyi év eredménye alapján befolyó (a nem konszolidált bevételekben megjelenő) magasabb osztalékbevételekkel magyarázható meglátásunk szerint.
Nem lett veszteséges a bankszektor, ami meglepő annak fényében, hogy az OTP magyarországi tevékenysége (igaz, osztalékok nélkül), az MBH, az Erste és a K&H is veszteségről számolt be az első negyedévre vonatkozóan, az anyabanki jelentésekből pedig az olvasható ki, hogy a CIB, a Raiffeisen és az UniCredit is negatív eredményt produkált Magyarországon.
Hogy nem lett veszteséges a bankszektor így sem,
az a külföldről befolyó osztalékoknak köszönhető,
amelyekkel együtt az OTP magyarországi tevékenységénél jelentős (az egy évvel ezelőtti 111 milliárd forint után 214 milliárdos) nyereséget mutattak ki. A 28 hazai hitelintézet közül ezek csaknem kétharmada, 17 lett veszteséges az első negyedévben, ezek között van 5 nagy méretű, 5 közepes méretű és 7 kis méretű intézmény – közölte az MNB. Hogy mely nagyobb bank lett még nyereséges az OTP-n kívül, azt nem tudni, a nyilvános adatok mindenesetre 6 veszteséges nagybankra utalnak.
Második ábránkon látható volt, hogy ha az osztalékokkal korrigáljuk az eredményt, akkor veszteséges bankszektorról beszélhetünk. Ha viszont más korrekciós tétekkel, például a különadókkal is megtesszük ugyanezt, akkor kifejezetten kedvező autonóm jövedelmezőségről beszélhetünk. Ezeket a korrekciós tételeket foglalja össze alábbi ábránk:
egyértelműen a 124 milliárd forintnyi bankadó és 416 milliárdos extraprofitadó húzta le a teljesítményt,
ezeket azonban jellemzően az év egészére számolták el év elején a bankok, ráadásul a tavalyi tapasztalatok alapján az extraprofitadó esetében év közben jelenik meg az állampapír-vásárlásért igénybe vett (idén 50%-ról 30%-ra csökkentett) adókedvezmény egy része. Könnyen elképzelhető tehát, hogy év közben ez a különadóteher még csökkenni fog.
Az első negyedév torzító hatásai miatt a négy negyedéves gördülő eredményt érdemes néznünk: a nyers számok alapján 16,5%, osztalékbevételek nélkül 9,6%, az említett korrekciókat elvégezve 17,5% volt a ROE. Részben romlást, részben javulást mutatnak ezek a számok – megközelítés kérdése.
Ha közelebbről is megnézzük az eredménytételeket,
- a kamateredménynél 8,3%-os növekedést látunk, amit a hitelállomány bővülésével és a kamatmarzs tágulásával egyszerre magyarázunk – mindkettő elsősorban a támogatott hitelprogramokkal (részben az Otthon Starttal) magyarázható,
- a díj- és jutalékeredmény csak szerény mértékben, 2,3%-kal bővült - a bankok által fizetett tranzakciós illeték szerény növekedése is azt mutatja, hogy az ügyfélaktivitás nem bővült jelentősen az egy évvel korábbihoz képest,
- a működési költségek 30,1%-kal nőttek, ez egyértelműen a különadók növekedésének a rovására írható, ezeket ugyanis itt számolják el,
- az értékvesztés és céltartalék negatívból pozitívba váltott: a bankok többet oldottak fel ezekből, mint amennyit újonnan megképetek, köszönhetően a kiváló portfólióminőségnek.
Az alábbi ábrán jól látható, forintban kifejezve melyik eredménytétel hogyan hatott a bankszektor adózott eredményére a tavalyi első negyedévhez képest az idei első negyedévre.
A különadókon túli költségtételek esetében azt látjuk, hogy
a személyi jellegű ráfordítások és az egyéb adminisztrációs költségek egyaránt 10%-kal voltak magasabbak,
mint egy évvel korábban. Az IT-költségek 11%-kal emelkedtek.
A portfólióminőség továbbra is kiváló…
… és igazából a tőke- és likviditási mutatóknál sincs különösebb látnivaló. Az MNB legutóbbi, a Pénzügyi stabilitási jelentésben ismertett stressztesztje alapján
- a bankrendszer továbbra is megfelelő likviditási pufferrel rendelkezik, olyannyira, hogy egy sokkhatás esetén is megfelelne a szektor a minimális likviditási (LCR) elvárásnak, ugyanis 2025 végén 7,6 ezer milliárd forintos likviditási többlet állt rendelkezésre az LCR- követelmény felett szektorszinten. A stressz-szcenáriót és az alkalmazkodást követően ez a likviditási puffer több mint 2,3 ezer milliárd forint maradt, ezzel szemben a likviditási szükséglettel szembesülő bankok hiánya mindössze 14 milliárd forintot tett ki,
- a szektorszintű tőkemegfelelési mutató 19 – 24 százalék között alakulna a stresszpályákon, a fő stresszpályán 30 milliárd forintnyi, az alternatív pályákon 24 milliárd forint alatti pótlólagos tőkeigény keletkezne (a jegybank stressz forgatókönyvében a GDP szintje a stresszpálya második évének végén közel 14 százalékkal, a foglalkoztatottak száma több mint 160 ezer fővel, míg az export közel 20 százalékkal marad el az alappályától. Ezt az árfolyam érdemi gyengülése és szigorúbb kamatkondíciók kísérik).
A hitel- és a betéti piacról itt írtunk részletesebben legutóbb:
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