  • Megjelenítés
Beütött Nagy Márton utolsó extraprofitadó-intézkedése: veszteséges lett a bankok kétharmada
Bank

Beütött Nagy Márton utolsó extraprofitadó-intézkedése: veszteséges lett a bankok kétharmada

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Utoljára a Covid-járvány elején, 2020-ban kezdte ilyen rosszul az évet a magyar bankszektor a jövedelmezőség szempontjából. Annak idején az óvatossági tartalékok, most a különadók ütötték meg profitot, miután a szektorszintű extraprofitadó-terhet tavaly novemberben a duplájára emelte Nagy Márton. Az első negyedévben elért 146 milliárd forintos nem konszolidált nyereség még így is hízelgő annak fényében, hogy jellemzően az egész éves bankadót és extraprofitadót év elején számolják el a bankok, jelen esetben összesen 540 milliárd forint értékben. A bevételtermelés gerincét jelentő kamateredmény is érdemben nőtt, elsősorban a támogatott hitelprogramoknak köszönhetően, miközben a hitelportfólió minősége még tovább javult - az év egésze jóval erősebbnek ígérkezik.

A biztosítók után a bankok első negyedéves eredményadatait is közzétette az MNB, ezek szerint

  • konszolidáltan (vagyis például az OTP külföldi leánybankjait is figyelembe véve) 97 milliárd forint lett a nyereség, ami 66%-kal marad el az egy évvel korábbitól,
  • nem konszolidáltan 146 milliárd forint volt a profit, ami pedig 27%-os visszaesést jelent.

Az, hogy a nem konszolidált nyereség ezúttal magasabb volt a konszolidáltnál, a tavalyi év eredménye alapján befolyó (a nem konszolidált bevételekben megjelenő) magasabb osztalékbevételekkel magyarázható meglátásunk szerint.

Nem lett veszteséges a bankszektor, ami meglepő annak fényében, hogy az OTP magyarországi tevékenysége (igaz, osztalékok nélkül), az MBH, az Erste és a K&H is veszteségről számolt be az első negyedévre vonatkozóan, az anyabanki jelentésekből pedig az olvasható ki, hogy a CIB, a Raiffeisen és az UniCredit is negatív eredményt produkált Magyarországon.

Hogy nem lett veszteséges a bankszektor így sem,

Még több Bank

Rengetegen hagyják félbe az online vásárlást Magyarországon – Most egy csapásra minden megváltozhat

Lakáshitelek: van, ahol már mesterséges intelligencia vizsgálja a hitelkérelmeket

Mire készül az MBH Bank? - A kormányváltás után jöhet a beruházási fordulat

az a külföldről befolyó osztalékoknak köszönhető,

amelyekkel együtt az OTP magyarországi tevékenységénél jelentős (az egy évvel ezelőtti 111 milliárd forint után 214 milliárdos) nyereséget mutattak ki. A 28 hazai hitelintézet közül ezek csaknem kétharmada, 17 lett veszteséges az első negyedévben, ezek között van 5 nagy méretű, 5 közepes méretű és 7 kis méretű intézmény – közölte az MNB. Hogy mely nagyobb bank lett még nyereséges az OTP-n kívül, azt nem tudni, a nyilvános adatok mindenesetre 6 veszteséges nagybankra utalnak.

Második ábránkon látható volt, hogy ha az osztalékokkal korrigáljuk az eredményt, akkor veszteséges bankszektorról beszélhetünk. Ha viszont más korrekciós tétekkel, például a különadókkal is megtesszük ugyanezt, akkor kifejezetten kedvező autonóm jövedelmezőségről beszélhetünk. Ezeket a korrekciós tételeket foglalja össze alábbi ábránk:

egyértelműen a 124 milliárd forintnyi bankadó és 416 milliárdos extraprofitadó húzta le a teljesítményt,

ezeket azonban jellemzően az év egészére számolták el év elején a bankok, ráadásul a tavalyi tapasztalatok alapján az extraprofitadó esetében év közben jelenik meg az állampapír-vásárlásért igénybe vett (idén 50%-ról 30%-ra csökkentett) adókedvezmény egy része. Könnyen elképzelhető tehát, hogy év közben ez a különadóteher még csökkenni fog.

Az első negyedév torzító hatásai miatt a négy negyedéves gördülő eredményt érdemes néznünk: a nyers számok alapján 16,5%, osztalékbevételek nélkül 9,6%, az említett korrekciókat elvégezve 17,5% volt a ROE. Részben romlást, részben javulást mutatnak ezek a számok – megközelítés kérdése.

Ha közelebbről is megnézzük az eredménytételeket,

  • a kamateredménynél 8,3%-os növekedést látunk, amit a hitelállomány bővülésével és a kamatmarzs tágulásával egyszerre magyarázunk – mindkettő elsősorban a támogatott hitelprogramokkal (részben az Otthon Starttal) magyarázható,
  • a díj- és jutalékeredmény csak szerény mértékben, 2,3%-kal bővült - a bankok által fizetett tranzakciós illeték szerény növekedése is azt mutatja, hogy az ügyfélaktivitás nem bővült jelentősen az egy évvel korábbihoz képest,
  • a működési költségek 30,1%-kal nőttek, ez egyértelműen a különadók növekedésének a rovására írható, ezeket ugyanis itt számolják el,
  • az értékvesztés és céltartalék negatívból pozitívba váltott: a bankok többet oldottak fel ezekből, mint amennyit újonnan megképetek, köszönhetően a kiváló portfólióminőségnek.

Az alábbi ábrán jól látható, forintban kifejezve melyik eredménytétel hogyan hatott a bankszektor adózott eredményére a tavalyi első negyedévhez képest az idei első negyedévre.

A különadókon túli költségtételek esetében azt látjuk, hogy

a személyi jellegű ráfordítások és az egyéb adminisztrációs költségek egyaránt 10%-kal voltak magasabbak,

mint egy évvel korábban. Az IT-költségek 11%-kal emelkedtek.

A portfólióminőség továbbra is kiváló…

… és igazából a tőke- és likviditási mutatóknál sincs különösebb látnivaló. Az MNB legutóbbi, a Pénzügyi stabilitási jelentésben ismertett stressztesztje alapján

  • a bankrendszer továbbra is megfelelő likviditási pufferrel rendelkezik, olyannyira, hogy egy sokkhatás esetén is megfelelne a szektor a minimális likviditási (LCR) elvárásnak, ugyanis 2025 végén 7,6 ezer milliárd forintos likviditási többlet állt rendelkezésre az LCR- követelmény felett szektorszinten. A stressz-szcenáriót és az alkalmazkodást követően ez a likviditási puffer több mint 2,3 ezer milliárd forint maradt, ezzel szemben a likviditási szükséglettel szembesülő bankok hiánya mindössze 14 milliárd forintot tett ki,
  • a szektorszintű tőkemegfelelési mutató 19 – 24 százalék között alakulna a stresszpályákon, a fő stresszpályán 30 milliárd forintnyi, az alternatív pályákon 24 milliárd forint alatti pótlólagos tőkeigény keletkezne (a jegybank stressz forgatókönyvében a GDP szintje a stresszpálya második évének végén közel 14 százalékkal, a foglalkoztatottak száma több mint 160 ezer fővel, míg az export közel 20 százalékkal marad el az alappályától. Ezt az árfolyam érdemi gyengülése és szigorúbb kamatkondíciók kísérik).
bank11

A hitel- és a betéti piacról itt írtunk részletesebben legutóbb:

Kapcsolódó cikkünk

Most derült ki, mi történt a magyar bankszámlákon a választások hónapjában

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ukrajna evakuál, közel lehet a háború lezárása – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Magyarok tízezrei ülnek egy több milliós időzített bombán, az utolsó pillanatban még léphet a Tisza-kormány
Mire készül az MBH Bank? - A kormányváltás után jöhet a beruházási fordulat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility