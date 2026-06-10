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Dúl a vita Svájcban a legnagyobb bank sorsáról: újabb lazító elképzelések jelentek meg
Bank

Dúl a vita Svájcban a legnagyobb bank sorsáról: újabb lazító elképzelések jelentek meg

Portfolio
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A svájci képviselők egy új javaslatot mérlegelnek, amely enyhítené az UBS-re vonatkozó tőkekövetelményeket, és elfogadása esetén több milliárd dollárral csökkenthetné a pénzintézet terheit a kormány eredeti törvénytervezetéhez képest - írta meg kedden a Reuters.

Az áprilisban parlament elé terjesztett jogszabálytervezet a Credit Suisse 2023-as összeomlásának tanulságaiból kiindulva szigorúbb szabályokat vezetne be. Ennek értelmében az UBS-nek a külföldi leányvállalatait teljes egészében elsődleges alapvető tőkével (CET1) kellene fedeznie. A Credit Suisse felvásárlása óta az egyetlen globális svájci banknak számító UBS túlzónak és "szélsőségesnek" nevezte a tervezett szabályozást.

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A Reuters értesülései szerint a törvényhozók jelenleg egy olyan kompromisszumos javaslatot mérlegelnek, amely a külföldi leányvállalatok esetében a százszázalékos szint helyett

mindössze 70-80 százalékos CET1-fedezetet írna elő.

Korábban egy még engedékenyebb, 50 százalékos változat is felmerült. Ezt a múlt havi, maratoni parlamenti meghallgatáson is megvitatták, amelyen kormánytisztviselők és az UBS vezetői közösen álltak a képviselők elé.

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A kormány becslései szerint a százszázalékos előírás mintegy 20 milliárd dollárnyi pótlólagos CET1-tőke bevonását követelné meg a pénzintézettől.

A nyolcvan százalékos küszöb ezt a kötelezettséget nagyjából 15 milliárd dollárra mérsékelné,

míg az ötven százalékos változat mellett a bank akár a jelenlegi tőkeszintjével is zavartalanul működhetne. A hírre az UBS részvényei két százalékot emelkedtek a keddi kereskedés kezdetén, ezzel 2008 óta nem látott magasságba emelkedett az árfolyamuk, végül csak 0,2%-os pluszban zártak.

A versenyképesség megőrzése érdekében egyes képviselők a CET1 mellett az olcsóbb kiegészítő alapvető tőkére (AT1) is támaszkodnának, bár a kormány ezt lényegesen kockázatosabb megoldásnak tartja. Emellett felmerült az a javaslat is, hogy az állami likviditási védőháló használatáért az UBS által fizetendő díjat közvetlenül a tőkekövetelményekhez kössék.

A bankszabályozási törvényjavaslat jelenleg a felsőház illetékes bizottsága előtt fekszik. Ez a testület általában nyitottabb az UBS azon érvelésére, miszerint a túl szigorú szabályozás a bank üzleti tevékenysége mellett a svájci gazdaságot is hátrányosan érintené. A törvényhozás egészét tekintve azonban sokan határozottabb fellépést sürgetnek, így a végső szavazás kimenetele várhatóan a centrista pártokon és a mérsékelt képviselőkön múlik majd. Emiatt a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a bizottságból végül az 50 és 100 százalék közötti, kompromisszumos javaslat kerül majd a plenáris ülés elé.

ubs

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