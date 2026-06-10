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Előfizetéses rendszert vezet be a lakosságnak Európa egyik legnagyobb bankja
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Előfizetéses rendszert vezet be a lakosságnak Európa egyik legnagyobb bankja

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Az ING Groep NV globálisan is bevezeti az előfizetésekre épülő lakossági banki modellt, amellyel átláthatóbb és személyre szabottabb szolgáltatásokat kínálna, és jelentősen növelné a díjbevételeit - tudósított a Bloomberg.

A holland bankcsoport egy négyszintű csomagrendszert hoz létre, amelyben a hagyományos banki szolgáltatások mellett kedvezményes befektetési díjak, biztosítások, valamint olyan partneri kedvezmények is helyet kapnak, mint a streaming-hozzáférés vagy a repülőtéri váróhasználat. Mindezt Sali Salieski, az ING lakossági üzletágának vezetője ismertette egy interjúban.

A lépés jól illeszkedik abba a szélesebb piaci trendbe, amelyben a hagyományos pénzintézetek

A NEOBANKOK MÓDSZEREIT ÁTVÉVE, ELŐFIZETÉSES CSOMAGOKKAL IGYEKEZNEK MEGNYERNI ÉS MEGTARTANI A FOGYASZTÓKAT,

különösen a fiatalabb generációkat. Az ING ezzel párhuzamosan tudatosan mérsékli a kamatbevételektől való függőségét, és egyre nagyobb hangsúlyt fektet a díj- és jutalékalapú bevételekre.

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Salieski kifejtette, hogy az előfizetéses modell hatékonyan támogatja a díjbevételek növelésére irányuló üzleti stratégiájukat. Az ING előrejelzése szerint a bankcsoport teljes bevétele 2027-re meghaladja majd a 25 milliárd eurót, amiből a díjbevételek 5 milliárd eurót tesznek majd ki.

Az új modellt kilenc lakossági piacon vezetik be,

többek között Hollandiában, Németországban, Spanyolországban, Olaszországban és Ausztráliában, ahol az ügyfelek rugalmasan válthatnak majd a különböző előfizetési szintek között.

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