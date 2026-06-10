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Fed: két hét múlva nagy napjuk lesz az amerikai bankoknak
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Fed: két hét múlva nagy napjuk lesz az amerikai bankoknak

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A Federal Reserve június 24-én teszi közzé az idei éves banki stressztesztek eredményeit - közölte az intézmény kedden.

A Fed minden évben stressztesztnek veti alá a legnagyobb amerikai pénzintézeteket, vizsgálva, hogyan teljesítenének egy feltételezett gazdasági visszaesés és piaci turbulencia idején.

Az idei vizsgálatban harminckét nagybank szerepel,

a hipotetikus forgatókönyv pedig egy olyan súlyos globális recessziót modellez, amelyben a kereskedelmi ingatlanok és a lakáspiac, valamint a vállalati kötvénypiac egyaránt komoly nyomás alá kerül - írja a Reuters.

A jegybank közleménye szerint az eredmények – amelyeket közép-európai idő szerint este tíz órakor hoznak nyilvánosságra idén nem lesznek hatással a nagybankok tőkekövetelményeire. Általában a stresszteszten nyújtott teljesítmény határozza meg az úgynevezett stressz-tőkepuffer mértékét, amelyet az intézményeknek a potenciális veszteségek fedezésére kell tartalékolniuk.

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A Fed még tavaly októberben jelentette be a stressztesztek átfogó reformját az átláthatóság növelése érdekében, aminek keretében nyilvánosságra hozza az eddig bizalmas modelleket, valamint a hipotetikus gazdasági forgatókönyvek kidolgozásának módszertanát.

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A tavalyi, 2025-ös stresszteszten huszonkét nagybank bizonyult kellően felkészültnek arra, hogy átvészeljen egy súlyos gazdasági visszaesést, és továbbra is képes legyen hitelezni, még annak ellenére is, hogy a vizsgált forgatókönyv szerint összesen több százmilliárd dolláros veszteséget szenvedtek volna el.

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