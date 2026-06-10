Hatalmas licitháború indult a világ legrégebbi bankjáért: megszólalt a kormány a milliárdos üzletről

Az olasz kormány a lehető leghamarabb megválna a korábban állami mentőcsomaggal talpra állított Monte dei Paschi di Siena (MPS) bankban megmaradt részesedésétől, és a legmagasabb ajánlatot tevő félnek értékesítené azt – jelentette ki Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter.

Ki kell szállnunk a Monte dei Paschiból, és meg kell néznünk, ki kínálja a legtöbbet – ez így működik

– fogalmazott Giorgetti újságíróknak, amikor az Intesa Sanpaolo 30,6 milliárd eurós, mintegy 35 milliárd dolláros, készpénzes és részvénycserés felvásárlási ajánlatáról kérdezték.

Az olasz állam jelenleg már csak ötszázalékos részesedéssel rendelkezik a pénzintézetben. Egy nappal az Intesa Sanpaolo ajánlata előtt a Banco BPM is jelezte a fúziós szándékát az MPS-szel, így a római kabinet egyszerre több potenciális érdeklődő ajánlatát is mérlegelheti.

Forrás: Reuters

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