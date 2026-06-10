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Lakáshitelek: van, ahol már mesterséges intelligencia vizsgálja a hitelkérelmeket
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Lakáshitelek: van, ahol már mesterséges intelligencia vizsgálja a hitelkérelmeket

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Az ING Hollandia mesterségesintelligencia-alapú asszisztenst vezetett be a jelzáloghitel-kérelmek feldolgozásának felgyorsítására, a márciusban indított kísérleti projektet pedig a bank fokozatosan terjeszti ki a teljes működésére - közölte a Finextra.com.

Az AI-ügynök a korábban kézi elbírálást igénylő jelzáloghitel-kérelmeket elemzi, aminek köszönhetően gyorsabban átláthatók az egyes ügyek, feltárhatók a lehetséges kimenetelek, és javaslatok tehetők az eljárás előmozdítására.

A végső döntést azonban minden esetben továbbra is az ING munkatársa hozza meg.

Tom Degen, az ING Hollandia jelzáloghitel-üzletágának vezetője kifejtette, hogy az új megoldásnak köszönhetően a munkatársak az összetettebb kérelmekre és a hitelközvetítőkkel való személyes kapcsolattartásra tudnak koncentrálni, miközben az egyszerűbb értékelési feladatokat az AI-asszisztens végzi el. A fokozatos bővítés során az eszköz egyre több feladatot vesz majd át, ami rövidebb feldolgozási időt és egységesebb elbírálást eredményez.

Bahadır Yılmaz, az ING elemzési vezetője kiemelte, hogy az ügyfelek számára nem maga a technológia a lényeges, hanem az, hogy megbízható és érthető válaszokat kapjanak. A kísérleti projekt rávilágít arra, hogy az AI-ügynök hatékonyabbá teheti a jelzáloghitel-kérelmek feldolgozását, miközben a döntések átláthatóak maradnak, és teljes mértékben megfelelnek a bank vállalatirányítási és ügyfélközpontú normáinak.

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