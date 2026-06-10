Megszületett a nagy döntés: összefogtak a japán bankok az új digitális pénz bevezetéséért

Japán három legnagyobb bankcsoportja közös stablecoin-kibocsátást tervez a 2027 márciusában záruló pénzügyi évben, ami a digitális fizetési megoldások iránti növekvő igényt jelzi a készpénz- és kártyahasználat által dominált országban.

A Mitsubishi UFJ, a Sumitomo Mitsui és a Mizuho pénzügyi csoportok szerdán bejelentették, hogy egy szakmai testületet hoznak létre

a működési keretrendszer kidolgozására és a kibocsátás előkészítésére.

A kezdeményezést a japán pénzügyi felügyelet (FSA) is támogatja, amely aktívan dolgozik a blokklánc-technológia fizetési rendszerekbe történő integrálásán.

A stabelcoinok iránti érdeklődés globálisan növekszik, az Egyesült Államokban például Donald Trump elnök is kifejezetten támogatja a térnyerésüket. Egyes felügyeleti szervek ugyanakkor aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy ezek az eszközök megkönnyíthetik a szabályozott bankrendszeren kívüli tőkeáramlást.

Japánban a JPYC nevű startup már tavaly októberben elindította a jenhez rögzített stabelcoinok kibocsátását. Ezzel párhuzamosan a kormánypárt egyik munkacsoportja az idén benyújtott javaslatában a jenalapú stabelcoinok ázsiai elszámolásokban betöltött szerepének erősítését szorgalmazta.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock