Mire készül az MBH Bank? - A kormányváltás után jöhet a beruházási fordulat

Természetes a piac kíváncsisága az MBH Bank jövőjét illetően, de az elmúlt két hónap egyértelmű választ adott: üzleti folyamataink zavartalanok, stratégiánkon nem változtattunk - nyilatkozta Szabó Levente, a társaság egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese a Portfolio-nak. Az állami tulajdonú és állami megrendelésektől függő cégek sorsa mellett a hitelpiac helyzetéről, az erős forintról, az EU-források elosztásáról és a kedvezményes hitelprogramok jövőjével kapcsolatos várakozásairól is kérdeztük interjúnkban a szakembert.

Portfolio: Április 12. óta sokan kérdezik, mi lesz az MBH Bankkal. Azóta eltelt csaknem két hónap, hogy látják a bank kilátásait?

Szabó Levente: Természetes a piac kíváncsisága, de az elmúlt két hónap egyértelmű választ adott:

üzleti folyamataink zavartalanok, stratégiánkon nem változtattunk.

Az első negyedéves gyorsjelentésünk kedvező, 68 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredményt mutatott, amit csak az adóterhek húztak lejjebb. Mérlegfőösszegünk közel 13 ezer milliárd forint, az ügyfélkiszolgálás és a hitelezés dinamikus. Az MBH nagy kereskedelmi bankként minden fontos szegmensben jelen van, termékpalettánk teljes körű. A lakossági oldalon az elmúlt két és fél évhez hasonlóan kifejezetten erős a hitelkereslet a jelzálog- és fogyasztási hitelek iránt. A vállalati hitelezésben tavaly év vége óta látunk pozitív elmozdulást, de az igazi dinamikát az uniós források beáramlása hozza el, ami érdemben ösztönzi a beruházásokat.

A piacot ugyanakkor nem minden hír nyugtatja meg. Hallottunk olyan állításokat a választások utáni napokban, amelyek NER-es vagyonkimentésekről, adóhatósági zárolásokról szóltak. Az MBH Banknál ezek a gyanús tranzakciók gyakoribbak voltak, mint a versenytársaknál?

Folyamataink teljesen belesimulnak a piaci gyakorlatba. A jogszabályokat és az MNB előírásait maradéktalanul és rendkívül szigorúan betartjuk. Ha vizsgálatot igénylő tranzakciót észlelünk, azt kivizsgáljuk és bejelentjük az illetékes hatóságoknak, az ügy további kezelése pedig az ő feladatuk. Nyilvános statisztikánk nincs a gyanús tranzakciók számáról, de biztosíthatom, hogy minden esetben a jogszabályoknak megfelelően járunk el.

A bank betétállományában és likviditásában sem látnak jelentős csökkenést, romlást?

A bank folyamatosan és szigorúan monitorozza minden fontos mutatóját – likviditását, tőkemegfelelését, betét- és hitelállományát –, hogy szükség esetén azonnal beavatkozhasson.

Jelenleg a megszokott szezonalitásnak megfelelő folyamatokat látunk minden szegmensben,

beleértve a vállalati, agrár-, lakossági, valamint private és prémium banking ügyfeleket is, a teljes megtakarítási állományt figyelembe véve. Több mint 1200 milliárd forintos saját tőkével és 20 százalék feletti tőkemegfelelési mutatójával a bank erős stabilitást mutat. A hiteloldali növekedésre fókuszálunk a lakossági jelzálog- és személyi hitelek piacán, vállalati oldalon pedig az uniós források elosztásában való részvételre készülünk.

Üzleti oldalon viszont érzékeny fejlemény lehet az állami vállalatok elpártolása vagy az állami megrendelésekből élő vállalatok bevételeinek a visszaesése. Mekkora arányt képviselnek a portfóliójukban ezek a cégek?

6300 milliárd forintot meghaladó hitelportfóliónkból több mint 3000 milliárd forintot képvisel a vállalati hitelállomány. Ez ügyfél- és szegmensszinten is erősen diverzifikált, ami tompítja a gazdasági változások negatív hatásait.

Vannak állami vállalati ügyfeleink, amelyeknek számlát vezetünk és finanszírozást is nyújtunk, de ezek stabil, jó minőségű és nem jelentős állományok.

Az állami vállalatok betétállományaiért mi is tendereken versenyzünk. Az állami megrendelésektől függő cégek – itt elsősorban az építőipart szokás említeni - aránya sem magas a portfóliónkban és az állami megrendeléstől való függőséget, mint kockázatot, minden hitelbírálatnál külön értékeljük. Az építőipar finanszírozásában nem vagyunk jelentős szereplők, és jellemzően nem is hitelekkel, hanem főleg garanciakeretekkel vagyunk jelen, így nem érzékelünk többletkockázatot ezen a területen sem. Az MBH Bank hitelportfóliójának minőségét jól mutatja az is, hogy a nem teljesítő hitelek aránya stabilan 4 százalék alatt van, ami egészséges szint, és megfelel a szabályozói elvárásoknak is.

Ha nőnek a meglévő portfólió hitelkockázatai, azt érvényesíteniük kell a hitelek úgynevezett Stage-besorolásaiban. Romlott a portfólió minősége március vége óta?

A korábbi monitoringfolyamatokat alkalmazzuk: negyedévente bekérjük a pénzügyi adatokat, a vállalati kapcsolattartók egyeztetnek a cégek megrendelésállományáról és a jövőbeli tervekről. Rendszeresen felülvizsgáljuk a limiteket és a finanszírozási struktúrát. A garanciáknál más a kockázat, az a vállalkozás teljesítési minőségétől függ, nem az állami megrendeléstől. A portfóliónkat havonta és negyedévente minősítjük újra Stage 1, 2 és 3 kategóriák szerint, figyelembe véve a cég múltját, jövőképét és a biztosítéki hátteret. Ez egy MNB által ellenőrzött, jól dokumentált folyamat –nem történtek e téren érdemi változások.

A bankrendszer egészének a pozícióját is ilyen stabilnak látja?

A bankrendszer prociklikus iparág, és több pozitív fejlemény is történt az utóbbi hónapokban a szektor egésze szempontjából. A forint jelentősen erősödött, a hosszú hozamok több mint 100 bázisponttal csökkentek, és reálissá vált az uniós források idei megérkezése. Ez nagy mértékben javította az üzleti légkört. A cégek egymás után élesztik fel az elmúlt két évben elhalasztott beruházási terveiket és ez növelheti a hitelkeresletet. Az agráriumban a 2500–2600 milliárd forintnyi forrást megmozgató KAP-beruházásokkal már elindult a folyamat, de

a teljes vállalati szférára kiterjedő igazi fordulatot a második félév hozhatja el.

Ugyanakkor a külső környezet továbbra sem kedvező, a magas energiaárak például Damoklész kardjaként lebegnek felettünk.

Így van. Miközben nálunk küszöbön álló jegybanki kamatcsökkentésről, stabilan 355-360 forinton álló euróárfolyamról és közelgő, 2031 körüli euróbevezetésről beszélünk, a külső tényezők továbbra is bizonytalanok. Az ukrajnai háború nem jutott nyugvópontra, az iráni konfliktus energiaár-kockázatokat rejt, és a német gazdaság is gyengélkedik.

A cégek ezeket mind mérlegelik a beruházási döntéseikben, emiatt maradéktalanul optimisták még ma sem lehetünk.

Ami a vállalati hitelezést illeti, az elmúlt két negyedévben már látható az MNB-adatokban némi élénkülés, de egyelőre csak a devizahiteleknél és a támogatott forinthiteleknél. Az 5- 6% közötti hozamkörnyezet mennyire képes támogatni a vállalati hitelpiacot?

Egy 100 bázispontos kamatcsökkenés önmagában még nem elég a forinthitelek jelentős térnyeréséhez, bár némileg nőhet a bankok saját forrású hiteleinek aránya a kamattámogatott konstrukciókkal szemben. Amely cégnek euróbevétele van, az továbbra is olcsóbb euróhitelt vesz fel. Az uniós de minimis szabályok amúgy is korlátozzák az igénybe vehető támogatást, így a piaci forinthitelek iránti kereslet soha nem tűnt el teljesen még a kkv-k körében sem. A cégek finanszírozási mixben gondolkodnak, és ha a forint alapkamat, vele együtt a BUBOR is 3,5–4 százalékra csökkenne, a teljes hitelköltség pedig 6–7 százalék körül alakulhatna, ez már egy kitermelhető kamatszint lenne a beruházásoknál.

Egy hosszú lejáratú beruházási hitelnél inkább a BUBOR vagy a BIRS ma a meghatározó? Csökkenő kamatkörnyezetben a cégek hajlamosak lehetnek rövidebb kamatperiódus felé mozdulni, és ennek megfelelő referenciakamatot választani.

Ezt jellemzően a cégekkel közösen döntjük el. Nem egészséges, ha a teljes futamidő alatt az ügyfél viseli a teljes kamatkockázatot, de a hitel 50–70 százalékának megfelelő kamat ütemezett fixálásával ez kiküszöbölhető. A cél az, hogy a vállalkozó a saját üzletére fókuszálhasson, ne kelljen spekulálnia. Csökkenő kamatpályánál érdemes lehet a kamatrögzítést több lépcsőben meglépni, hogy az ügyfél a kamatcsökkenés előnyeiből is részesülhessen a beruházás elindítása mellett.

Mi a helyzet a devizakockázatokkal? A mai erős forint az importnak kedvez, az exportőröket viszont érzékenyen érinti. Nőtt a treasury termékek iránti érdeklődés emiatt?

Devizapiaci volatilitás idején mindig megnő a treasury termékek iránti kereslet. Az exportőrök és importőrök az árfolyamkockázat elkerülésére azonnali (spot) vagy határidős (forward) ügyleteket kötnek, hogy rögzítsék az árrésüket. Az árfolyamszint mellett a stabilitás a legfontosabb: egy kevésbé volatilis árfolyamsávhoz könnyebb hozzáigazítani a költségszerkezetet és az árazást, amiben a bank fedezeti termékekkel és előrejelzésekkel segít.

Az erős forint miatt érzékelnek nehezen elviselhető EBIDTA-nyomást az exportra is termelő cégeknél?

Egyelőre nem, mivel egy új árfolyamszint hatása negyedéves vagy féléves távon jelentkezik, és a vállalatok közben reagálnak a költségek és a hatékonyság optimalizálásával.

A 355–360 forintos euróárfolyam teljesen egészséges szint.

A jövőbeli árfolyamot a globális konfliktusok és az uniós források beáramlása határozza meg. A pozitív hangulat és a pozitív hitelminősítői besorolások támogatják a forintot, ami teret nyit a kamatcsökkentésnek is. Ha emiatt az árfolyam kicsit gyengül is, az alacsonyabb kamatszint kárpótolhatja érte a vállalatokat.

Bejelentette a miniszterelnök 16,4 milliárd eurónyi EU-forrás hazahozatalát. Mely szektorok lehetnek a legnagyobb kedvezményezettek, és milyen szerepet kaphat a bankszektor?

Főként az infrastruktúra-fejlesztések (vasút, repülőtéri gyorsvasút, bérlakás- és lakásépítés) profitálhatnak, de a pontos célrendszert még nem ismerjük.

A bankrendszer szerepe hármas: előfinanszírozza a projekteket, kiegészíti a támogatásokat beruházási hitelekkel (ennek jelentős multiplikátorhatása van), és szűri az életképtelen kezdeményezéseket.

Az MBH Bank intenzíven készül erre a feladatra, hiszen érdekünk, hogy a megerősödő cégek a mi portfóliónkat gyarapítsák.

Az euró bevezetése mennyire lenne fontos és hasznos a bankrendszer számára?

Már a bevezetéshez vezető konvergenciafolyamat is stabilitást és kiszámíthatóságot hoz, ahogy a forintkamatok közelednek az alacsonyabb, jelenleg 2 százalék körüli eurókamatokhoz. Önmagában a csatlakozás komoly felvetése is forinterősödést és jelentős hozamcsökkenést eredményezett. Hátránya viszont, hogy az önálló árfolyampolitika elvesztésével a gazdaságnak tisztán a hatékonyság és versenyképesség javításával kell reagálnia a kihívásokra, ami nehezebb feladat. A bankokra

az FX-szolgáltatásokból származó bevételek csökkenése, illetve a kamatmarzs szűkülése is negatív hatással járhat, viszont ezt bőven kompenzálhatják a hosszabb távú kedvező gazdasági hatások.

Hogy látja a Széchenyi Kártya és az Exim-programok jövőjét?

A kkv-szektor kulcsfontosságú az új kormány számára is, így várakozásaim szerint a Széchenyi Kártya hosszú távon is velünk marad. A kamatcsökkenéssel azonban a bankok piaci, saját forrású hitelei is egyre versenyképesebbek lesznek, különösen azért, mert a támogatott hiteleket a de minimis szabályok korlátozzák. Ez egészségesebb egyensúlyt hoz majd. Az Eximbank exportorientált vállalatok számára rendelkezésre álló, célzott programjai is fennmaradhatnak, de a kereskedelmi banki finanszírozás szerepe mindenképp erősödni fog.

Szabó Levente MBH Bank, egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes Szakmai ismereteit a budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskola pénzügyi szakának pénzintézeti szakirányán, majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem közgazdaságtudományi karán vállalatgazdálkodási … Tovább

Számítanak arra, hogy az állam költségvetési megfontolásokból szigorítja a kamattámogatásokat, vagy célzottabbá teszi a programokat?

Konkrét információnk nincs erről, de természetes, hogy a kormány rendszeresen felülvizsgálja és hatékonyabbá, célzottabbá próbálja tenni ezeket a programokat. A jelenlegi gazdasági helyzetben a beruházások ösztönzése a legfontosabb, így a Széchenyi Kártyán belül is a beruházási célú hitelek kaphatnak kiemelt prioritást. Az EXIM-nél a nagyon kedvező, nagy volumenű konstrukciók a kamattámogatás miatt gyorsan kimerültek. Vannak még futó programok, de kiemelten kedvező ezekből már kevés érhető el.

Mennyire jellemzőek jelenleg a strukturált ügyletek, a szindikált és a klubhitelek a vállalati hitelpiacon?

Továbbra is jelen vannak, főleg nemzetközi projekteknél és multinacionális cégeknél. Ha a magyarországi leányvállalatnak helyben, önállóan kell megoldania a cég finanszírozását ahelyett, hogy a központi treasury tenné, akkor gyakran élnek ezekkel a lehetőségekkel.

Folyamatosan innovál a vállalati üzletágban az MBH Bank. Ezek mennyire meghatározóak a hétköznapokban a vállalati ügyfelek számára?

Kiemelt fontosságúak. A BUPA Iránytű és AgrárPartner Platform bevezetésével a kkv-k és az agrárvállalkozások is egyre több digitális szolgáltatást és pályázati információt érnek el. Az ügyfelek kedvelik és egyre inkább igénylik is ezeket a megoldásokat. Emellett a mély szakmai alapokon nyugvó ügyfélkapcsolati menedzsmentben továbbra is nagy potenciált látunk.

Tudatosan építünk fel iparági ökoszisztémákat:

az autóiparban például lízinggel finanszírozzuk a lakosságot és a kereskedőket; az importőröket, a gyártókat, valamint a beszállítókat pedig a bankon keresztül szolgáljuk ki. Ugyanezt az ökoszisztéma-szemléletet alkalmazzuk a külön üzletág által kezelt agráriumban vagy a magánegészségügyben is, ami hatalmas hozzáadott értéket jelent az ügyfeleknek. Erős szakértői háttérrel dolgozunk az energiaiparban is, emellett arra törekszünk, hogy az alapszolgáltatások (számlavezetés, finanszírozás) mellett lízinggel, faktoringgal, treasury termékekkel teljes pénzügyi szolgáltatási palettát nyújtsunk. Az ügyfél ezáltal egy helyen találja meg a teljes, személyre szabott termékmixet. Nemcsak hitelezünk, hanem igazi partnerként információkkal, piacelemzésekkel és forrásbevonási opciókkal segítjük a cégek stratégiai döntéseit. A kis- és középvállalkozások tulajdonosait private banking szolgáltatásokkal is megcélozzuk, hogy a vállalat és a tulajdonos is egy helyen, az MBH Banknál kapjon teljes körű pénzügyi kiszolgálást. Ha egy cég kötvénykibocsátást vagy tőzsdei megjelenést (IPO) tervez, segítünk megnyitni a kaput a Budapesti Értéktőzsde és a tőkepiacok felé. Erre hoztuk létre a BÉT-tel együttműködésben az MBH MentorHub programot, amelyet a jövőben is fejleszteni fogunk.

A cikk megjelenését az MBH Bank Nyrt. támogatta.

Fotók: Mónus Márton / Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.