Rengetegen hagyják félbe az online vásárlást Magyarországon – Most egy csapásra minden megváltozhat

A kosárelhagyási arány világszinten 70 százalékos az online kereskedelemben, Magyarországon pedig az online vásárlók közel fele még mindig manuálisan adja meg kártyaadatait – derül ki a Simplepay és a Visa szakértőinek szavaiból. A két cég együttműködik a Click to pay fizetési megoldás hazai bevezetésében, amely biometrikus azonosítással akár 90 százalékra emelheti a befejezett tranzakciók arányát. A Visa felmérése szerint a magyar fogyasztók 84 százaléka tartja fontosnak a biztonságot, 44 százalékuk pedig félbehagyja a vásárlást, ha a folyamat túl hosszú. A már 33 európai országban elérhető Click to pay becslések szerint éves szinten 51 milliárd euró többletbevételt hoz a vállalkozásoknak.

Jelentősen javíthatja a vállalkozások versenyképességét, ha korszerű online fizetési megoldásokat kínálnak az ügyfeleiknek a Simplepay és a Visa szakértői szerint.

A fizetés az online kereskedelem egyik legnagyobb kihívása, a vevők túlnyomó része ugyanis nem jut el a fizetésig, a kosárelhagyási arány világszinten 70 százalékos. Kovács Gergely, a Simplepay Zrt. üzletfejlesztési vezetője ezt azzal magyarázta, hogy a kézi kártyaadat-rögzítés bonyolult és hosszadalmas, gyakori az elírás, de sokan hagyják el a tranzakciót a megerősítési folyamatnál is.

Magyarországon a 4,3 millió online vásárló csaknem fele még manuális kártyaadatokkal fizet.

Az online vásárlás nehézségeiből adódik, hogy minden kattintás számít, mert itt dől el, hogy lesz-e fizetés. A kereskedők tehát már nem csak a kínálatukkal, hanem a fizetési módokkal is versenyeznek az ügyfelekért - hangsúlyozta.

Kovács Gergely szerint a gyorsabb és egyszerűbb, biometrikus azonosítás jelenthet megoldást. Ezzel indokolta azt is, hogy a Simplepay és a Visa együttműködik a Click to pay magyarországi bevezetésében. Számításaik szerint a könnyű és biztonságos fizetési megoldás 90 százalékra emelheti a befejezett tranzakciók arányát, miközben nem igényel költséges fejlesztéseket, bonyolult rendszerintegrációkat.

A szakértő szerint a belföldi piac készen áll a legújabb fejlesztésekre, hiszen a magyarországi vállalkozások kétharmada ma már alapfeltételnek tekinti, hogy több fizetési lehetőséget is biztosítson. Visszajelzéseik alapján versenyképesebbnek érezheti magát az, aki ennek a követelménynek megfelel - fogalmazott.

A Visa regionális termékfejlesztési igazgatója közölte, hogy a felmérésük szerint a biztonságot a magyar fogyasztók 84 százaléka tekinti fontos szempontnak, de a kényelmet is 76 százalék említette kiemelt elvárásként. Ha a vásárlási folyamat hosszú, 44 százalék félbehagyja - mondta Juhász Katalin, kiemelve, hogy a kártyatársaságokon átívelő, tokenizált megoldások biztonságosak és egyszerűek is. Hozzátette: az online kereskedelem iránya a digitalizálódás, a manuális kártyabevitel el fog tűnni, ezzel együtt teret nyer a biometrikus azonosítás.

Becslések szerint

az eddig 33 európai országban bevezetett Click to pay éves szinten 51 milliárd euró többletbevételt hoz a vállalkozásoknak

- tette hozzá.

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