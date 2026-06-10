Rengetegen hagyják félbe az online vásárlást Magyarországon – Most egy csapásra minden megváltozhat

Jelentősen javíthatja a vállalkozások versenyképességét, ha korszerű online fizetési megoldásokat kínálnak az ügyfeleiknek a Simplepay és a Visa szakértői szerint.
A fizetés az online kereskedelem egyik legnagyobb kihívása, a vevők túlnyomó része ugyanis nem jut el a fizetésig, a kosárelhagyási arány világszinten 70 százalékos. Kovács Gergely, a Simplepay Zrt. üzletfejlesztési vezetője ezt azzal magyarázta, hogy a kézi kártyaadat-rögzítés bonyolult és hosszadalmas, gyakori az elírás, de sokan hagyják el a tranzakciót a megerősítési folyamatnál is.
Magyarországon a 4,3 millió online vásárló csaknem fele még manuális kártyaadatokkal fizet.
Az online vásárlás nehézségeiből adódik, hogy minden kattintás számít, mert itt dől el, hogy lesz-e fizetés. A kereskedők tehát már nem csak a kínálatukkal, hanem a fizetési módokkal is versenyeznek az ügyfelekért - hangsúlyozta.
Kovács Gergely szerint a gyorsabb és egyszerűbb, biometrikus azonosítás jelenthet megoldást. Ezzel indokolta azt is, hogy a Simplepay és a Visa együttműködik a Click to pay magyarországi bevezetésében. Számításaik szerint a könnyű és biztonságos fizetési megoldás 90 százalékra emelheti a befejezett tranzakciók arányát, miközben nem igényel költséges fejlesztéseket, bonyolult rendszerintegrációkat.
A szakértő szerint a belföldi piac készen áll a legújabb fejlesztésekre, hiszen a magyarországi vállalkozások kétharmada ma már alapfeltételnek tekinti, hogy több fizetési lehetőséget is biztosítson. Visszajelzéseik alapján versenyképesebbnek érezheti magát az, aki ennek a követelménynek megfelel - fogalmazott.
A Visa regionális termékfejlesztési igazgatója közölte, hogy a felmérésük szerint a biztonságot a magyar fogyasztók 84 százaléka tekinti fontos szempontnak, de a kényelmet is 76 százalék említette kiemelt elvárásként. Ha a vásárlási folyamat hosszú, 44 százalék félbehagyja - mondta Juhász Katalin, kiemelve, hogy a kártyatársaságokon átívelő, tokenizált megoldások biztonságosak és egyszerűek is. Hozzátette: az online kereskedelem iránya a digitalizálódás, a manuális kártyabevitel el fog tűnni, ezzel együtt teret nyer a biometrikus azonosítás.
Becslések szerint
az eddig 33 európai országban bevezetett Click to pay éves szinten 51 milliárd euró többletbevételt hoz a vállalkozásoknak
- tette hozzá.
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