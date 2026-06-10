Titokban súlyos korlátozást kapott a Revolut, kiszivárogtak a részletek

Az Európai Központi Bank 2025 nyarán átmenetileg megtiltotta a brit székhelyű neobank európai divíziójának, hogy új termékeket vezessen be az Európai Gazdasági Térségben, amíg nem orvosolja a jóváhagyási eljárásaiban feltárt hiányosságokat. A felügyelet külső vizsgálatot rendelt el a Revolut kockázatkezelési, megfelelőségi és jogi területein. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli tevékenységekre még szigorúbb szabályok vonatkoztak, így

a cég nem szerezhetett új ügyfeleket, és nem hajthatott végre felvásárlásokat az európai kontinensen kívül.

Az intézkedések közvetlenül érintették Nyikita Sztoronovszkij, a Revolut orosz származású társalapítójának és vezérigazgatójának üzleti stratégiáját. Sztoronovszkij korábban "önirányító rakétáknak" nevezte a munkatársait, akik minimális ellenőrzés mellett, szabadon fejleszthettek és indíthattak új termékeket. Ez a dinamikus megközelítés járult hozzá ahhoz, hogy a Revolut alig egy évtized alatt piaci értékben megelőzze a legtöbb hagyományos európai bankot.

Az Európai Központi Bank konkrétan azt követelte a Revoluttól, hogy vizsgálja felül a termékjóváhagyási folyamatokban részt vevő munkatársak létszámát, felkészültségét és függetlenségét. A jegybank emellett előírta, hogy az új termékek piacra lépéséhez a cég belső szakértőinek jóváhagyása szükséges, az igazgatóságnak pedig mérlegelnie kell az új termékek tőkehelyzetre és likviditásra gyakorolt hatásait.

Egy, a vállalathoz közel álló forrás szerint a Revolut azóta megerősítette belső termékbevezetési folyamatait. Bár a Financial Times nem tudta megerősíteni, hogy az összes korlátozást feloldották-e már, a cég az elmúlt évben számos új szolgáltatást – köztük jelzáloghiteleket és a fiatalabb korosztálynak szóló számlákat – indított el Európa-szerte, miközben folyamatosan bővítette ügyfélkörét.

A Revolut jelenleg újabb részvényértékesítést készít elő, amely során a vállalatot 115 milliárd dollárra értékelték. Ezzel a piaci kapitalizáció alapján Európa hetedik legnagyobb pénzintézetévé válna, megelőzve olyan óriásokat, mint a Barclays és a BNP Paribas.

A fintechvállalat tavaly 57 százalékkal, 1,7 milliárd fontra növelte az adózás előtti nyereségét 4,5 milliárd fontos árbevétel mellett, miközben ügyfeleinek száma elérte a 75 milliót. Idén márciusban a társaság megszerezte a teljes körű brit banki engedélyt, Mexikóban is licenchez jutott, az Egyesült Államokban pedig már benyújtotta a működési engedély iránti kérelmét.

Címlapkép forrása: Portfolio