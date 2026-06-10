Történelmi egyezség: a kártyatársaságok megállapodtak a boltokkal az Egyesült Államokban

Egy amerikai bíró előzetesen jóváhagyta a Visa és a Mastercard módosított, 38 milliárd dollár értékű egyezségét azokkal a kereskedőkkel, akik a túlzott mértékű bankkártya-elfogadási díjak miatt indítottak eljárást a két kártyatársaság ellen. A megállapodás egy 2005 óta húzódó versenyjogi pert zárhat le.

Brian Cogan szövetségi bíró a New York-i Brooklyn kerületi bíróságán tisztességesnek, észszerűnek és megfelelőnek nevezte az egyezséget, és jelezte, hogy

várhatóan a végleges jóváhagyást is megadja.

A döntés azután született meg, hogy egy másik bíró 2024 júniusában elutasította a korábbi, 30 milliárd dolláros megállapodást, mivel azt túl alacsony összegűnek találta.

A novemberben bejelentett egyezség értelmében a Visa és a Mastercard öt évre 0,1 százalékponttal csökkenti a bankközi jutalékokat, míg a normál lakossági díjak felső határát nyolc évre 1,25 százalékban maximálják. A kereskedők emellett nagyobb szabadságot kapnak a pótdíjak felszámítására, és külön-külön dönthetnek majd arról, hogy elfogadják-e az üzleti, a prémium fogyasztói – például a hűségprogramokhoz kapcsolódó –, valamint a standard lakossági kártyákat. Ez a gyakorlatban véget vet a régóta érvényben lévő, "minden kártyát el kell fogadni" elvnek, amely korábban arra kötelezte a kereskedőket, hogy vagy az összes Visa- és Mastercard-kártyát elfogadják, vagy egyiket sem.

Az egyezséget több szakmai szervezet is kifogásolta, köztük az Országos Kiskereskedelmi Szövetség (National Retail Federation) és a Walmart. Érvelésük szerint a megállapodás nehéz döntés elé állítja a kereskedőket, hiszen vagy kénytelenek túl magas díjat fizetni a piacot uraló prémium kártyák elfogadásáért, vagy jelentős bevételtől esnek el azok elutasítása miatt. Cogan bíró elismerte, hogy az ellenvetések közül sok megalapozott, ám hozzátette, hogy a megállapodásnak nem kell tökéletesnek lennie, a fő kérdés ugyanis az, hogy a peres eljárás bizonytalan kimeneteléhez képest ez az egyezség nyújtja-e a lehető legjobb eredményt.

A kártyatársaságok üdvözölték a döntést. A Visa a kereskedői rugalmasság növekedését emelte ki, a Mastercard pedig úgy fogalmazott, hogy a megállapodás minden fél érdekeit egyensúlyban tartja. A felperes kereskedők által felkért szakértők, köztük Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász szerint a változtatások 2031-ig 38 milliárd dolláros megtakarítást jelenthetnek a kereskedőknek, és a fogyasztókat is beleértve összesen 224 milliárd dollár értékű előnyt hozhatnak.

A Kereskedelmi Fizetési Koalíció (Merchants Payments Coalition) adatai szerint a Visa és a Mastercard bankközi jutalékainak összege az Egyesült Államokban 2025-ben elérte a 118,8 milliárd dollárt – szemben a 2024-es 111,2 milliárddal és a 2009-es 25,6 milliárddal –, miközben az átlagos díjmérték 2,36 százalékot tett ki.

Forrás: Reuters

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