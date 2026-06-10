Úgy nekiment egymásnak az UniCredit és a Commerzbank, hogy már ténybeli kérdésekről vitatkoznak

Újabb fejezetéhez érkezett a UniCredit és a Commerzbank közötti felvásárlási csata, miután az olasz bank szerint legújabb részvényvásárlási ajánlatát a részvényesek 10,9 százaléka fogadta el. A német pénzintézet állítása szerint viszont egyetlen intézményi befektető sem támogatta a tranzakciót - írja a Reuters.

A UniCredit kedden közzétett tőzsdei jelentése alapján a Commerzbank-részvényekre tett csereajánlatot a piacon

10,9 százalékos arányban fogadták el, ami az olasz pénzintézet teljes részesedését 37,7 százalékra emelné.

Ha a részvényre váltható származtatott ügyleteket is beleszámítjuk, ez az arány eléri a 40,9 százalékot. Mindkét érték meghaladja a UniCredit által eredetileg célul kitűzött 30 százalékos küszöböt, és akár tényleges irányítást is biztosíthat a német bank felett.

A Commerzbank ugyanakkor határozottan vitatja az elfogadási adatok hitelességét. A pénzintézet szóvivője kedden közölte, hogy a rendelkezésükre álló információk szerint egyetlen intézményi befektető sem élt a UniCredit mintegy 40 milliárd eurós csereajánlatával, a kisbefektetők elfogadási aránya pedig mindössze 0,05 százalékot tesz ki. A Commerzbank szerint a részvényeket nem valódi befektetők, hanem olyan partnerbankok ajánlották fel, amelyek sok esetben a UniCredit származtatott ügyleteinek szerződéses partnerei is.

A német bank arra is felhívta a figyelmet, hogy a részvényesek részéről gazdaságilag észszerűtlen lenne elfogadni az ajánlatot, mivel

a csereajánlat implicit értéke elmarad a piaci árfolyamtól.

A Commerzbank emiatt vizsgálatot indított a közzétett elfogadási adatok tisztázására, és felkérte a német szövetségi pénzügyi felügyeletet (BaFin) is az ügy kivizsgálására.

A UniCredit visszautasította a vádakat. Az olasz bank közleményében elismerte, hogy a Commerzbank vezetése jogosult az ajánlat elutasításának javaslására, ugyanakkor véleményük szerint nem jogosult arra, hogy megalapozatlan állításokkal ássa alá az ajánlati folyamat tisztaságát.

A UniCredit szerint a közzétételeik teljes mértékben megfelelnek a hatályos szabályozásnak, és alaptalannak nevezték azokat a felvetéseket, amelyek szerint szándékosan mosták volna össze a nyilvánosságra hozatali kategóriákat az elfogadottsági adatok mesterséges növelése érdekében. A pénzintézet hozzátette, hogy a portfóliójukban lévő egyéb származtatott eszközök kizárólag a Commerzbank-pozíciójuk árfolyamcsökkenésre vonatkozó kockázatainak fedezésére szolgálnak.

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