Bejelentette Kapitány István a Magyar Fejlesztési Bank új elnök-vezérigazgatóját

Az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában a jövőben fontos szerepet játszó Magyar Fejlesztési Bank vezetésében változás történt:
a bank elnök-vezérigazgatói feladatait a jövőben Gerendás János látja el
– közölte Facebook-oldalán a gazdasági és energetikai miniszter.
Mint Kapitány István írja, Gerendás János több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalattal rendelkezik. A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai, majd statisztikai igazgatójaként kiemelt fontosságú és nagy létszámú szakmai szervezeteket vezetett. Ezekben a pozíciókban részt vett a monetáris politika alakításában, majd meghatározó szerepet vállalt a hazai pénzügyi és felügyeleti statisztikák elkésztésében, a pénzügyi rendszer működését támogató adat- és információs rendszerek fejlesztésében, valamint nemzetközi szakmai fórumokon is képviselte Magyarországot. "Korábbi kormányzati és piaci szerepköreiben egyaránt bizonyította stratégiai szemléletét és vezetői képességeit, ezért meggyőződésem, hogy felkészülten és felelősséggel tudja ellátni új feladatát." - fogalmaz a miniszter.
Gerendás Jánostól transzparens, költséghatékony szakmai munkát vár el a miniszer, melynek
első lépése egy átfogó audit mellett az EU források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz.
A vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg
új, átmeneti igazgatóság és felügyelőbizottság is felállításra kerül.
Az új vezetőség feladata Kapitány István szerint hatalmas lesz, hiszen az uniós pénzek hazahozatalában kulcsszerepet fog játszani az intézmény. Emellett természetesen feladata az MFB-nek, hogy a vállalkozások versenyképességének javításában, a beruházások támogatásában és a magyar gazdaság hosszú távú fejlődésének elősegítésében is fontos szerepet játsszon.
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