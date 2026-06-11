Gyanús szabadságolások és egy 170 milliós kifizetés borzolja tovább a kedélyeket Matolcsy távozása után

Az MNB a 24.hu közérdekű adatigénylésére adott válaszából kiderül, hogy a 2013 és 2025 között hivatalban lévő volt elnök két jogcímen is kapott juttatást a távozásakor. A dokumentumok alapján pedig úgy tűnik, mintha Matolcsy az elmúlt tizenkét évben egyetlen nap szabadságot sem vett volna igénybe.

A gyanús adatok miatt a Magyar Nemzeti Bank máris felülvizsgálta a belső szabadságolási és nyilvántartási rendszerét.

A korábbi elnökhöz köthető időszakkal kapcsolatban nem ez az egyetlen eljárás, az ügyészségen jelenleg egy külön nyomozócsoport vizsgálja a jegybanki alapítvány százmilliárd forintos vagyonvesztési botrányát.