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Gyanús szabadságolások és egy 170 milliós kifizetés borzolja tovább a kedélyeket Matolcsy távozása után
Bank

Gyanús szabadságolások és egy 170 milliós kifizetés borzolja tovább a kedélyeket Matolcsy távozása után

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Hatalmas összegű, 170 millió forintos kifizetéssel távozott a Magyar Nemzeti Bank éléről Matolcsy György, mivel a nyilvántartások szerint tizenkét éves elnöksége alatt egyáltalán nem volt szabadságon. A Varga Mihály vezette új jegybanki vezetés már vizsgálatot is indított az ügyben - írta meg közérdekű adatigénylésre hivatkozva a 24.hu.

Az MNB a 24.hu közérdekű adatigénylésére adott válaszából kiderül, hogy a 2013 és 2025 között hivatalban lévő volt elnök két jogcímen is kapott juttatást a távozásakor. A dokumentumok alapján pedig úgy tűnik, mintha Matolcsy az elmúlt tizenkét évben egyetlen nap szabadságot sem vett volna igénybe.

A gyanús adatok miatt a Magyar Nemzeti Bank máris felülvizsgálta a belső szabadságolási és nyilvántartási rendszerét.

A korábbi elnökhöz köthető időszakkal kapcsolatban nem ez az egyetlen eljárás, az ügyészségen jelenleg egy külön nyomozócsoport vizsgálja a jegybanki alapítvány százmilliárd forintos vagyonvesztési botrányát.

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