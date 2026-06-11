Itt a kormány döntése a babaváró hitelről, sok tízezren lélegezhetnek fel egy időre

Az elmúlt hét évben 270 ezren vették igénybe a babaváró hitelt, egyötödüknél azonban nem teljesült az első 5 évre előírt gyermekvállalás, amely a futamidő végéig szóló kamatmentesség feltétele. Az előző kormány 2026. június 30-áig adott hosszabbította meg a gyermekvállalási határidőt,
ezt a kormány most meghosszabbítja, és közben a pénzügyminiszter kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást feltételező rendszert
- jelentette be Köböl Anita. Az új határidőt később Magyar Péter ismertete kérdésre válaszolva: november 1-je lesz. Mint mondta, 24 700 szerződést és 182 milliárd forintos hitelállomány érint ez. Az új rendszer kidolgozása során körültekintéssel lesznek az egyedi élethelyezetekre, például a válásra és a szülők halálesetére is, mindezt pedig társadalmi egyeztetésre bocsátják. Nem célunk az, hogy ezt a határidőt a Tisza-kormány folyamatosan maga előtt tolja - tette hozzá a kormányszóvivő később kérdésre válaszolva.
Minél hosszabb ideig tart az új haladék, annál több babaváró hitelesnek ketyeg a "büntetése" a hitelfelvétel időpontjához képest magasabb hozamkörnyezet mellett (a kamattámogatás ugyanis ötéves kamatperiódust követ, ami sokaknál mostanában fordul), ami egyúttal jóval nagyobb összegű visszafizetést is jelenthet az érintettek számára a mostaninál. Ezért érdemes mielőbb dönteni az új rendszerről, amelyben a potyautas magatartás kockázatát is minimalizálni érdemes.
267 ezer fiatal házaspárnak van babaváró hitele a 2025 végi adatok szerint, ebből 77 ezer még nem teljesítette az első öt évben elvárt gyermekvállalást, ami a futamidő végéig biztosított kamatmentes törlesztés feltétele lenne. Fontos dátumhoz közeledünk: 25 ezer házaspár számára július 1-jével lejár a gyermekvállalás határideje, köztük azoké is, akik két éve haladékot kaptak erre. A Portfolio számításai szerint 1,9 és 3,7 millió forint között szóródik az a kamattámogatási összeg, amit egy összegben vissza kellene nekik fizetniük 120 napon belül, vagyis október végéig, emellett a hitel törlesztőrészlete is megugorhat, tipikus esetben 45 ezerről 81 ezer forintra – írtuk meg szerdán.
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