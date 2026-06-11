Kimondták a szomorú ítéletet: nem vált a szegénység elleni csodaszerré a mikrohitelezés

Muhammad Junusz Nobel-békedíjas közgazdász az 1970-es években Bangladesben kezdte el apró kölcsönökkel támogatni a legszegényebb vállalkozókat. Az elképzelés szerint a hagyományos banki szolgáltatásokhoz hozzá nem férő közösségek tagjai hitelből indíthatnának vállalkozást, és így emelkedhetnének ki a szegénységből. Az ötlet globális mozgalommá nőtte ki magát, a mikrohitel-intézetek pedig azóta több százmilliárd dollárt folyósítottak a fejlődő országokban, Albániától Zimbabwéig.
A valóság azonban messze elmaradt a várakozásoktól.
Számos randomizált, kontrollcsoportos vizsgálat igazolta, hogy a mikrohitelek a legtöbb adós gazdasági helyzetén nem javítanak. Az American Economic Journal Applied Economics című szaklap 2015-ös különszámában hat ország vizsgálatának eredményeit mutatták be, és egyik esetben sem találtak statisztikailag szignifikáns jövedelemnövekedést a mikrohitelben részesülő családoknál. Etiópiában kifejezetten visszaesett az élelmiszer-fogyasztás a hitelfelvevő háztartásokban, a kölcsönöket ugyanis sokan nem vállalkozásindításra, hanem orvosi számlákra és a napi szükségleteik fedezésére fordították.
A rendkívül magas – Latin-Amerikában esetenként a 100, sőt a 400 százalékot is meghaladó – tényleges éves kamatlábak, valamint a hitelügyintézők agresszív nyomásgyakorlása több helyen öngyilkosságokhoz, az otthonok elvesztéséhez és gyermekmunkához vezetett. Boszniában, Indiában és Kambodzsában a túlzott hitelkihelyezés súlyos törlesztési válságot idézett elő.
A Wall Street egyes bankjai és a fejlesztési ügynökségek – köztük a Világbank és az amerikai fejlesztésfinanszírozási intézet – a magas kamatok és az alacsony nemteljesítési arányok csábítására léptek be a szektorba, amely mára
219,7 MILLIÁRD DOLLÁROS FENNÁLLÓ HITELÁLLOMÁNNYAL ÉS TÖBB MINT 140 MILLIÓ HITELFELVEVŐVEL MŰKÖDIK VILÁGSZERTE.
Kambodzsában különösen drámai a helyzet, itt az átlagos mikrohitel-adósság meghaladja a 3900 dollárt, ami az egy főre jutó medián éves jövedelem közel háromszorosa. A hitelek többségének fedezete – Junusz eredeti elképzelésével szemben – a hitelfelvevők földje, amely a szegény családok egyetlen komolyabb vagyontárgya. A törlesztési nehézségek mára általánossá váltak, így 2025 végére a kambodzsai mikrohitelek tíz százaléka már több mint 30 napos késedelemben volt, további 7,4 százalékukat pedig átstrukturálták. A khmer nyelvben külön kifejezés is született a jelenségre, a "bingvul loy", azaz "pénzforgatás" arra utal, amikor újabb hitelekből törlesztik a korábbiakat.
Két kambodzsai emberi jogi szervezet panaszt nyújtott be a Világbank magánszektorra szakosodott pénzügyi intézménye, a Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) ombudsmanjánál. A panasz szerint a szervezet a saját belső normáit figyelmen kívül hagyva finanszírozott tovább kambodzsai mikrohitel-intézeteket a tisztességtelen hitelezési gyakorlatok ellenére. Az egyik szervezet, a Licadho 23 öngyilkossági esetet, valamint a kényszerű elvándorlás, a gyermekmunka és az élelmiszer-fogyasztás visszaesésének számos egyéb példáját dokumentálta a mikrohitel-tartozásokkal összefüggésben. A Világbank szóvivője úgy nyilatkozott, hogy folyamatosan dolgoznak a szabályozási hiányosságok megszüntetésén és a fogyasztóvédelem erősítésén, de hozzátette, hogy
a mikrohitelezés továbbra is kulcsfontosságú pénzügyi szolgáltatásokhoz biztosít hozzáférést a rászorulóknak.
Az egykori nonprofit intézetek közül sokat mára üzleti befektetők vásároltak fel – a dél-koreai KB Kukmin Banktól kezdve a Morgan Stanley által kezelt magántőkealapokig –, ami jól mutatja, hogy a szektor messze eltávolodott Junusz eredeti elképzeléseitől. A legfrissebb kutatások szerint a mikrohitelek legfeljebb a már működő kisvállalkozások bővítésében lehetnek hatékonyak, és a likviditás biztosítása – például az orvosi költségek vagy a mezőgazdasági holtszezon áthidalása révén – önmagában is értékes lehet, de a szegénység rendszerszintű felszámolásának eszközeként a mikrohitelezés egyértelműen kudarcot vallott.
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