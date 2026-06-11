Lakáshitelesek, figyelem: döntött a Tisza-kormány a kamatstop sorsáról

„A 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, és 2026. április 17-től már határozatlan időre meghosszabbított referencia-kamatstop nem tartható fenn. A törvényjavaslat a jelenlegi feltételek mellett fennálló referencia-kamatstopot 2026. szeptember 30-ával szünteti meg, figyelemmel arra is, hogy
eddig az időpontig lehetőség legyen a ténylegesen rászoruló adósok hiteleinek újratárgyalására
– olvasható a friss kormányzati tervezet indoklásában. Cikkünk első megjelenése után a Pénzügyminisztérium ezt pontosította: a ténylegesen rászoruló adósok számára dolgoznák ki eddig a megoldást. A döntésről érdekes módon nem esett szó a mai kormányszóvivói sajtótájékoztatón, csak a babaváróhitelek gyermekvállalási határidejének 2026. november 1-jéig történő meghosszabbításáról, illetve a 2024 vége előtt felvett diákhitelek 7,99%-os kamatstopjának a fenntartásáról volt szó. Ezeket egyébként szintén társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány.
A jelzáloghitelek kamatstopját
- a változó kamatozású jelzáloghitelekre 2022. január 1-jével vezették be,
- majd a hosszabb, legfeljebb 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelekre is kiterjesztették 2022. november 1-jén.
Már áprilisban tudni lehetett, hogy a kamatstop lezárásának, rendezésének a feladata a Magyar Péter vezette kormányé lesz, miután az Orbán-kormány – legutóbb novemberben – nyolcadik alkalommal is meghosszabbította az intézkedést, majd a választások után eltörölte a legutóbbi, 2026. június 30-ai határidőt.
Miért fontos a bankoknak a friss változtatás?
A kamatstop végdátumának az áprilisi eltörlése veszteséget jelentett volna a bankok számára, át kellett volna ugyanis értékelniük ezt a portfóliójukat. „Az IFRS szabályai szerint a jogszabály által érintett hitelek pénzáramlásainak jelenérték-változását azonnali veszteségként kell elszámolnia a bankoknak, melynek hatása 125 milliárd forint lehet szektorszinten. Ezt a hatást mérsékelheti azonban, ha az új kormány módosítja a szabályozást” – írta az MNB jelentése.
Az MNB 2025. december végi adatai szerint a kamatstop hatálya alatt
- 604 milliárd forintnyi lakáscélú és 244 milliárd forintnyi szabad felhasználású jelzáloghitel van,
- ez az összesen 848 milliárd forintos állomány az összes jelzáloghitel-tartozás 11 százalékát jelenti,
- darabszám szerint pedig 136 ezer lakáscélú és 80 ezer szabad felhasználású jelzáloghitel tartozik ide,
- ez a 216 ezer darab szerződés a jelzáloghitel-szerződések 26 százaléka.
Ezen belül az MNB legutóbbi Pénzügyi stabilitási jelentésének a becslése szerint
a sérülékeny adósok száma 19 ezer fő,
akikhez 164 milliárd forintnyi kamatstop által érintett jelzáloghitelállomány (a teljes jelzáloghitel-állomány 2,1 százaléka), valamint 110 milliárd forint egyéb hitel is tartozik.
Elnevezésével ellentétben a kamatstoppal az Orbán-kormány nem a kamatokra, hanem a referenciakamatokra húzott sapkát, amire a bankok a szerződés szerinti, jellemzően 2-3 százalékpontos kamatfelárat még felszámítják a jelzáloghiteles ügyfeleknek:
- a BUBOR-hoz kötött hitelek referenciakamatát 2,02-2,40%-on,
- a BIRS-hez kötöttekét 3,53-3,63%-on,
- az állampapír-referenciahozamhoz kötöttekét 2,65-3,20%-on
maximálta az Orbány-kormány kormány, ami a 2021. október 27-ei piaci értéknek felel meg, eltérítve a fizetendő kamatot és a törlesztőrészletet a szerződés szerinti értékétől.
Bár a 2022 második felében és 2023-ban jellemző két számjegyű kamatkörnyezethez képest jelentősen enyhült mára a helyzet, és különösen tavasszal sokat csökkentek a referenciakmatok, még ma is nagyon messze van a piac a bevezetéskori állapottól:
- a BUBOR 5,76-5,96%-on,
- a BIRS 5,16-5,33%-on,
- az állampapír-referenciahozamok 5,34-5,36%-on állnak
a kamatstop szempontjából releváns lejáratokon.
Ha nem lenne a kamatstop, akkor 5,7% helyett nagy átlagban valahol 8-9% körül lenne még mindig az érintett jelzáloghitelek kamata. Alábbi számításunk azt mutatja, hogy ez mennyivel magasabb törlesztőrészletet jelentene a (legjellemzőbb) 3 havi BUBOR-hoz kötött, 3 százalékpontos kamatfelárral bíró lakáshitelek esetében. Minél hosszabb a hátralévő futamidő, annál nagyobb a törlesztőrészlet kamatérzékenysége. Akiknek viszont már csak kevés idő van a hitelükből, azoknak nem kell jelentős ugrástól tartaniuk a havi teherben.
Egy tipikus, 5 éves hátralévő futamidejű jelzáloghitel esetében mintegy 10%-kal ugorhat meg a törlesztőrészlet, ami az esetek többségében havi néhány ezer forintot jelenthet.
Fontos, hogy a tervezet nem specifikálja a kivezetés módját, ez alapján tehát októbertől a szerződés szerinti, a hitel aktuális kamatperiódusának megfelelő kamat állna be, ha nem hosszabbítja meg ismét a határidőt a kormány.
A kamatstop eltörlése egy szükségtelennek tűnő, ráadásul méltánytalan teher kivezetését jelentené a bankok számára, amelyek már több alkalommal is Alkotmánybírósághoz fordultak az intézkedés miatt, legutóbb idén májusban, döntés azonban még nem született az ügyben. Az MNB legutóbbi számításai szerint
2025 végéig már 440 milliárd forintjába kerülhetett a szektornak az intézkedés, a végső számla megközelítheti tehát az 500 milliárd forintot.
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