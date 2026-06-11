KSA
Szaúd-Arábia 1 1 Uruguay
URU
 Vége
H csoport
IRN
Irán 2 2 Új-Zéland
NZL
 Vége
G csoport
FRA
Franciaország Szenegál
SEN
 Ma 21:00
I csoport
IRQ
Irak Norvégia
NOR
 Szerda 00:00
I csoport
  • Megjelenítés
Megszólalt a pénzügyminiszter a kamatstop ügyében
Bank

Megszólalt a pénzügyminiszter a kamatstop ügyében

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Közleményben erősítette meg Kármán András pénzügyminiszter, hogy a lakossági jelzáloghitelek referencia-kamatstopja a jelenlegi formájában szeptember 30-ig marad fenn.

A bejelentés ugyanakkor csak megerősíti a csütörtökön társadalmi egyeztetésre bocsátott, és a Portfolio által is megírt jogszabálytervezet tartalmát.

A kormány azt javasolja, hogy

a 2022 januárjában bevezetett, majd az elmúlt években többször meghosszabbított kamatstop 2026. szeptember 30-án megszűnjön.

Kapcsolódó cikkünk

Lakáshitelesek, figyelem: döntött a Tisza-kormány a kamatstop sorsáról

A tervezet indoklása szerint a referencia-kamatstop jelenlegi formájában hosszabb távon nem tartható fenn, ezért a kabinet a kivezetés mellett döntött. Az addig hátralévő időszak célja, hogy az érintett hiteleseknek legyen lehetőségük felkészülni a változásra, illetve szükség esetén újratárgyalni hitelszerződésüket.

Még több Bank

Meghódítaná Európát a legnagyobb amerikai bank - Egyből a legnehezebb terepen kezdi a terjeszkedést

Versenyfutás a világ legrégebbi bankjáért: a Generalit is érinti az olasz kormánynak tett vállalás

A pénzügyi felügyelethez fordult az UniCredit, nem szűnik a harc a Commerzbankért

Kármán András közleményében azt hangsúlyozta, hogy a következő hónapokban

a kormány társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez annak érdekében, hogy a valóban rászorulók számára célzott segítséget tudjanak kidolgozni.

Ez arra utalhat, hogy a kabinet a jelenlegi, minden érintettre kiterjedő rendszer helyett később egy szűkebb körre szabott támogatási konstrukciót vezethet be, bár ennek részleteit egyelőre nem ismertették.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Közel 5 éve nem láttunk ilyet: 350 alatt járt az euró árfolyama
Rekordok is dőltek a tőzsdéken az iráni béke hírére, száguldott a SpaceX!
Belepiszkáltak a készpénzfelvételekbe, meg is lett az eredménye
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility