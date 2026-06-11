Stratégiai partnerségre lép az OpenAI és a Visa

A Visa stratégiai partnerséget jelentett be az OpenAI-jal, amelynek célja, hogy biztonságos Visa-fizetéseket tegyen lehetővé az ügynökalapú (agentic) kereskedelemben - közölte a Visa.

Az együttműködés keretében a Visa globális fizetési hálózatát, hitelesítési képességeit és biztonsági infrastruktúráját biztosítja az ügynökalapú kereskedelmi megoldások támogatására.

Az együttműködés részeként

a Visa fizetési megoldásai beépülnek az OpenAI szolgáltatásaiba.

A Visa az OpenAI-jal közösen biztosítja azt a háttérinfrastruktúrát, tokenizációs megoldásokat és kockázatkezelési képességeket, amelyek a megbízható tranzakciók megvalósítását támogatják.

A tranzakciók egyértelműen meghatározott felhasználói jogosultságok, szabályok és ellenőrzési mechanizmusok szerint történnek, például költési limitek, kereskedői kategóriák vagy kötelező jóváhagyások alapján. A fizetések tokenizált Visa‑hitelesítő adatokra, valamint valós idejű engedélyezési és csalásmegelőzési megoldásokra épülnek.

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