Stratégiai partnerségre lép az OpenAI és a Visa

Az együttműködés keretében a Visa globális fizetési hálózatát, hitelesítési képességeit és biztonsági infrastruktúráját biztosítja az ügynökalapú kereskedelmi megoldások támogatására.
Az együttműködés részeként
a Visa fizetési megoldásai beépülnek az OpenAI szolgáltatásaiba.
A Visa az OpenAI-jal közösen biztosítja azt a háttérinfrastruktúrát, tokenizációs megoldásokat és kockázatkezelési képességeket, amelyek a megbízható tranzakciók megvalósítását támogatják.
A tranzakciók egyértelműen meghatározott felhasználói jogosultságok, szabályok és ellenőrzési mechanizmusok szerint történnek, például költési limitek, kereskedői kategóriák vagy kötelező jóváhagyások alapján. A fizetések tokenizált Visa‑hitelesítő adatokra, valamint valós idejű engedélyezési és csalásmegelőzési megoldásokra épülnek.
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