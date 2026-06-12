Alig hagy valamit Oroszországban az UniCredit

Az olasz UniCredit oroszországi leánybankja csütörtökön bejelentette, hogy megszünteti egyik moszkvai fiókjának működését. A döntés következtében az orosz fővárosban mindössze egyetlen személyes ügyfélfogadásra alkalmas iroda marad, míg a pénzintézet más oroszországi régiókban található
tizenhárom fiókja online ügyfélkiszolgálásra áll át.
A UniCredit azon kevés nyugati pénzintézet egyike, amelyek az ukrajnai háború kitörése után is jelen maradtak az orosz piacon. Az Európai Központi Bank ugyanakkor nyomást gyakorolt az olasz hitelintézetre az oroszországi tevékenység leépítésének felgyorsítása érdekében. A bank tavaly már leállította az új vállalati ügyfelek akvizícióját az országban.
A hitelintézet a múlt hónapban jelentette be, hogy előzetes megállapodást kötött oroszországi leánybankja bizonyos részeinek értékesítéséről egy Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett magánbefektetővel. A tranzakció lezárultát követően
az UniCredit kizárólag a fizetési szolgáltatások nyújtását tartaná meg Oroszországban.
Az ügylet a hatósági jóváhagyásoktól és az eszközök leválasztásától függően várhatóan 2027 első felében zárulhat le, a vételárat azonban a bank nem hozta nyilvánosságra.
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