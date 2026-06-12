"Megszólalnak" a hazai kártyaterminálok: akadálymentes fizetés érkezik a magyar üzletekbe

Magyar nyelvű hangos tájékoztatással segítő, akadálymentes fizetési funkciót vezetett be érintőképernyős Android POS-termináljain az OTP Bank és a SimplePay - közölte az OTP. Az újítás célja, hogy a vak és gyengénlátó vásárlók számára is teljesen önállóvá és biztonságossá tegye a bankkártyás fizetést anélkül, hogy ehhez saját, speciális eszközre vagy alkalmazásra lenne szükségük.

A fejlesztés az Informatika a Látássérültekért Alapítvány közreműködésével, valamint az érintett felhasználók aktív tesztelése és visszajelzései alapján valósult meg. A megoldás vásárlás, áruvisszavétel és előengedélyezés során egyaránt elérhető.

A fizetés megkezdésekor a pénztáros az akadálymentes módot a kijelzőn található ikon megérintésével aktiválhatja. Ezt követően a terminál hangosan, magyarul bemondja a pontos összeget, majd kéri a bankkártya vagy az okoseszköz érintését.

Amennyiben a tranzakcióhoz PIN-kód megadása is szükséges, a készülék hangjelzésekkel és szóbeli útmutatással segíti a számok biztonságos beírását. Amint a vásárló elkezdi gépelni a kódot, a felolvasás automatikusan leáll, és a művelet szükség esetén bármikor megszakítható.

A folyamat lezárásakor a terminál egyértelműen tájékoztat a tranzakció eredményéről. Felolvassa a sikeres vagy sikertelen fizetésre vonatkozó üzeneteket, így például az "Elfogadva" vagy az "Elutasítva" jelzést, ennek köszönhetően pedig a vásárlók minden lépést magabiztosan, külső segítség nélkül követhetnek végig.

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