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Nagyon kapós lett egy belga bank
Bank

Nagyon kapós lett egy belga bank

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A holland Rabobank és az ING, valamint a francia Crédit Agricole is részesedést szerezne a belga állami tulajdonú Belfius bankban – derült ki a belga L'Echo és a De Tijd pénteki beszámolójából a Reuters szerint.

A belga kormány a Belfius 20 százalékos részvénycsomagjának zártkörű értékesítését tervezi. Jan Jambon pénzügyminiszter a héten a parlament előtt elmondta, hogy

a tőkepiacok nagyjából 10 milliárd euróra értékelik a lakossági bankot.

Az értékesítés pontos szabályait a kabinet egyelőre nem határozta meg, így az sem tisztázott, hogy más pénzintézetek részt vehetnek-e a tranzakcióban.

A De Tijd értesülései szerint a Belfius vezetése korábban jelezte, hogy egy vagy több belföldi, illetve külföldi befektetőnek történő értékesítést részesítene előnyben egy konkurens bankkal szemben.

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Az ING közölte, hogy konkrét piaci tranzakciókat nem kommentál, ám a pénzintézet "egyértelmű növekedési tervvel" rendelkezik, amelynek célja a piaci jelenlét erősítése a működési területein. A bank szóvivője hozzátette, hogy a meglévő szegmensekben való növekedés mellett aktívan keresik az új piaci szegmensek, a nagyobb volumen, valamint az új termékek és szolgáltatások bevezetésének lehetőségeit. A Rabobank, a Crédit Agricole és a Belfius nem kívánta kommentálni a sajtóértesüléseket.

A kormány 2025 végén indította el az értékesítési folyamatot, amellyel

az államadósság csökkentését és a védelmi kiadások növelését kívánja finanszírozni.

A Belfius azt követően jött létre, hogy a belga állam 2011-ben, a globális pénzügyi válságot követően 4 milliárd euróért megvásárolta a francia–belga Dexia csoport belgiumi lakossági banki üzletágát.

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Címlapkép forrása: Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images

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